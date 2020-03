Luật sư Lê Hồng Vân: Không đeo khẩu trang ra đường có thể bị phạt tù đến 12 năm

Chiều ngày 26/3, tại buổi họp giao ban trực tuyến của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP.HCM, Bí thư Nguyễn Thiện Nhân đã đề nghị Chủ tịch UBND TP.HCM ra chỉ thị từ ngày 27/3, người dân, khách du lịch bắt buộc phải đeo khẩu trang ở nơi công cộng. Nếu bị bắt gặp, người không thực hiện sẽ bị cưỡng chế đeo ngay lập tức và lập biên bản xử phạt hành chính.

"Đeo khẩu trang là cách rẻ nhất mà tác động tốt. Bệnh rồi thì tốn tiền lắm. Đây là biện pháp ngăn chặn virus hiệu quả, không cho nó tiếp cận tới mình", Bí thư Thành ủy TP.HCM nhấn mạnh tầm quan trọng của việc toàn dân đeo khẩu trang trong công tác phòng chống dịch.

Liên quan đến quy định bắt buộc phải đeo khẩu trang khi ra đường, Luật sư Lê Hồng Vân - Đoàn Luật sư Hà Nội cho biết, không chỉ bị xử phạt hành chính, người đeo khẩu trang có thể bị truy cứu trach nhiệm hình sự.

Cụ thể, theo Luật sư Lê Hồng Vân, dịch COVID-19 được xếp vào bệnh truyền nhiễm nhóm A - bệnh truyền nhiễm đặc biệt nguy hiểm, theo Điểm a khoản 1 Điều 3 Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm năm 2007 và Quyết định số 07/2020/QĐ-TTg ngày 26/2/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

4 nguồn lây nhiễm COVID-19 được xác định là: bệnh nhân, người tiếp xúc gần với bệnh nhân, lây nhiễm chéo, công dân từ nước ngoài. Việc đeo khẩu trang và giữ khoảng cách an toàn là giải pháp đơn giản và hiệu quả nhất để ngăn dịch lây lan.

Theo Điều 8 Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm năm 2007, "nghiêm cấm hành vi không chấp hành các biện pháp phòng, chống bệnh truyền nhiễm theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền". Người không đeo khẩu trang sẽ bị tính là vi phạm điều trên và tùy theo tính chất, mức độ của hành vi mà người này có thể bị xử lý hành chính hoặc hình sự.

Điều 11 Nghị định 176/2013/NĐ-CP về Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế ghi rõ: Hành vi không thực hiện biện pháp bảo vệ cá nhân với người tham gia chống dịch và người có nguy cơ mắc bệnh dịch theo hướng dẫn của cơ quan y tế sẽ bị xử phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000-300.000 đồng.

Trong trường hợp người bị dịch bệnh không đeo khẩu trang làm lây lan dịch, đủ dấu hiệu cấu thành tội phạm có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người, theo điều 240 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi.

Trong đó, 3 nhóm hành vi cấu thành tội phạm bao gồm: Đưa ra hoặc cho phép đưa ra khỏi vùng có dịch bệnh động vật, thực vật, sản phẩm động vật, thực vật hoặc vật phẩm khác có khả năng lây truyền dịch bệnh nguy hiểm cho người; Đưa vào hoặc cho phép đưa vào lãnh thổ Việt Nam động vật, thực vật hoặc sản phẩm động vật, thực vật bị nhiễm bệnh hoặc mang mầm bệnh nguy hiểm có khả năng lây truyền cho người và Hành vi khác làm lây lan dịch bệnh nguy hiểm cho người.

Trường hợp vi phạm dẫn đến phải công bố dịch thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND cấp tỉnh hoặc Bộ trưởng Bộ Y tế và/hoặc làm chết người có thể sẽ bị phạt tù lên đến 10 năm. Vi phạm dẫn đến phải công bố dịch thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ, làm chết 2 người trở lên thì có thể sẽ bị phạt tù lên đến 12 năm.

