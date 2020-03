Acid folic rất cần thiết với bà bầu nhưng dùng như thế nào để tốt nhất cho thai nhi?

Vai trò của acid folic với bà bầu



còn gọi là vitamin B9, là một loại vitamin cần thiết dinh dưỡng hằng ngày của cơ thể ngườ. Nó giúp tổng hợp ADN và là một trong những vi chất quan trọng đối với sự phát triển toàn diện các bào thai, nhất là hệ thần kinh.

Giảm nguy cơ béo phì ở thai nhi

Một nghiên cứu đăng trên tạp chí JAMA Pediatrics phát hiện ra rằng bổ sung đủ axit folic trong khi mang thai có thể làm giảm nguy cơ béo phì ở trẻ em. Theo đó, các nhà nghiên cứu đã nghiên cứu 1.517 cặp mẹ con, đo nồng độ máu acid folic của bà mẹ lúc sinh và các đứa trẻ lúc lên 6 tuổi.





Nên bổ sung acid folic ngay từ khi có ý định mang thai

Kết quả kiểm soát các biến số khác trong cả mẹ và con, cho thấy rằng, so với những bà mẹ có nồng độ acid folic nằm trong 3/4 cao nhất của tứ phân vị, những người mẹ có nồng độ acid folic nằm trong 1/4 thấp nhất của tứ phân vị có nguy cơ có con bị béo phì cao hơn 45 %.



Do đó, acid folic có thể đặc biệt hữu ích cho các bà mẹ béo phì. Ở các bà mẹ béo phì với nồng độ acid folic thấp nhất, nguy cơ béo phì ở trẻ em là con của họ tăng hơn ba lần. Còn những trẻ của các bà mẹ béo phì, nguy cơ béo phì thấp hơn 43 %, nếu các bà mẹ béo phì này nằm trong 3/4 cao nhất của tứ phân vị so với các bà mẹ béo phì nằm trong 1/4 thấp nhất của tứ phân vị của nồng độ acid folic máu.

Acid folic ngăn ngừa khuyết tật ống thần kinh ở trẻ sơ sinh





Ảnh hưởng của sự thiếu acid folic ở mẹ bầu khiến thai nhi sinh ra gặp khiếm khuyết của ống thần kinh, gây ra thai vô sọ, thoát vị não- màng não, hở đốt sống, gai đốt sống. Làm tăng nguy cơ dị tật ở tim, chi, đường tiểu, sứt môi, hở hàm ếch,…



Bởi ống thần kinh của thai nhi được hình thành trong 4 tuần đầu của thai kỳ, nên việc bổ sung acid folic phải được thực hiện ngay từ khi có ý định mang thai cho đến hết 3 tháng đầu của thai kỳ. Nhiều nghiên cứu trên thế giới cho thấy, bổ sung acid folic giúp giảm được từ 50 - 70% các dị tật do khiếm khuyết ống thần kinh gây ra.





Nhu cầu acid folic khi mang thai

Đối với người trưởng thành có nhu cầu trung bình 3mcg/kg trọng lượng cơ thể, tương đương 180 - 200mcg/ngày. Khi mang thai, nhu cầu tăng lên, cần 400mcg/ngày nhằm đáp ứng sự gia tăng của quá trình phân chia tế bào cũng như tăng kích thước tử cung.

Acid folic cần cho tổng hợp nhân tế bào acid deoxyribo nucleic (ADN), acid ribo nucleic (ARN) và protein. Nó giúp hình thành nhau thai, phát triển số lượng tế bào hồng cầu gia tăng theo khối lượng máu tăng. Kích thích tăng trưởng của bào thai và do tăng thải folate qua nước tiểu trong khi mang thai.



Các chuyên gia khuyến cáo, tất cả phụ nữ phải bắt đầu bổ sung đủ acid folic 3 tháng trước thời điểm dự định có thai.





Ảnh hưởng của sự thiếu hụt acid folic



Các bà mẹ mang thai đều có nguy cơ tiền ẩn sinh con bị ra bị nứt đốt sống, não úng thủy bất kể họ bao nhiêu tuổi, lần đầu có con hay nhiều con khỏe mạnh, dù cho

Một số bà mẹ bắt buộc phải theo chế độ bổ sung acid folic chặt chẽ như: dinh dưỡng kém, sụt cân, ăn kém, khẩu phần ăn không cân đổi, nghèo vi chất dinh dưỡng.

Tâm trạng mệt mỏi, lo lắng hay chán ăn.



Phụ nữ mới sảy thai, thai chết lưu.



Gặp stress, làm việc vất vả.

Đẻ dày, có nhiều con, có thể để lại hậu quả tình trạng dinh dưỡng kém, do vậy rất cần đủ acid folic trước khi thụ thai.



Các bà mẹ có tiền sử sinh con bị khiếm khuyết ống thần kinh.



Người nghiện rượu, thuốc lá.





Bổ sung acid folic cho bà bầu như thế nào?

Bên cạnh bổ sung các loại thực phẩm chứa nhiều acid folic như súp lơ xanh, cải làn, đỗ tương, đỗ đỏ, đỗ đen và các loại hoa quả và nước hoa quả thuộc họ cam quýt hay gan gia súc và gia cầm... các bà bầu có thể dùng viên bổ sung acid folic.

Hiện nay, trên thị trường thuốc được bào chế dưới dạng phối hợp với các vitamin khác (như vitamin C) với hàm lượng khác nhau để uống. Khi có vitamin C, acid folic được chuyển thành leucovorin là chất cần thiết cho sự tổng hợp DNA và RNA của cơ thể. Bên cạnh đó, acid folic còn được phối hợp với sắt .



Các bà bầu nên bổ sung bằng dạng thuốc uống, với liều 400mcg acid folic/ngày, trước khi mang thai ít nhất là 1 - 3 tháng. Cùng với đó, nên uống acid folic kèm với sắt từ khi phát hiện có thai đến sau khi sinh một tháng. Bà bầu nên lựa chọn sắt có chứa 60mg sắt nguyên tố, acid folic 400mg.

Lưu ý, thuốc acid folic chống chỉ định với người thiếu máu tán huyết, đa hồng cầu. Về cơ bản, acid folic dung nạp tốt, nếu dùng quá liều có thể gây tác dụng phụ như nổi mề đay, ngứa, nổi ban và có thể rối loạn tiêu hóa.

Thực phẩm giàu axit folic và tật nứt đốt sống ở thai nhi - VTC 14

