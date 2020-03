Lưu ý khi uống thuốc Becoron C nâng sức đề kháng, bảo vệ sức khỏe gia đình trong mùa dịch

Becoron C là nhóm thuốc khoáng chất và vitamin, được bào chế dưới dạng viên nén bao phim và đóng gói dạng: hộp 10 vỉ, gồm 10 viên; hộp 1 chai 30 viên: 100 viên nén bao phim.

Thông tin hữu ích về Becoron C

Becoron C có chứa thành phần vitamin C , Thiamine hydrochloride, Vitamin B2, Vitamin B6, Vitamin PP, calcium pantothenate. Thuốc được chỉ định dùng trong trường hợp:



Cung cấp nguồn năng lượng và tăng sức đề kháng cho cơ thể trong phòng ngừa dịch cúm.



Dự phòng và điều trị trong trường hợp thiếu vitamin nhóm B, nhóm C, bệnh scorbut do thiếu vitamin C.

Thuốc Becoron C được dùng để tăng sức đề kháng cho cơ thể trong phòng ngừa dịch cúm Thuốc Becoron C được dùng để tăng sức đề kháng cho cơ thể trong phòng ngừa dịch cúm

Dự phòng và điều trị buồn nôn trong thời kỳ mang thai



Phục hồi và duy trì sinh lực sau khi bệnh và làm việc quá sức, người già.



Chữa các chứng thiếu máu như thiếu máu ác tính, thiếu máu do ký sinh trùng, thiếu máu do dinh dưỡng, thiếu máu do giải phẫu hay các chứng thiếu máu khác.



Hỗ trợ điều trị các chứng bất ổn về thần kinh như đau thần kinh, viêm thần kinh ngoại biên, viêm thần kinh mắt, viêm thần kinh do tiểu dường, viêm thần kinh do rượu, viêm đa dây thần kinh, dị cảm, hội chứng vai-cánh tay, suy nhược thần kinh, đau dây thần kinh hông, co giật do tăng cảm ứng hệ thống thần kinh trung ương.





Về liều lượng và cách dùng



Dùng cho người lớn: 1-2 viên/lần * 1-3 lần/ngày hoặc theo chỉ định của bác sĩ.



Trẻ em, dùng theo hướng dẫn của bác sĩ.



Thuốc Becoron C chống chỉ định với bệnh nhân nào mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của thuốc.



Nhìn chung, thuốc ít gây tác dụng phụ. Nếu có sẽ gây phản ứng như nổi mẩn, nóng bừng.



Thuốc Becoron C có chứa thành phàn virtamin C và B1. Việc dùng thuốc và tác dụng của thuốc cũng phụ thuộc nhiều vào thành phần này. Do đó, chúng ta cũng nên tìm hiể kỳ về những ưu, nhược điểm của hai thành phần này.





Thông tin về thành phần vitamin C

Tác dụng

Vitamin C tham gia vào quá trình chuyển hóa của cơ thể như:



Tham gia tạo collagen và một số thành phần khác tạo nên mô liên kết xương, răng, mạch máu. Nếu thiếu vitamin C, thành phần mạch máu không nền, gây chảy máu chân răng hoặc màng xương, sưng nước răng, răng dễ bị rụng,...

Thuốc cũng tham gia váo quá trình chuyển hóa lipid, glucid, protid.



Cùng với đó, tổng hợp một số chất như catecholamin, hormon vỏ thượng thận. Cùng với đó, tổng hợp một số chất như catecholamin, hormon vỏ thượng thận.



Đóng vai trò xúc tác cho quá trình chuyển FE+++ thành FE++,giúp hấp thu sắt ở tá tràng. Vì vậy, nếu thiếu vitamin C sẽ gây ra thiếu máu do thiếu sắt.



Tăng tạo interferon, làm giảm nhạy cảm của cơ thể với histamin, chống stress nên giúp tăng cưỡng sức đề kháng cho cơ thể.



Chống oxy hóa bằng cách trung hòa các gốc tự do sản sinh ra từ các phản ứng chuyển hóa, bảo vệ được tính toàn vẹn của màng tế bào.





Chỉ định dùng thuốc

Phòng và điều trị thiếu vitamin C và các chứng chảy máu do thiếu vitamin C.



Tăng cường sức đề kháng cho cơ thể khi mắc bệnh nhiễm khuẩn,

Thiếu máu do thiếu sắt. Tăng cường sức đề kháng cho cơ thể khi mắc bệnh nhiễm khuẩn, cảm cúm , mệt mỏi, nhiễm độcThiếu máu do thiếu sắt.



Phối hợp với các thuốc chống Phối hợp với các thuốc chống Dị ứng





Cách dùng và liều lượng

Vitamin C thường dùng để uống. Trong một số trường hợp không thể uống được hoặc hấp thu kém... mới dùng đến giải pháp tiêm. Khi dùng đường tiêm, tốt nhất nên tiêm đường bắp.







Liều dùng với bệnh nhân thiếu vitamin C





Liều dự phòng: 25-75 mg mỗi ngày, kể cả người lớn hay trẻ em.



Điều trị: Người lớn dùng liều 250-500 mg/ngày, chia thành nhiều liều nhỏ, uống ít nhất trong 2 tuần.



Trẻ em uống 100-300 mg/ngày, chia thành nhiều liều nhỏ, uống ít nhất trong 2 tuần.

Dùng phối hợp với desferrioxamin để tăng thêm đào thải sắt, liểu vitmin C chỉ định là 100-200 mg/ngày.

Trường hợp không có sẵn xanh methylen, kết hợp với metheglobin. Liều dùng: 300-600 mg/ngày chia thành liều nhỏ.

Về tác dụng phụ nói chung khi thừa vitamin C, gồm có:





Buồn nôn, tiêu chảy

Đó là triệu chứng phổ biến khi dùng quá nhiều liều vitramin C trong lúc đói. Nguyên nhân là do hiệu ứng thẩm thấu vitamin trong đường tiêu hóa.





Sỏi thận

Vitamin C có đặc tính tăng bài tiết axit uric và oxalat niệu, góp phần tạo thành sỏi thận. Do dó, những người đã có khuyến cáo về sỏi thận ở dạng oxalate nên thận trọng khi dùng vitamin C.

Khiến lượng sắt hấp thụ dư thừa

Hỏng răng

Do độ pH thấp của axit ascorbic có thể làm hỏng men răng khi dùng trong thời gian dài.





Phát ban, mệt mỏi

Thông tin về thành phần vitamin B1

Vitamin B1 được dùng phòng và điều trị bệnh Beri-beri.



Điều trị các trường hợp đau nhức dây thần kinh lưng, hông, dây thàn kinh ba (phối hợp với vitamin B6 và B12).



Các trường hợp mệt mỏi, chán ăn, suy dinh dưỡng và rối loạn tiêu hóa.



Thuốc chống chỉ định với những người quá mẫn cảm với thành phàn của thuốc. Không nẻn tiêm tĩnh mạch.



B1 dễ dung nạp, không tích lũy trong cơ thể nên không gây thừa. Tác dụng không mong muốn có thể gặp là dị ứng, nguy hiểm nhất là gây sốc khi tiêm tĩnh mạch.

Your browser does not support HTML5 video.

Vitamin C dùng nhiều hóa hại - VTC