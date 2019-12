Luật sư phân tích về quyền con người sau vụ lộ clip nóng của Văn Mai Hương

Ngày 28/12, cộng đồng mạng xôn xao chuyện clip nóng của Văn Mai Hương bị phát tán trên web đen. Điều đáng nói, những clip này đều bị quay lén từ camera an ninh đặt trong phòng khách tại nhà riêng. Kẻ phát tán để lại tên là hacker PTG.

Không chỉ đăng clip Văn Mai Hương thay đồ trong phòng khách mà kẻ này còn đăng tải clip dài 13 phút được cho là cảnh nóng của nữ ca sĩ. Sau khi sự việc xảy ra, phía Văn Mai Hương đã làm đơn trình báo lên Công an đề nghị vào cuộc điều tra.

Clip nóng của Văn Mai Hương bị phát tán được xuất từ camera an ninh trong phòng khách

Cũng từ sau khi sự việc xảy ra, làn sóng phẫn nộ đã xuất hiện bày tỏ sự tức giận đối với kẻ xâm phạm quyền riêng tư, quyền con người của nữ ca sĩ này. Đồng thời, nhiều bạn bè đồng nghiệp đã lên tiếng bảo vệ Văn Mai Hương.

Liến quan đến vụ việc này, rất nhiều luật sư trong nước đã lên tiếng, chia sẻ về các quy định Pháp luật trong việc bảo vệ quyền riêng tư, quyền con người và quyền công dân.

Theo ông Trần Xuân Tiền - Trưởng Văn phòng luật sư Đồng Đội, Đoàn luật sư thành phố Hà Nội: “Mỗi người đều có quyền đối với hình ảnh cá nhân của mình. Đây là quyền nhân thân của mỗi người, được pháp luật bảo vệ. Quyền cá nhân đối với hình ảnh của mình được quy định cụ thể tại khoản 1 Điều 32 Bộ Luật dân sự năm 2015.

Luật sư Trần Xuân Tiền

Còn theo luật sư Vi Văn Diện - Công ty Luật Thiên Minh (Đoàn luật sư thành phố Hà Nội): “Ca sĩ Văn Mai Hương chỉ là một nạn nhân của những kẻ xấu xa, không có đạo đức, liêm sỉ, coi thường quyền cá nhân, coi thường pháp luật”.

Luật sư Diện mong rằng, các cá nhân khi nhận được hình ảnh liên quan đến clip nóng của Văn Mai Hương nên xóa, không mở xem hay phát tán. Đây là hành động tốt nhất giúp đấu tránh xóa bỏ những hành động vi phạm pháp luật trong tương lai của kẻ xấu.

Đồng thời, cơ quan chức năng cần nhanh chóng bắt tay vào việc điều tra hành vi xâm hại chỗ ở hợp pháp, hành động làm nhục người khác của kẻ đã đặt camera quay lén, kẻ phát tán những hình ảnh riêng tư của Văn Mai Hương.

Điều 32. Quyền của cá nhân đối với hình ảnh 1. Cá nhân có quyền đối với hình ảnh của mình. - Việc sử dụng hình ảnh của cá nhân phải được người đó đồng ý. - Việc sử dụng hình ảnh của người khác vì mục đích thương mại thì phải trả thù lao cho người có hình ảnh, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác. Vấn đề xử lý các hành vi vi phạm khi xâm phạm quyền hình ảnh đối với cá nhân cũng được quy định tại khoản 3 Điều 32 Bộ luật dân sự 2015: Điều 32. Quyền của cá nhân đối với hình ảnh 3. Việc sử dụng hình ảnh mà vi phạm quy định tại Điều này thì người có hình ảnh có quyền yêu cầu Tòa án ra quyết định buộc người vi phạm, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan phải thu hồi, tiêu hủy, chấm dứt việc sử dụng hình ảnh, bồi thường thiệt hại và áp dụng các biện pháp xử lý khác theo quy định của pháp luật." - Tất nhiên trong một số trường hợp việc sử dụng hình ảnh vì những lợi ích, giá trị nhân văn thì không cần phải xin phép cá nhân. Đây là các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 32 Bộ Luật dân sự 2015: Điều 32. Quyền của cá nhân đối với hình ảnh 2. Việc sử dụng hình ảnh trong trường hợp sau đây không cần có sự đồng ý của người có hình ảnh hoặc người đại diện theo pháp luật của họ: a) Hình ảnh được sử dụng vì lợi ích quốc gia, dân tộc, lợi ích công cộng; b) Hình ảnh được sử dụng từ các hoạt động công cộng, bao gồm hội nghị, hội thảo, hoạt động thi đấu thể thao , biểu diễn nghệ thuật và hoạt động công cộng khác mà không làm tổn hại đến danh dự, nhân phẩm, uy tín của người có hình ảnh.

Nga Đỗ