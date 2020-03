Dùng thuốc Ajuakinol điều trị mụn trứng cá, cần lưu ý đề phòng tai biến

Hướng dẫn sử dụng thuốc Ajuakinol

Chỉ định dùng thuốc

Thuốc Ajuakinol được dùng để điều trị mụn trứng cá





Thuốc Ajuakinol có Isotretinoin 10mg. Nó được chỉ định để điều trị bệnh trứng cá nặng đã kháng với các liệu trình chuẩn bằng kháng sinh uống và thuốc bôi trên da.

Cách dùng và liều lượng

Thuốc Ajuakinol được dùng vào bữa ăn, uống ngày 1-2 lần.

Với người lớn, thiếu niên và người cao tuổi, nên bắt đầu dùng 0,5mg/kg/ngày.



Sau đó, điều chỉnh liều dùng và thời gian dùng theo từng bệnh nhân. Thường, đa số bệnh nhân sẽ dùng ở mức từ 0,5mg-10mg/kg/ngày.



Đối với bệnh nhân suy thận nặng





Bắt đầu sử dụng nêm dùng ở liều thấp hơn, khoảng 10mg/kg/ngày. Sau đó, có thể tăng liều dùng dần lên đến 1mg/kg/ngày hoặc đến liều tối đa có thể dung nạp.



Trẻ em dưới 12 tuổi được khuyến cáo không nên dùng thuốc isotretinoin.



Trường hợp bệnh nhân không dung nạp thuốc ở liều khuyến nghị, nên bắt đầu dùng ở liều thấp hơn, nhưng thời gian điều trị sẽ kéo dài hơn và nguy cơ tái phát cũng cao hơn.





Chống chỉ định



Thuốc Ajuakinol có thành phần Isotretinoin không dùng cho phụ nữ có thai và cho con bú.



Bệnh nhân suy gan.



Ngưới có lipid máu cao.



Dư thừa vitamin A.



Người mẫn cảm với isotretinoin hoặc bất cứ thành phần nào của thuốc.



Cũng không sử dụng đồng thời với các kháng sinh nhóm tetracyclin.

Các tương tác của thuốc

Thuốc Ajuakinol có chứa Isotretinoin làm giảm thị lực buổi tối và giảm độ dung nạp với kính mắt.

Người mắc bệnh viêm ruột thừa có thể làm tăng triệu chứng, đồng thời cũng có thể làm nồng độ triglycerid trong máu.



Trong quá trình dùng isotretinoin, bệnh nhân nên đi xét nghiệm máu định kỳ để kiểm tra các dấu hiệu bệnh viêm gan. Ngoài ra, giữa isotretinoin và vitamin A có liên quan mật thiết với nhau. Vì thế, trong khi dùng isotretinoin không nên dùng bổ sung vitamin A.





Các tác dụng phụ

Các triệu chứng thường thấy khi bạn gặp các tác dụng phụ như: Khô niêm mạc như môi, viêm môi, niêm mạc mũi, chảy máu cam, viêm kết mạc mắt, khô da.

Những tác dụng phụ không mong muốn này đều có liên hệ đến liều dùng thuốc. Khi giảm hay ngững sử dụng, các tác dụng phụ cũng sẽ thuyên giảm. Tuy nhiên, cũng có một số trường hợp, các tác dụng phụ ngoài ý muốn này vẫn kéo dài sau khi ngưng điều trị.



Không chỉ thế, thuốc còn gây các tác dụng phụ như:

Ở dạng thường gặp: Người bệnh bị thiếu máu, tăng tốc độ lắng hồng cầu, thiếu tiểu cầu, thiếu bạch cầu trung tính, nhức đầu, viêm mí mắt, viêm kết mạc, khô mắt, kích ứng mắt, chảy máu cam, khô mũi, viêm mũi, tăng transaminase, viêm môi, viêm da, da khô, tróc vảy. Đau khớp, đau lưng , tăng triglycerid máu, tăng lipid máu, tăng cholesterol máu, tăng glucose máu, tiểu ra máu, tiểu ra protein.

Một số triệu chứng ít gặp như di ứng da, phản vệ, suy nhược, thay đổi tâm tính, nổi ban đỏ.



Cũng hiếm gặp bệnh hạch bạch huyết, tiểu đường, tăng uric máu, rối loạn tâm thần, có ý muốn tự tử, tăng huyết áp nội sọ lành tính, co giật, nhìn mờ, đục thủy tinh thể, mù màu, không dung nạp kính tiếp xúc, giảm thị lực ban đêm, sợ ánh sáng, giảm thính lực, viêm mạch máu, hen phế quản, viêm ruột, khô miệng, xuất huyết tiêu hóa, buồn nôn, viêm tuyến tụy, viêm gan, bộc phát trứng cá, rụng tóc, tăng sắc tố da, tăng mồ hôi, viêm cầu thận, tăng creatin phosphokinase.

Nếu có bất kỳ những triệu chứng như trên, hãy thông báo kịp thòi cho thầy thuốc để có hướng xử trí.





Sử dụng thuốc cần hết sức đề phòng

Gây quái thai: Người sử dụng thuốc cần được thông báo ngay để nhận biết và áp dụng các biện pháp ngừa thai trong khi sử dụng thuốc. Tốt nhất, nên kiểm tra xem có đang mang thai không, trước và sau khi điều trị bằng isotretinoin.

Khuyến cáo, bệnh nhân không nên hiến máu trong khi điều trị và sau khi chấm dứt điều trị một tháng, bởi isotretinoin có thể gây nguy hiểm cho thai phụ nhận máu.

Những nốt Mụn trứng cá có thể tăng lên khi mới bắt đầu sử dụng thuốc nhưng sau đó sẽ giảm dần, trong khoảng 7-10 ngày khi tiếp tục điều trị.





Thành phần thuốc isotretinoin không dùng cho phụ nũ có thai và cho con bú

Trong quá trình dùng thuốc, tránh tiếp xúc với ánh nắng mặt trời mạnh hay tia UV. Khi ra ngoài, nên dùng kem chống nắng có SPF 15 hoặc cao hơn.

Cùng với đó, nên tránh điều trị da bằng laser hay dùng hóa chất làm mòn da trong thời gian 5-6 tháng sau khi điều trị bằng isotretinoin, tránh nguy cơ gây sẹo lồi hoặc làm tăng hoặc giảm sắc tố da trên vùng da điều trị.

Không nên nhổ lông bằng sáp trong vòng 6 tháng sau khi điều trị bằng isotretinoin, vì có nguy cơ bị lột da.

Thuốc isotretinoin không nên dùng chung cùng với các thuốc bôi trên da, vì có tác dụng làm tróc vảy và tiêu keratin vì làm tăng kích ứng trên da.

Người bệnh nên dùng kem hoặc thuốc mỡ giữ ẩm cho da và môi từ lúc bắt đầu điều trị bằng isotretinoin do thuốc này thường làm khô da và môi.



Bạn cũng có thể bị khô mắt và để khắc phục nên dùng thuốc mỡ làm trơn mắt hoặc nước mắt nhân tạo.

Khi điều trị bằng thuốc isotretinoin, nên kiểm tra enzym gan trước 1 tháng sau khi điều trị và mỗi 3 tháng trong thời gian điều trị.



Nhiều trường hợp, các giá trị enzyme gan trở lại bình thường trong thời gian điều trị. Tuy nhiên, nếu sự tăng enzym gan có kèm theo các dấu hiệu lâm sàng thì nên cân nhắc giảm liều dùng hoặc ngưng dùng isotretinoin.

Bệnh nhân cũng nên kiểm tra lipid máu trước khi điều trị, 1 tháng sau khi điều trị và mỗi 3 tháng trong thời gian điều trị.



Lipid máu có thể trở về mức bình thường khi giảm liều hoặc ăn kiêng. Nhưng nếu mức triglycerid máu lên cao quá bình thường, hay có dấu hiệu viêm tuyến tụy thì phải ngưng dùng thuốc.

Phát hiện triệu chứng tiêu chảy nặng thì nên dừng thuốc ngay, người có bệnh di truyền không dung nạp đường fructose, không nên dùng thuốc này.

Với bệnh nhân bị tiểu đường, béo phì, nghiện rượu, rối loạn lipid máu cần phải xét nghiệm trước khi điều trị.

Minh Tú (t/h)