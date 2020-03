Người đang điều trị nám, làm trắng da cần lưu ý gì để da hồi phục nhanh?

Thực tế là khi bạn sử dụng thực phẩm gây hại cho Sức Khỏe cũng sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến làn da. Đặc biệt, nó càng quan trọng hơn với người đang trong quá trình điều trị nám, làm trắng da . Do đó, chị em cần thiết lập chế độ ăn uống hợp lý.

Không nên ăn nhiều thịt (đặc biệt là thịt bò và thịt chó)

Thịt đỏ khiến vết xâm lấn trên da lâu phục hồi

Thông thường, thịt là loại thực phẩm bạn cần loại bỏ khỏi chế độ ăn trước tiên trong giai đoạn đang điều trị nám. Bởi, thịt thường có màu đỏ sẫm, hàm lượng protein trong thịt cao sẽ khiến vết nám trở nên cứng đầu hoặc nghiêm trọng hơn. Từ đó, quá trình điều trị nám cũng khó khăn, không mang lại hiệu quả như mong muốn. Thậm chí, làn da trở nên kém sắc bởi nhiều khuyết điểm lộ rõ trên da.

Hạn chế thực phẩm có mùi tanh

Thực phẩm có mùi tanh không có lợi cho da đang tổn thương

Thực phẩm có mùi tanh như cua, tôm, cá… có hàm lượng dinh dưỡng rất cao nhưng đối với những người đang điều trị nám, làm trắng da thì đây là thực phẩm không có lợi. Bởi nó có thể gây ra sự kích ứng, khiến các tổn thương trên da chuyển sang đỏ hoặc sẫm màu.

Không nên ăn trứng

Mặc dù trứng là thực phẩm rất tốt cho sức khỏe, nhưng sử dụng trứng không đúng cách sẽ phá hỏng quá trình trị nám. Sử dụng trứng khiến cho vết thương khó lành hơn, các vết thương sẽ trở nên loang lổ và lan rộng hơn trên vùng da đang điều trị.

Lời khuyên cho người đang điều trị nám

Để quá trình trị nám diễn ra thuận lợi, các vết thương mau hồi phục và trở lại làn da trắng sáng mịn màng, bạn sẽ cần duy trì một số thói quen tốt.Trước tiên, bạn cần thường xuyên uống nước (ít nhất 2 lít nước mỗi ngày) giúp cơ thể loại bỏ độc tố, hỗ trợ điều trị nám hiệu quả. Bạn cần đặc biệt tránh để da tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời, vì nó sẽ gây tổn thương da, làm xuất hiện nhiều sắc tố hơn.

Chị em hạn chế dùng mỹ phẩm trong giai đoạn trị nám

Bên cạnh đó, trong quá trình điều trị nám, bạn nên hạn chế sử dụng mỹ phẩm để ngăn ngừa nám lan rộng. Tốt nhất, bạn nên sử dụng các phương pháp làm đẹp tự nhiên. Bạn nên tập luyện thể thao , tăng cường sức khỏe, từ đó làn da của bạn cũng trở nên khỏe khoắn và tươi sáng hơn. Bổ sung nhiều hơn các loại thực phẩm hỗ trợ cho quá trình điều trị điều trị nám như rau xanh, chất xơ, trái cây, sữa chua… Những thực phẩm này rất giàu vitamin (A, C) tự nhiên giúp làm trắng da và điều trị nám rất tốt.

Đặc biệt, bạn cần tránh căng thẳng, mệt mỏi, sắp xếp thời gian làm việc, nghỉ ngơi cùng chế độ ăn phù hợp… nhất là thói quen ngủ sớm, dậy sớm sẽ giúp bạn có làn da khỏe mạnh, tươi sáng.

Giải pháp tại nhà trị chứng mẩn đỏ ở mặt. Nguồn: Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội

Như Quỳnh (t/h)