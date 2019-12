Luật sư Đỗ Văn Toán: “Bị cáo Lường Văn Lả còn tính nhân đạo, tình người”

Chiều nay, lần lượt các luật sư tiến hành bào chữa cho các bị cáo trong vụ nữ sinh giao gà ở Điện Biên bị sát hại. Luật sư của bị cáo Lường Văn Hùng, Cầm Văn Chương, Phạm Văn Nhiệm, Bùi Thị Kim Thu, Phạm Văn Công, Vì Văn Toán đều đồng tình với cáo trạng và bản luận tội của VKS. Một số luật sư đề cập đến các tình tiết giảm nhẹ cho thân chủ của mình.

Đáng chú ý trong vụ án này là phần bào chữa của luật sư Đỗ Xuân Toán bào chữa cho bị cáo Lường Văn Lả. Với vai trò người bào chữa cho bị cáo, ông Toán đứng lên xin lỗi gia đình bị hại Cao Mỹ Duyên, đồng thời chia sẻ sâu sắc với nỗi đâu của gia đình, mong gia đình sớm nguôi ngoai nỗi đau.

Về phần bị cáo Lường Văn Lả, luật sư Toán đồng tình với cáo trạng và bản luận tội của VKS đưa ra. Luật sư Toán cho nhận định, lời khai của bị cáo cũng phù hợp với lời khai, tình tiết trong quá trình điều tra

Bị cáo Lường Văn Lả

Luật sư Toán nói rằng, bản thân đã tham gia vụ án từ đầu nên hiểu rõ các tình tiết trong vụ án. Luật sư đề nghị HĐXX xem xét tình tiết giảm nhẹ đối với thân chủ của mình như là người dân tộc, thành khẩn khai báo, chưa có nhiều hiểu biết Pháp luật . Trong quá trình điều tra, bị cáo cũng thành khẩn khai báo, nhận tội. Bị cáo Lả cũng muốn khắc phục hậu quả cho gia đình nạn nhân nhưng hoàn cảnh khó khăn nên không có điều kiện bồi thường.

Cùng trong phần bào chữa của mình, luật sưu Toán nêu quan điểm: “"Theo tôi, Lường Văn Lả là người vẫn còn tính nhân đạo, tình người". Bị cáo phạm tội vì nghe lời người khác là sẽ được trả bằng ma túy. Bị cáo là người nghiện ma túy và không có tiền để mua ma túy.

Nói về “tính người” của các bị cáo trong vụ án này, luật sư Nguyễn Quang Khai – luật sư bào chữa cho bị cáo Phạm Văn Nhiệm cũng đề nghị HĐXX xem xét áp dụng mức án phù hợp với thân chủ của mình. Thêm nữa, trong quá trình điều tra, gia đình Nhiệm cũng đã khắc phục một phần hậu quả cho gia đình nạn nhân.

Trong vụ án này, luật sư Lê Đình Thu cho rằng, bị cáo Nhiệm có tính người. Bởi khi nữ sinh Duyên yếu quá, bị cáo có đề nghị đồng bọn đưa đi cấp cứu nhưng ý kiến bị gạt đi.

Sau các phần tranh luận, HĐXX cho các bị cáo lên nói lời cuối cùng. HĐXX tuyên bố tạm nghỉ, phiên xử bắt đầu mở lại vào 8h sáng mai (28/12).

Bị cáo Thu vẫn chối tội

