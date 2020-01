Luis Alberto Spinetta khiến thế giới thay đổi thế nào?

Spinetta còn được biết đến với biệt danh El Flaco (trong tiếng Tây Ban Nha có nghĩa là người gầy). Spinetta được coi là cha đẻ của nhạc rock and roll tiếng Tây Ban Nha và là một biểu tượng âm nhạc Mỹ Latinh. Những tác phẩm của ông được viết bằng tiếng Tây Ban Nha trước đó đều chưa từng xuất hiện trong giới âm nhạc Argentina.

Luis Alberto Spinetta ra đời tại Buenos Aires, Argentina vào năm 1950. Từ nhỏ, Spinetta đươc biết đến là một người rất đa tài. Ông vừa có thể viết nhạc lại có thể chơi guitar, hát solo và làm thơ. Trong đó, album phòng thu đầu tay với tựa đề Almendraát, đã cách mạng hóa âm nhạc như là một ban nhạc đầu tiên kết hợp lời bài hát tiếng Tây Ban Nha với nhạc rock Tân thời.

Không những thế, trong những năm 70 và 80 của thế kỷ XX, một số ban nhạc có sức ảnh hưởng lớn cũng do Spinetta thành lập và lãnh đạo. Những ban nhạc có thể kể đến gồm Pescado Rabioso, Invisible và Spinetta Jade đã truyền cảm hứng cho phong trào quốc tế Rock Rock Esp Español.

Vào năm 2009, để kỷ niệm 40 năm sự nghiệp âm nhạc của mình, Spinetta đã tổ chức một sự kiện kéo dài năm tiếng rưỡi mang tên "Spinetta y las Bandas Eternas", trước sự cổ vũ và hò reo của 40 nghìn khán giả ở sân vận động Velez Sarsfield (Buenos Aires). Màn trình diễn này đã trở thành màn trình diễn vĩ đại nhất thập kỷ của âm nhạc Argentina.

Không chỉ thành công với các ban nhạc do mình thành lập và lãnh đạo, Luis Alberto Spinetta còn thành công vang dội ở mảng solo. Cụ thể, ông đã phát hành hơn hai mươi album với tư cách là một nghệ sĩ solo. Cho tới năm 2016, ông đã chạm đến một trong những danh hiệu cao quý nhất trong âm nhạc Argentina khi bản thu âm mới nhất của ông - Los Amigo - đã giành được giải thưởng Album nhạc vàng của năm.





Âm nhạc của Spinetta đã tạo ra một hợp âm lớn trên toàn thế giới. Đặc biệt, nó còn tiếp tục tác động đến người nghe nhạc đến tận ngày hôm nay. Trong đó có thể kể đến sự kiện tháng 4/2019, âm nhạc của Spinetta đã truyền cảm hứng cho kỹ sư tin học của Đại học Buenos - Alex Ingberg tạo ra một chương trình trí tuệ nhân tạo để tạo ra lời bài hát theo phong cách của Spinetta.



Để vinh danh sinh nhật của "huyền thoại âm nhạc" Spinetta, Argentina đã chuyển Día Nacional del Músico (Ngày nhạc sĩ quốc gia) từ tháng 11 sang 23/1. Trong lần sinh nhật lần thứ 70 này của ông, Google Doodle đã phải thực hiện rất nhiều các bản nháp để có được hình ảnh cuối cùng. Do đó, hôm nay Google Doodle với tông màu xanh lá nhằm thể hiện sự kính trọng của mình đến Spinetta và cây Guitar màu đỏ trắng nổi tiếng của ông.



Thùy Nguyễn (t/h)