Lưu ý khi uống thuốc Banago 10 trị rối loạn cương dương

Thông tin thuốc Banago 10

Dược lực học

Nguyên nhân cương cứng dương vật là do tăng lượng máu từ sự giãn động mạch dương vật và cơ trơn thể hang. Đáp ứng này qua trung gian của sự phóng thích oxyd nitric ở đầu tận cùng của dây thần kinh và tế bào biểu mô, gây kích thích sự tổng hợp GMP vòng ở tế bào trơn. GMP vòng làm giãn cơ trơn và tăng lượng máu đến thể hang.





Thuốc Banago 10 điều trị rối loạn cương dương





Thành phần tadalafil ức chế phosphodiesterase tuyp 5 (PDE50), làm tăng lượng GMP vòng, do đó cải thiện chức nang cương cứng.



Vì cần phải có kích thích tình dục để khởi đầu sự phóng thích oxyd nitric, nên tadalafil không có tác dụng khi không có kích thích tình dục.

Về đặc tính dược động học

Cơ chế hấp thu





Sau khi uống một liều đơn, Tadalafil đạt nồng độ tối đa trong máu trong vòng 30 phút. Tốc đố và mức độ hấp thu không bị ảnh hưởng bởi thức ăn.



Sự phân bố





Thể tích phân bố tring bình là 63l. Ở nồng đọ điều trị, 94% tadalafil gắn kết với protein huyết tương.





Sự chuyển hóa

Thành phần tadalafil được chuyển hóa chủ yếu bởi CYP3A4 thành hợp chất catechol, rồi tiếp tục bị methyl hóa và glucuronid hóa.

Những chất chuyển hóa không có hoạt tính. Trong hệ tuần hoàn, chất chuyển hóa chủ yếu là methylcatechol glucuronid.





Sự thải trừ





Thuốc có độ thanh thải trung bình là 2,5 l/ giờ. Thời gian bán hủy trung bình là 17,5 giờ. Tadalafil được bài tiết chủ yếu ra phân (61%) và nước tiểu (36%) ở dạng chất chuyển hóa.

Hướng dẫn sử dụng và liều dùng thuốc Banago 10

Thuốc được chỉ định dùng liều khởi đầu 10mg và uống trước lúc sinh hoạt tình dục. Bạn có thể tăng liều lên 20mg hoặc giảm xuống 5 mg, tùy vào sự dung nạp và hiệu quả của thuốc đối với từng cá nhân.

Tối đa dùng 1 lần 1 ngày.

Thuốc đem lại hiệu quả đến 36 giờ sau khi uồng thuốc. Do đó, nên cân nhắc để sử dụng liều phù hợp.





Đổi với bệnh nhân suy thận





Ở mức độ nhẹ, bệnh nhân không cần điều chỉnh liều, nhưng bệnh nhân suy thận ở mức độ trung bình nên bắt đầu sử dụng ở liều 5 mg và liều tối đa là 10 mg mỗi 48 giờ. Với bệnh nhân suy thận dạng nặng, liều dùng tối đa là 5 mg.

Bệnh nhân suy gan nhẹ và trung bình, không nên dùng quá 10mg/ngày. Chống chỉ dịnh cho bệnh nhân suy gan nặng.





Xử trí khi quá liều





Người khỏe mạnh, dùng tadalafil dùng đơn liều hoặc dùng nhiều liều 100mg thì tỷ lệ tác dụng không mong muốn tương tự như khi dùng liều thấp. Khi gặp trường hợp quá liều, nên áp dụng các biện pháp điều trị triệu chứng và hỗ trợ.

Chống chỉ định của thuốc Banago 10

Thuốc Banago 10 không sử dụng đồng thời với bất kỳ hợp chất hữu cơ nào Không sử dụng thuốc này cho bệnh nhân tăng cảm với thành phần với tadalafil hoặc bất kỳ thành phần nào của thuốc.





Tác dụng phụ của thuốc Banago 10

Trong quá trình sử dụng thuốc, thành phần tadalafil có thể gây ra:



Nhức đầu



Rối loạn tiêu hóa



Đau lưng, đau cơ



Xung huyết mũi, đỏ bừng mặt



Đau tay chân, đau thắt ngực



Hạ huyết áp

Nhồi máu cơ tim, nhịp tim nhanh, đánh trống ngực



Nếu gặp bất cứ triệu chứng nào như trên hãy kịp thời thông báo cho bác sĩ kê thuốc để có biện pháp xử lý.

Your browser does not support HTML5 video.