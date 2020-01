Lười lao động, “soái ca” 9x vác túi cần sa đến cổng trường bán dạo kiếm tiền tiêu xài

Đại úy Nguyễn Đức Toàn – Tổ trưởng tổ Cảnh sát hình sự Công an phường Tân Mai (quận Hoàng Mai, TP Hà Nội ) thông thin, chiều ngày 5/1/2020, đơn vị đã ra lệnh bắt giữ đối với đối tượng chuyên buôn bán cần sa chon các thanh thiếu niên gần khu vực trường học trên địa bàn phường.

Kẻ buôn bán cần sa cho thiếu niên, học sinh được xác định là đối tượng Vũ Anh Dương (SN 1997, trú tại phường Tân Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội). Dương có vẻ ngoài cao cáo, điển trai nên ít người nghĩ đây là đối tượng buôn bán ma túy. Dương bị bắt khi đang giao dịch bán cần sa cho khách hàng tại cổng trường học.

Theo đại úy toàn, trước đó trong quá trình kiểm tra, rà soát địa bàn, Công an phường Tân Mai phát hiện dấu hiệu của việc sử dụng cần sa ở khu vực một số trường học trên địa bàn. Những người sử dụng đều là thanh thiếu niên, học sinh của các trường trên địa bàn.

Ngay lập tức đơn vị đã lập chuyên án, thiết lập các mũi trinh sát, nằm vùng để bắt quả tang đối tượng buôn bán cần sa cùng đồng bọn. Đến tối ngày 19/12/2019, các mũi trinh sát chia làm 2 tổ xuống địa bàn theo dõi thì phát hiện 2 nam thanh niên có dấu hiệu khả nghi nên đã mật phục, theo dõi.

Đối tượng Vũ Anh Dương tại cơ quan điều tra

Khi xác định được hai đối tượng này đang giao dịch cần sa, đại úy Chung cùng các trinh sát đã ập vào khống chế, thu giữ tang vật. Kiểm tra trên người hai đối tượng này phát hiện 2 túi nilon có chứa cần san. Hai đối tượng này bị bắt giữ ở ngõ 521 Trương Định (phường Tân Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội).

Tại cơ quan điều tra , đối tượng Vũ Anh Dương (người bị bắt) đã thừa nhận hành vi mua bán trái phép chất ma túy của mình. Cùng thời điểm, Công an cũng tiến hành lấy lời khai của khách hàng mua cần sa của Dương.

Tại cơ quan điều tra, Dương thừa nhận rằng, bản thân đang cất trữ số cần sa còn lại ở địa chỉ số 32 ngách 521/9 phố Trương Định (phường Tân Mai, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội). Ngay lập tức tổ điều tra dẫn giải Dương đến địa chỉ nên trên để tiến hành kiểm tra.

Tại tầng 2 ngôi nhà của Dương, Công an phát hiện 1 túi nilon bên trong có chứa cần sa, 1 máy xay cần sa và 1 cân điện tử (phục vụ việc buôn bán ma túy). Về nguồn gốc ma túy, Dương khai mua từ một người quen trên mạng xã hội với giá 1,5 triệu đồng. Số ma túy này Dương để sử dụng một phần còn một phần chia thành 9 túi nilon nhỏ rồi đem đi bán lẻ.

Mỗi túi ma túy Dương bán với giá 200 nghìn đồng. Với số tiền lãi từ “ kinh doanh ” hàng cấm, Dương dùng một phần để tiêu xài còn một phần thì để nhập hàng về chia ra, bán lẻ cho khách.

Được biết, số cần sa Dương giao dịch với khách hàng khi bị công an bắt là 9,007 gam. Số cần sa Dương tự giao nộp tại nhà là 5,114 gam.

Liên quan đến vụ việc này, ngày 27/12/2019, Công an quận Hoàng Mai đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Vũ Anh Dương để điều tra về tội Mua bán trái phép chất ma túy

Nga Đỗ (t/h)