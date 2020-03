Thầy thuốc Nguyễn Thị Hiền với tấm lòng nhân ái 10 năm chữa trĩ miễn phí cho trẻ em

Để những mầm xanh trở thành những thân cây cứng cáp thì không thể thiếu những ánh nắng ấm áp. Để những trẻ em không may mắn mắc bệnh tật được sống một tuổi thơ khỏe mạnh thì không thế thiếu được những vòng tay tử tế luôn dang rộng yêu thương. Và câu chuyện về một con người tể chúng tôi muốn nhắc tới đó chính là câu chuyện về y sĩ Nguyễn Thị Hiền. Suốt 10 năm qua, nữ lương y này đã mang cái tâm của người thầy thuốc ngược xuôi khắp nơi để nhận chữa bệnh miễn phí cho trẻ em, giúp các em viết tiếp tuổi thơ tươi đẹp của chính mình.

Bà Hiền bốc thuốc cho bệnh nhân mắc bệnh trĩ

Với mong muốn được gặp trực tiếp "lương y" Nguyễn Thị Hiền, nhóm phóng viên chúng tôi đã tìm về xóm Đình, thôn Phú Vinh, xã An Khánh, huyện Hoài Đức, Tp.Hà Nội – nơi được coi là bến đỗ của hàng ngàn trẻ em mắc bệnh trĩ trên khắp mọi miền đất nước. Có những em đang phải gồng mình chịu đựng đau đớn do bệnh trĩ gây ra. Có những em phải khổ sở khi mang trên mình những di chứng của phẫu thuật cắt trĩ. Những đứa trẻ đang phải chống chọi với bệnh tật trong khi các bạn đồng trang lứa đang thỏa sức vui chơi, học tập. Mỗi em một hoàn cảnh nhưng chúng đều có một điểm chung là đều đang nhận điều trị bệnh trĩ miễn phí từ bà Hiền – người các em coi là người mẹ thứ hai của mình.

Lương y Hiền luôn ân ần với từng đứa trẻ

“Một giọt máu đào hơn ao nước lã” – điều này có lẽ không đúng với thầy thuốc Nguyễn Thị Hiền bởi suốt 10 năm nay, người phụ nữ này đã dành những gì tốt đẹp nhất cho hàng ngàn đứa trẻ hoàn toàn xa lạ không may mắc bệnh trĩ. Sinh ra trong một gia đình có truyền thống nhiều đời làm thuốc chữa bệnh cứu người, ngay từ khi còn nhỏ, bà Hiền đã được bố và ông nội – những lương y nổi tiếng y đức vẹn toàn dăn dạy: “cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp”. Tiếp nối truyền thống quý báu của gia đình, lương y Hiền đã quyết định theo học Học viện y học cổ truyền Tuệ Tĩnh và tốt nghiệp với tấm bằng xuất sắc. Sau khi ra trường, luôn ghi nhớ lời dạy của cha và ông nội, lương y Nguyễn Thị Hiền đã mở phòng khám chữa bệnh trĩ và nhận điều trị bệnh trĩ miễn phí cho trẻ em. Chính bà Nguyễn Thị Hiền là người đầu tiên nghiên cứu và áp dụng thành công bài thuốc Nam chữa khỏi bệnh trĩ mà không cần phẫu thuật và được nhiều tổ chức y khoa vinh ghi nhận là phương pháp điều trị mang tính đột phá. Với những đóng góp to lớn cho nền y học nước nhà, lương y Nguyễn Thị Hiền từng nhiều lần được vinh danh và nhận bằng khen tại Phủ Chủ Tịch do Phó Chủ Tịch Nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao tặng kỷ niệm chương.

Nỗi lo lắng vì tình trạng bệnh của con của những bậc phụ huynh

Khi được hỏi sao lại sẵn sàng bỏ qua lợi ích cá nhân để nhận điều trị bệnh trĩ miễn phí cho những đứa trẻ hoàn toàn xa lạ, thầy thuốc Nguyễn Thị Hiền đã làm nhóm phóng viên chúng tôi thực sự xúc động: “Khi quyết định chữa bệnh trĩ miễn phí cho trẻ em, tôi không hề cân đo thiệt hơn mà đơn giản là tôi muốn san sẻ bớt những lo toan cho những ông bố bà mẹ có con mắc bệnh trĩ. Chứng kiến rất nhiều em nhỏ phải gồng mình lên chịu đựng những đau đớn của việc phẫu thuật cắt trĩ, là một người mẹ đồng thời là một người bác sĩ, tôi thực không đành lòng. Do nhiều bậc phụ huynh thiếu hiểu biết nên các con phải chịu nhiều đau đớn do biến chứng nguy hiểm như: hẹp hậu môn, không thể đi đại tiện được, rồi đi ngoài ra máu không cầm được, ảnh hưởng nghiêm trọng đến Sức Khỏe và sự phát triển. Vì vậy tôi quyết định nhận chữa miễn phí bệnh trĩ cho trẻ em để nhiều em nhỏ có cơ hội chữa khỏi căn bệnh này mà không phải chịu những đau đớn do phẫu thuật gây nên”.

Niềm vui của một em bé khi tình trạng bệnh đã tốt hơn

Trong rất nhiều câu chuyện xót xa mà lương y Nguyễn Thị Hiền nhắc đến, chúng tôi được nghe câu chuyện của chị Lê Thị Thắm (Lâm Thao – Phú Thọ): “Cháu nhà tôi bị trĩ từ lúc mới 13 tháng. Mỗi lần cháu đi ngoài là mỗi lần cháu gào khóc vì đau. Có nhiều lần cháu đã đi ngoài ra máu. Nhìn đứa con mình dứt ruột đẻ ra đau đớn, người làm mẹ như tôi cũng đứt từng khúc ruột. Gia cảnh khó khăn nên cũng không nghĩ đến việc đưa con đi phẫu thuật cắt trĩ vì chi phí quá đắt. Tình cờ, tôi đọc được một bài báo nói về việc thuốc Nam được Tổ chức y tế thế giới WHO đưa vào danh mục chữa bệnh trên toàn thế giới, tôi chắc rằng thuốc Nam sẽ chữa được bệnh cho con mình. Được người quen giới thiệu lương y Hiền có nhận chữa bệnh trĩ miễn phí cho trẻ em, cả nhà mừng quá, tức tốc xuống Hà Nội. Sau hai lần uống thuốc của lương y Hiền, con tôi đi ngoài dễ dàng hơn, ăn được, ngủ được. Gia đình tôi không biết nói gì để cảm ơn lương y Hiền”.

Y sĩ Nguyễn Thị Hiền chia sẻ: “Ban đầu, tôi là một trong số ít người lên tiếng phản đối việc phẫu thuật cắt trĩ và bị nhiều người cho là đi ngược lại với số đông. Tuy nhiên, tôi vẫn kiên trì theo phương pháp điều trị của cha mình truyền lại với hy vọng mang lại tuổi thơ khỏe mạnh những đứa trẻ. Và cuối cùng, hành trình chữa trĩ bằng thuốc Nam của tôi đã có thêm hàng ngàn đứa trẻ, ông bố, bà mẹ đồng hành khi Tổ chức y tế thế giới WHO đưa thuốc Nam vào danh mục chữa bệnh trên toàn thế giới. Sự ghi nhận hiệu quả to lớn của thuốc Nam trong chữa bệnh, trong đó có bệnh trĩ đã giúp thuốc Nam đến gần hơn với người Việt. Từ đó, rất nhiều ông bố bà mẹ đưa con em của mình đến với tôi với mong muốn sớm được tiếp cận với phương pháp chữa bệnh trĩ bằng thuốc Nam không cần phẫu thuật. Họ nhận ra rằng: phẫu thuật cắt trĩ không phải là phương pháp duy nhất để khỏi bệnh. Bởi thuốc Nam với ưu thế lớn là chữa bệnh không gây ra biến chứng sẽ giúp con em họ thoát khỏi những đau đớn do bệnh trĩ mang lại”.

Hàng trăm phụ huynh đưa con em mình đến chữa bệnh trĩ tại phòng khám của lương y Hiền

Vâng, ở độ tuổi ngoài 30, đáng ra thầy thuốc Nguyễn Thị Hiền có thể phấn đấu để đạt được những mục tiêu xa hơn. Nhưng người phụ nữ ấy đã bỏ qua tất cả để toàn tâm toàn ý chữa bệnh cứu người, đem lại tuổi thơ khỏe mạnh cho những đứa trẻ mắc bệnh trĩ. Và hy vọng rằng, nghĩa cử cao đẹp của lương y Nguyễn Thị Hiền sẽ lan tỏa để nhiều trẻ em thoát khỏi đau đớn của việc phẫu thuật cắt trĩ, để các em được viết tiếp tương lai tươi đẹp của chính bản thân mình.

Sau khi tòa soạn đăng loạt bài về nữ thầy thuốc Nguyễn Thị Hiền, chúng tôi nhận được hàng trăm cuộc điện thoại, email, phản hồi xin số điện thoại liên lạc nhờ lương y tư vấn chữa bệnh. Tòa soạn xin cung cấp địa chỉ và số điện thoại của lương y Hiền để bạn đọc tiện liên lạc:

Địa chỉ: Xóm Đình, thôn Phú Vinh, xã An Khánh, huyện Hoài Đức, Tp.Hà Nội

SĐT: 0975.604.956