Uống thuốc Arcoxia 90mg giảm đau chống viêm đề phòng nguy cơ tim mạch, tăng huyết áp

Thuốc Arcoxia 90mg đóng gói thành hộp, gồm 3 vỉ, mỗi vỉ 10 viên, chứa thành phần Etoricoxib.





Công dụng thuốc Arcoxia 90mg

Arcoxia 90mg được chỉ định để điều trị bệnh cấp tính và mãn tính các dấu hiệu và triệu chứng viêm xương khớp



Điều trị viêm cột sống dính khớp. Điều trị viêm cột sống dính khớp.



Điều trị Điều trị viêm khớp thống phong cấp tính.



Dùng để giảm đau cấp tính và mãn tính.



Điều trị chứng đau bụng kinh nguyên phát.





Hướng dẫn sử dụng và liều lượng

Trong điều trị viêm xương khớp, thoái hóa khớp : dùng 30mg - 60mg một ngày/1 lần.



Điều trị viêm khớp dạng thấp,viêm đốt sống dính khớp, dùng tối đa 90mg/ngày/1 lần.



Giảm đau sau phẫu thuật nha khoa, không quá 90mg/ngày/1 lần và sử dụng tối đa 3 ngày.



Viêm khớp thống phong (gút cấp), dùng không quá 120mg ngày/1 lần, tối đa 8mg.



Đau cấp tính, đau bụng kinh nguyên phát, không quá 120mg ngày/1 lần, tối đa 8mg.



Người cao tuổi, giới tính không cần chỉnh liều.





Tuy nhiên, nếu dùng tăng liều và trong thời gian dài, thuốc sẽ gây nguy cơ bệnh tim mạch và huyết áp

Người bệnh suy gan child-pugh 5-6, không quá 60mg/ngày/1 lần; child-pugh 7-9, giảm liều dùng không quá 60mg 2 ngày 1lần, có thể 30mg ngày 1 lần.



Bệnh nhân suy thận, ClCr ≥ 30mL/phút, không cần chỉnh liều. Không cần chỉnh liều theo tuổi, giới tính.

Chống chỉ định cần biết

Những người quá mẫn với thành phần của thuốc.



Người có tiểu sử bệnh hen, mề đay, dị ứng aspirin, NSAIDs.



Bệnh nhân suy tim sung huyết (NYHA II-IV)



Người bệnh tăng huyết áp liên tục > 140/90mmHg, chưa được kiểm soát đầy đủ.



Người bệnh tim thiếu máu cục bộ, bệnh động mạch ngoại biên, bệnh mạch máu não đã được xác đinh, bao gồm mới phẫu thuật ghép bắc cầu động mạch vành hoặc tạo hình mạch máu.



Child-Pugh ≥ 10 hoặc albumin huyết thanh < 25g/L.



Người bệnh loét dạ dày –tá tràng hoạt động, chảy máu tiêu hóa.



Bệnh nhân bệnh thận tiến triển nặng, ClCr < 30mL/phút.



Không nên sử dụng ARCOXIA như liệu pháp kết hợp với NSAID khác.





Các tác dụng phụ

Thuốc có thể gây giảm tiểu cầu, với các phản ứng quá mẫn, phản ứng phản vệ hay giả phản vệ, bao gồm gây sốc.



Tăng huyết K.



Sinh cảm giác lo lắng, bồn chồn, mất ngủ, lẫn lộn, ảo giác, trầm cảm.



Rối loạn vị giác, ngủ gà, mắt nhìn mờ.



Suy tim, sung huyết, hồi hộp, hay đánh trống ngực, đau thắt ngực, nhịp tim nhanh.



Tăng huyết áp kích phát.



Co thắt phế quản.



Đau bụng, loét miệng, loét đường tiêu hóa bao gồm thủng và xuất huyết, nôn, tiêu chảy.



Bệnh nhân Bệnh nhân viêm gan , vàng da, tăng AST/ALT.



Phù mạch, ngứa, ban đỏ, phát ban.



Hội chứng Stevens-Johnson, hoại tử biểu bì nhiễm độc.





Chú ý đề phòng



Thuốc thuộc nhóm các thuốc kháng viêm ức chế chọn lọc (COX-2), có chứa etoricoxib. Nếu dùng tăng liều và trong thời gian dài sẽ gây nen nguy cơ mắc bệnh tim mạch, do đó, để hạn chế, bệnh nhân nên sử dụng thuốc thời gian ngắn nhất với liều thấp nhất có hiệu quả.

Trong dự phòng tim mạch, chất ức chế chọn lọc COX-2 không thay thế aspirin vì không có tác dụng trên tiểu cầu.

Sử dụng trong thời gian dài, bệnh nhân có nguy cơ tim mạch rõ như, tăng HA, tăng lipid máu, đái tháo đường, hút thuốc, dùng cùng lúc acid acetylsalicylic. Người bệnh có tình trạng mất nước đáng kể, nêm bù nước trước khi sử dụng.



Bệnh nhân có tiền sử thủng, loét và xuất huyết tiêu hóa trên 65 tuổi.



Bệnh nhân từng có cơn hen cấp, bị mề đay, viêm mũi do cảm ứng thuốc nhóm salicylates hoặc chất ức chế cyclooxygenase không chọn lọc hayđang điều trị bệnh nhiễm trùng.

Theo dõi các triệu chứng giữ nước, phù, tăng huyết áp ở người đã có sẵn tình trạng giữ nước, tăng huyết áp, suy tim.

Theo dõi chức năng thận ở bệnh nhân giảm chức năng thận, suy tim mất bù, bệnh nhân xơ gan đáng kể từ trước.



Phụ nữ có thai trong 2 quý đầu, nếu lợi ích vượt trội nguy cơ.

Phụ nữ trong thời kỳ cho con bú, nên ngừng thuốc hay ngừng cho con bú.



Việc sử dụng thuốc cho trẻ em, chưa xác lập được tính an toàn và hiệu quả.

Minh Tú (t/h)