Cứ vô tư dùng màng bọc thực phẩm theo kiểu này chẳng khác nào đang đầu độc cả gia đình

Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra, gần 50% thành phần màng bọc thực phẩm là chất hóa dẻo có phụ gia . Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế cũng cho biết, hiện nay trên thị trường là các loại màng bọc thực phẩm được làm từ PVC và PE. Trong đó, màng PVC có màu trắng ngà hoặc vàng nhạt, ít dai khi kéo dãn. Khi sờ, bạn sẽ cảm thấy dính tay và khó tách, khó cháy. Màng PE thì có màu trắng trong suốt, kéo giãn sẽ khá dai; sờ ít dính tay và dễ tách, dễ bị đốt cháy và không tạo ra mùi khi cháy.



TS. Phạm Đình Hải - Khoa Công nghệ Hóa học, Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh cho biết, nếu sử dụng màng PVC không đúng cách sẽ giải phóng chất clo, các phụ gia ở bên trong. Thời gian dài sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến Sức Khỏe , gây ra hàng loạt vấn đề như suy tim, suy gan, suy thận, rối loạn nội tiết, ung thư. Trong khi đó, màng PE chứa ít phụ gia gây hại nên dùng sẽ an toàn hơn.

Màng bọc thực phẩm là món đồ quen thuộc được sử dụng trong căn bếp của nhiều gia đình

Bên cạnh đó, trên thị trường còn có nhiều loại chất hóa dẻo đều bị cảnh báo độc hại với sức khỏe con người như DOP, CD… Để bảo vệ sức khỏe bản thân và gia đình, giảm bớt những tác động tiêu cực khi dùng màng bọc thực phẩm cần lưu ý:





Không dùng màng bọc thực phẩm cho vào lò vi sóng : Màng bọc thực phẩm có thể chứa các chất hóa học như DEHA, Phthalates dễ dàng tan chảy khi ở nhiệt độ cao, biến thành chất gây ung thư vô cùng nguy hiểm.

Không dùng khi có mùi lạ: Màng bọc thực phẩm cần được bảo quản ở nhiệt độ trung bình để tránh bị biến chất hoặc sinh độc tố. Khi thấy màng bọc có dấu hiệu nấm mốc, có mùi lạ hay bị sun thì không nên sử dụng để bảo vệ sức khỏe.



Không bọc thực phẩm nhiều dầu mỡ: Bọc thực phẩm lên những đồ ăn nóng, đồ chín và những đồ nhiều dầu mỡ sẽ khiến những chất có hại trong màng bọc thực phẩm dễ dàng xâm nhập vào trong đồ ăn, gây hại cho người tiêu thụ.



Không bọc trong môi trường axit, kiềm hoặc nhiệt độ cao: Các chất hóa học trong màng bọc thực phẩm có thể thôi nhiễm vào đồ ăn, tác động tiêu cực đến hệ thống nội tiết, gây ra vấn đề dậy thì sớm ở bé gái và ảnh hưởng đến sinh sản ở trẻ em.





Không bọc sát vào thực phẩm: Bọc màng này quá sát vào đồ ăn sẽ dễ bị thôi nhiễm các chất độc hại, ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe. Do đó, nên để thực phẩm vào hộp thủy tinh cao rồi mới bọc; tuyệt đối không bọc các loại củ quả như đậu đũa, cà rốt, dưa chuột vì có thể khiến hàm lượng Vitamin C bị mất đi.

Nguy hiểm khi dùng màng bọc thực phẩm không đúng cách. Nguồn: THVL.

Thùy Nguyễn (t/h)