Thuốc Alzyltex: Công dụng, cách dùng và những lưu ý để tránh nguy hiểm

Thuốc Alzyltex có chứa thành phần Cetirizine, có SĐK: VD-1798-06

Thông tin cần nắm về thuốc Alzyltex

Công dụng

Thuốc Alzyltex được dùng để chữa viêm mũi Dị ứng theo mùa.



Viêm mũi dị ứng quanh năm và mề đay tự phát mạn tính như hắt hơi, sổ mũi, xuất tiết vùng mũi sau.





Đỏ mắt và chảy nước mắt.



Ngừa và phát ban.

Hướng dẫn sử dụng và liều dùng

Thuốc Alzyltex dùng cho người lớn và trẻ em trên 12 tuổi, uống liều khởi đầu là 5-10mg /ngày, tùy theo mức độ. Có thể dùng lâu dài.

Thuốc Alzyltex dùng để điều trị chứng viêm mũi dị ứng

Người lớn trên 65 tuồi dùng 5mg/ngày.



Alzyltex không dùng cho các trường hợp quá mẫn với thành phần của thuốc.





Tương tác thuốc

Đến nay chưa thấy có tương tác đáng kể với các thuốc khác. Độ đào thải của cetirizin giảm nhẹ khi uống cùng 400mg theophylin.

Tác dụng phụ

Thường gặp





Biểu hiện ngủ gà, mức độ phụ thuộc vào liều dùng của thuốc.



Bên cạnh đó còn gây mệt mỏi, khô miệng, viêm họng, chóng mặt, Bên cạnh đó còn gây mệt mỏi, khô miệng, viêm họng, chóng mặt, nhức đầu , buồn nôn.



Các triệu chứng ít gặp hơn thường là chán ăn, hay tăng them ăn, đỏ bừng, tăng tiết nước bọt



Hiếm gặp





Chứng thiếu máu tan, giảm tiểu cầu, hạ huyết áp nặng, choáng phản vệ, viêm gan , ứ mật, viêm cầu thận,





Các trường hợp nên đề phòng





Những người suy gan, suy thận vừa hoặc nặng và người đang thẩm phân thận nhân tạo n ên chú ý điều chỉnh liều dùng thuốc Alzyltex.



Những người sử dụng thuốc có biểu hiện ngủ gà, nhất là tài xế, alsi xê, vận hành mấy móc nên cẩn thận vì dễ gây nguy hiểm.



Không dùng đồng thời cetirizin với rượu và các thuốc ức chế thần kinh trung ương, tránh làm tăng thêm tác dụng của các thuốc này.



Phụ nữ đang có thai và cho con bú không nên dùng. Một vài nghiên cứu chỉ cho thấy, thuốc gây quái thai ở động vật, nhưng chưa có nghiên cứu đầy đủ trên người.

Chú ý khi dùng thuốc có chứa Cetizizine

Cetizizine hydrochloride là thuốc kháng histamin mạnh, đối kháng thụ thể H1.

Tác dụng của thuốc chống dị ứng, nhưng không gây dị ứng ở liều điều trị. Cetizizine được chỉ định dùng trong điều trị triệu chứng viêm mũi dị ứng dai dẳng, viêm mũi dị ứng màu, mề đay mạn tính vô cầu ở người lớn và trẻ em trên 12 tuổi, bệnh nhân viêm kết mạc dị ứng.



Cetizizine là loại thuốc phổ biến, được bào chế dạng viên hoặc dạng lỏng. Trong quá trình dùng thuốc nên cần lưu ý những điều như sau:

Những bệnh nhân bị suy gan, suy thận dùng thuốc phải được điều chỉnh liều và theo dõi thường xuyên.



Cẩn trọng khi dùng cho người lái xe hoặc vận hành máy móc, bởi thuốc có thể khiến bệnh nhân buồn ngủ, ngủ gà nên có thể dẫn tới nguy hiểm trong lúc làm việc.

Trường hợp những người bị dị ứng với cetirizine và hydroxyzin thì cần phải nhớ và không được sử dụng.

Bà bầu và phụ nữ cho con bú không nên dùng

Chưa có nghiên cứu chứng minh sự an toàn khi dùng cho phụ nữ mang thai và cho con bú.



Quá trình điều trị với thuốc, bệnh nhân có thể cảm thấy mệt mỏi, nhức đầu, buồn nôn, khô miệng, viêm họng, chóng mặt, chán ăn hay tăng cảm giác thèm ăn, bí tiểu, đỏ bừng, tăng tiết nước bọt. Đó là các triệu chứng thoáng qua và sẽ hết khi ngưng dùng thuốc.





Một số phản ứng hiếm gặp có thể gặp phải thường là thiếu máu do tan máu, giảm tiểu cầu, hạ huyết áp nặng, choáng phản vệ, viêm gan, ứ mật, viêm cầu thận. Trong trường hợp này, bệnh nhân nên dừng thuốc ngay và thông báo sớm với bác sĩ.



Thuốc Cetirizine dùng cho đường uống, có thể uống cùng hay ngoài bữa ăn.



Người cao tuổi và người bệnh có kèm theo bệnh gan, thận thì nên giảm liều.



Hiện tượng ngủ gà xảy ra ở cả người lớn và trẻ em thì bị kích động. Đến nay, chưa có thuốc giải độc đặc hiệu khi quá liều hoặc phản ứng quá mẫn với thuốc. Do đó, khi bệnh nhân bị quá liều thì cần gây nôn ngay rồi chuyển đến cơ sở y tế để được rửa Hiện tượng ngủ gà xảy ra ở cả người lớn và trẻ em thì bị kích động. Đến nay, chưa có thuốc giải độc đặc hiệu khi quá liều hoặc phản ứng quá mẫn với thuốc. Do đó, khi bệnh nhân bị quá liều thì cần gây nôn ngay rồi chuyển đến cơ sở y tế để được rửa dạ dày và được dùng các biện pháp hỗ trợ khác như bù nước điện giải...



Tóm lại, để đảm bảo sức khỏe, tránh các tác dụng phụ không mong muốn, bệnh nhân nên đến sử dụng thuốc theo sự chỉ dẫn của bác sĩ.



Lưu ý:





Hồi tháng 4/2019, Cục Quản lý Dược đã nhận được kết quả của Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương về việc kiểm nghiệm thuốc viên nén bao phim Cetirizine tablets 10mg, có SĐK là VN-19406-15), thuộc số lô: WCH7007E và WCH7008E, NSX: 25/8/2017, có hạn sử dụng đến hết ngày 24/8/2020.

Theo như kết quả xét nghiệm mẫu thử cho thấy, thuốc trên không đạt tiêu chí chất lượng về chỉ tiêu độ hòa tan và định lượng.



Được biết, sản phẩm trên do Công ty Windlas Biotech Private Limited (Ấn Độ) sản xuất, Công ty CP dược phẩm Trung ương - Codupha nhập khẩu. Cùng với đó, các lô thuốc gần nhất đã nhập khẩu Việt Nam, bao gồm các lô: WCH7005E, WCH7006E, WCPI7007E và WCII7008E cũng đã bị thu hồi.

Ngoài ra, Cục Quản lý Dược đề nghị công ty Cổ phần dược phẩm Trung ương - Codupha phối hợp với nhà cung cấp và phân phối thuốc, nhanh chóng gửi thông báo thu hồi tới các cơ sở bán buôn, bán lẻ, sử dụng các lô thuốc viên nén bao phim cetirizine tablets trên và tiến hành thu hồi những lô thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng.



Đồng thời, chỉ đạo Sở Y tế các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương, y tế các ngành thông báo cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng thuốc thu hồi lô thuốc không đạt chất lượng nêu trên, kiểm tra và giám sát các đơn vị thực hiện thông báo này.





Những trường hợp, đơn vị vi phạm được xử lý theo quy định hiện hành và báo cáo về Cục Quản lý Dược và các cơ quan chức năng có liên quan. Do đó, người dùng nên chú ý đọc kỹ các thành phần của thuốc, tránh mua phải những sản phẩm không đạt chỉ tiêu chất lượng.

