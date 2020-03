Thuốc Aldactone 25mg hỗ trợ chức năng thận và những thông tin cần biết để chữa bệnh hiệu quả

Thuốc lợi tiểu có tác dụng làm tăng sự đào thải muối và nước ở thận, do đó làm giảm lượng nước trong hệ thống tuần hoàn cũng như ở nhiều nơi khác trong cơ thể.





Thuốc Aldactone 25mg Spironolactone nằm trong nhóm lợi tiểu tiết kiệm kali. Nhóm này bao gồm spironolacton, triamteren, amilorid... Nó có vị trí tác động ở đoạn cuối của ống lượn xa nằm ở vỏ thận. Tác dụng lợi tiểu của nhóm này yếu nhưng do có khả năng giữ kali nên thường được phối hợp với thuốc thuộc nhóm thiazid hoặc lợi tiểu quai Henlé. Dưới đây là những thông tin về thuốc Aldactone 25mg Spironolactone.





Hướng dẫn sử dụng thuốc Aldactone 25mg Spironolactone

Thuốc được chỉ định để điều trị tiền phẫu cho bệnh nhân cường Aldosterone. Tăng HA.

Về liều lượng và cách dùng

Aldactone 25mg Spironolactone điều trị cho bệnh nhân cường Aldosterone 100 - 400 mg/ngày. Bệnh nhân phù do suy tim, xơ gan, hội chứng thận hư, liều dùng cho người lớn là 100mg, chia làm 2 lần và có thể tăng lên 25 - 200 mg/ngày. Được khuyên nên kết hợp với Furosemid: 40 - 80 mg/ngày.

Thuốc Aldactone 25mg Spironolactone nằm trong nhóm thuốc lợi tiểu tiết kiệm kali



Liều dùng cho Trẻ em là 3,3 mg/ngày chia làm nhiều lần. Dùng tăng HA 50 - 100 mg/ngày chia làm 2 lần.



Trong giảm K máu do thuốc lợi tiểu 25 - 100 mg.





Tuy nhiên, thuốc chống chỉ định cho:





Bệnh nhân vô niệu, suy thận nặng, tăng K trong máu, giảm Na máu.



Cũng không dùng cho phụ nữ có thai và cho con bú.



Thuốc Aldactone 25mg Spironolactone tương tác thuốc bổ sung K, thuộc lợi tiểu giữ K, salicylate.

Cẩn trọng với tác dụng phụ như:





Tăng K máu.



Gặp chứng rối loạn tiêu hóa, buồn ngủ, nhức đầu.



Phát ban đan dạng hông ban và dạng phát sần, mề đay, mất điều hòa.





Nữ hóa tuyến vú.



Rối loạn kinh nguyệt.



Bất lực.

Hiểu rõ về nhóm thuốc lợi tiểu kali

Nhóm thuốc lợi tiểu tiết kiệm kali gồm có spironolacton, triamteren, amilorid... Nó có vị trí tác động ở đoạn cuối của ống lượn xa nằm ở vỏ thận. Nhóm thuốc lợi tiểu tiết kiệm kali có tác dụng lợi tiểu yếu, nhưng có khả năng giữ kali nên thường được phối hợp với thuốc thuộc nhóm thiazid hoặc lợi tiểu quai Henlé.

Nhóm thuốc này gây biến chứng tăng urê máu, sỏi thận, chứng to vú ở nam giới... Hoạt chất spironolacton, có tác dụng lên ống lượn xa của thận, ức chế tác dụng giữ nước và Na+ và ức chế tác dụng thải trừ K+ của aldosterone. Không những làm tăng thải trừ Na+ và Cl- và làm giảm thải trừ K+ , mà còn ức chế thải trừ H+ vào nước tiểu. Thành phần Spironolacton cũng có tác dụng hạ huyết áp.

Trong đó, thành phần Spironolactone có dược học:



Hấp thụ nhanh và mạnh qua ống tiêu hóa.



Spironolactone phân bố, liên kết mạnh với protein huyết tương, ở khoảng 90%.



Đồng thời nó cũng chuyển hóa nhanh và chất chuyển hóa có hoạt tính dược lý của nó là 7alfa-thiomethylspironolactone và canrenone.



Các chất chuyển hóa được thải trừ chủ yếu qua nước tiểu. Một lượng nhỏ thải qua phân.

Thành phần Spironolactone và các chất chuyển hóa của nó vượt qua được hàng rào máu-não và bài tiết vào sữa mẹ.

Thành phần Spironolactone được chỉ định:



Spironolactone chỉ định dùng trong các trường hợp tăng aldosteron huyết ngưyên phát hoặc thứ phát.

Dùng phối hợp với các thuốc lợi tiểu giảm K+ má, giúp điều trị phù do suy tim mạn, phù do suy tim có sung huyết, phù do xơ gan cổ trướng.



Có tác dụng điều trị hội chứng thận hư, nếu điều trị bệnh gốc hay hạn chế dùng nước và muối, và dùng các thuốc lợi tiểu khác không đạt hiệu quả mong muốn.



Tác dụng với chứng cao huyết áp vô căn, dùng kết hợp với các thuốc chống Tác dụng với chứng cao huyết áp vô căn, dùng kết hợp với các thuốc chống cao huyết áp khác, đặc biệt trong trường hợp giảm kali huyết.



Giúp giảm kali huyết, nếu những liệu pháp khác không thể áp dụng được.



Bên cạnh đó, Spironolacton còn dùng để phòng ngừa giảm kali huyết ở người bệnh điều trị với digitalis, nếu không còn khả năng điều trị khác.

Cách sử dụng và liều lượng dùng Spironolacton

Đươc dùng trong cường aldosterone, bệnh nhân uống 100-400mg/ ngày trước phẫu thuật. Trường hợp bệnh nhân không thích hợp cho phẫu thuật nên tiến hành điều trị duy trì dài ngày, với liều tối thiểu có hiệu quả được xác định cho từng cá thể.



Trong đó, liều khởi đầu có thể giảm cứ mỗi 14 ngày 1 lần cho đến khi đạt liều tối thiểu có hiệu quả. Sử dụng lâu dài, tác dụng sẽ hiệu quả hơn khi dùng kết hợp Spironolactone với các thuốc lợi tiểu khác để giảm các tác dụng không mong muốn.

Với hội chứng phù do suy tim, sung huyết, xơ gan, hội chứng thận hư.



Liều dùng cho người lớn, khởi đầu thông thường là 100mg/ngày, chia làm hai lần, có thể dùng từ 25-200mg/ngày.



Nếu sử dụng liều cao hơn, nên kết hợp vối một số thuốc lợi iểu khác, tốt nhất là với thuốc lợi tiểu có tác dụng ở ống lượn gần. Tuy nhiên về liều lượng Spironolactone vẫn không đổi.

Thuốc lợi iểu giúp tăng cường đào thải chất cặn trong cơ thể

Đối với trẻ em, dùng 3,0mg/kg thể trọng/ngày, chia làm 2 lần, hoặc uống làm 1 lần.



Trong cao huyết áp



Bệnh nhân được chỉ định dùng liều khởi đầu từ 50-100mg/ngày, chia làm 2 lần, và kết hợp với các thuốc chống cao huyết áp khác. Bệnh nhân điều trị Spironolactone liên tục ít nhất trong 2 tuần, bởi vì hiệu quả chống cao huyết áp tối đa chỉ có thể đạt được sau 2 tuần điều trị. Sau đó, tùy từng cá thể mà điều chỉnh liều lượng cho phù hợp.



Với giảm kali huyết



Người bệnh nên dùng liều hàng ngày thay đổi từ 25-100mg, nếu không thể cung cấp K+ được bằng đường uống hoặc không thể dùng được phương pháp giữ kali khác.



Những tác dụng phụ của thành phần Spironolactone giống như thuốc Aldactone 25mg Spironolactone. Vì thế, người dùng nên cẩn trọng cân nhắc và hỏi ý kiến bác sĩ khi sử dụng.



