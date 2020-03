Lương y Phạm Ngọc Khánh: “Bệnh nhân là khúc ruột”

Phóng viên: Gần 30 năm với nghề, Thầy từng cứu chữa thành công cho nhiều bệnh nhân ở khắp mọi nơi. Và nhiều người đã đặt cho Thầy mệnh danh “Thần y”, “Khắc tinh bệnh tật”, “Bàn tay vàng”. Thầy nghĩ sao về điều này?



Lương y Phạm Ngọc Khánh: Đến với nghề như một nhân duyên tiền định, cộng với sự tìm hiểu, chắt lọc một cách thấu đáo về các phương pháp chữa bệnh, những người làm nghề y như chúng tôi luôn tâm niệm rằng: “Cho đi để cuộc sống an bình, cho đi để nhận lại niềm vui”. Và đơn giản là mỗi người lựa chọn cho mình một công việc để cống hiến. Tôi chọn là một lương y thì trách nhiệm chính của tôi là chữa bệnh cứu người.

Lương y Phạm Ngọc Khánh - người mệnh danh người có “Đôi bàn tay vàng” chữa bệnh.

Tôi lựa chọn "chữ tình" để cứu chữa cho người bệnh. Bất cứ ai đến với Phòng khám YHCT Phước An Đường để khám, chữa bệnh tôi sẽ dành hết tâm sức, trí lực để phụng sự. Coi họ là khúc ruột để thấu hiểu và cảm nhận. Kể cả đối với những người bệnh có hoàn cảnh khó khăn, cơ nhỡ, nếu họ tin tưởng chúng tôi vẫn sẽ giúp đỡ hết mình không nề hà. Những năm qua, phòng khám của chúng tôi đã điều trị cho khá nhiều hoàn cảnh như vậy, có những người từ Quảng Bình, Bắc Ninh… họ cách xa ngàn dặm đi lại khó khăn đến với Phước An Đường. Luôn đồng hành, cố gắng để có liệu trình chữa trị hiệu quả giúp bệnh nhân khỏi bệnh, Phước An Đường xác định là mái nhà chung vì nụ cười hạnh phúc của bệnh nhân.