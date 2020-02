Luật sư nói gì về việc chủ con bò bị Tuấn “khỉ” bắn chết đòi bồi thường 40 triệu đồng?

Mặc dù Lê Quốc Tuấn (Tuấn “khỉ”, 33 tuổi, trú tại huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh) đã bị lực lượng chức năng tiêu diệt nhưng Công an TP Hồ Chí Minh vẫ tiếp tục phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an để điều tra những đối tượng liên quan cũng như truy tìm tang vật của vụ án.

Khu vực chuồng bò - nơi sát hiện trường sới bạc

Cũng theo trình báo của gia đình này, thời điểm đó trong chuồng có nhiều còn bò khác nhưng may mắn thoát chết. Vì vậy, họ chỉ yêu cầu bồi thường 1 con bò bị trúng đạn đã chết là 40 triệu đồng. Gia đình này cũng khẳng định không liên quan gì đến chuyện đánh bạc ở bên cạnh đó.

Cũng theo luật sư Công, trong Điều 615 Bộ Luật dân sự quy định về việc thực hiện nghĩa vụ tài sản của người đã chết để lại có nêu rõ, những người thừa kế hoặc có trách nhiệm nghĩa vụ tài sản trong phạm vi di sản do người chết để lại. Như vậy, để được bồi thường, chủ nhân của con bò phải có đơn yêu cầu cơ quan tố tụng và trở thành nguyên đơn dân sự của vụ án.

Công an đã ra quyết định đình nã đối với Lê Quốc Tuấn

Như vậy, phải đợi kết luận điều tra của cơ quan điều tra xác định nguyên nhân con bò chết là do Tuấn “khỉ” gây ra bằng súng thì người thừa kế của Tuấn sẽ có nghĩa vụ bồi thường thiệt hại.

Trong trường hợp Lê Quốc Tuấn không có tài sản thừa kế thì người thân của hắn không có nghĩa vụ phải bồi thường thay, trừ trường hợp họ tự nguyện bồi thường. Nếu như giá trị bồi thường lớn hơn giá trị di sản của Tuấn thì phần bồi thường chỉ giới hạn trong phạm vi di sản của Tuấn.

Ở một diễn biến khác của vụ án, Công an TP Hồ Chí Minh đang tiến hành điều tra 12 bị can và truy tìm tang vật của vụ án. Mới đây, Công an đã tiến hành khám nhà bị can C. và phát hiện dưới hồ nước nuôi cá sấu có nhiều súng và lựu đạn. Công an đã tịch thu số tang vật này để phục vụ điều tra.