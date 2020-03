Thuốc Brexin giảm viêm, chống đau nhưng những người này chớ nên dùng

Thuốc Brexin và những thông tin cần biết

Trước hết, thuốc Brexin thuộc nhóm thuốc giảm đau , hạ sốt, chống viêm không Steroid, Thuốc điều trị Gút và các bệnh xương khớp. Được bào chế dưới dạng viên nén, đóng gói với 2 loại: Hộp 2 vỉ x 10 viên;Hộp 3 vỉ x 10 viên.

Thuốc Brexin có thành phần Piroxicam. Nó có tác dụng như sau:

Thuốc Brexin có thành phần Piroxicam có tác dụng giảm đau chống viêm

Người bệnh bị viêm cột sống dính khớp, bệnh cơ xương khớp và chấn thương trong thể thao.



Chứng thống kinh, đau bụng kinh và đau sau phẩu thuật.



Bệnh gút cấp.



Viêm đường hô hấp trên.





Cách dùng và liều lượng

Liều dùng với người lớn:



Nếu điều trị dài hạn, nên dùng 20 mg/ngày.





Trường hợp điều trị chứng ngắn hạn hay các cơn đau cấp tính thì được khuyên dùng 40 mg/ngày trong 2 ngày đầu.

Đối với trẻ em



Trẻ nhỏ trên 6 tuồi, dùng 5 mg/ngày.



Nếu cân nặng của trẻ dưới 15 kg, dùng 10 mg/ngày.



Trẻ nặng 16 - 45kg dùng 15 mg/ngày Và 20 mg/ngày cho trẻ cân nặng từ 46 kg trở lên.





Chống chỉ định của thuốc

Thuốc Brexin chống chỉ định với những người loét dạ dày tá tràng đợt cấp. Những người quá mẫn cảm với thành phần của thuốc hay đang cho con bú. Lưu ý với người bệnh gan, thận nặng.



Các tương tác thuốc, người dùng nên chú ý







Thuốc Brexin sẽ gây ra một số tương tác khi dùng với thuốc lợi tiểu.



Tác dụng phụ không mong muốn



Trong quá trình dùng thuốc, người bệnh có thể gặp phản ứng phụ như chán ăn, buồn nôn, táo bón, đi tiểu lỏng, cảm giác nhức đầu chóng mặt và mất ngủ.

Bên cạnh đó, người có bệnh đường tiêu hóa trên, suy tim, tăng huyết áp, xơ gan, hội chứng thận hư và các bệnh thận hay trẻ dưới 15 tuổi nên thận trọng.





Thuốc Brexin chứa thành phần Piroxicam nhiều lợi thế nhưng không ít bất cập



Như đã nói, thuốc Brexin chữa thành phàn Piroxicam, được dùng phổ biến để giảm đau và giảm viêm trong các bệnh về xương khớp. Tuy nhiên, bên cạnh những tác dụng chữa bệnh, nó Piroxicam cũng có những hạn chế, gây ra một số tác dụng bất lợi.

Thuốc Piroxicam là một thuốc chống viêm không steroid (NSAID) thuộc nhóm oxicam có tác dụng chống viêm, giảm đau và hạ sốt. Nó nằm trong danh mục thuốc thiết yếu tân dược lần thứ 6 năm 2013, có tác dụng như đã nêu ở trên.



Trong các bệnh xương khớp thì piroxicam là một trong những thuốc được dùng phổ biến ngay từ ở tuyến dưới. Uống thuốc piroxicam sẽ giảm đau nhanh, nửa giờ sau khi dùng. Thời gian bán thải từ 2 đến 3 ngày, cho php dùng liều duy nhất trong 24 giờ.

Thuốc này được hấp thu tốt qua đường tiêu hóa, thức ăn và các thuốc chống acid không làm thay đổi tốc độ và mức độ hấp thu thuốc nên có thể uống thuốc vào lúc nào cũng được.



Bên cạnh đó, thuốc ít tan trong mỡ so với các thuốc NSAID khác cho nên dễ thấm vào tổ chức bao khớp bị viêm, ít thấm vào các mô khác và thần kinh, giảm được nhiều tai biến. Nếu có, các tai biến thường nhẹ ngay cả khi dùng thuốc kéo dài tới 6 tháng.



Thế nhưng, loét dạ dày- tá tràng là một nguy cơ cần lưu ý khi sử dụng piroxicam. Bởi vì, đây là nhóm thuốc chống viêm mới đươc tổng hợp, có nhiều ưu điểm như tác dụng chống viêm mạnh hơn so với các thuốc NSAID thế hệ trước.



Thực tế cho thấy, trên 15% số người dùng piroxicam có một vài phản ứng không mong muốn, phần lớn thuộc đường tiêu hóa. Nhiều phản ứng không cản trở tới liệu trình điều trị nên người bệnh vẫn tiếp tục dùng thuốc theo liệu trình điều trị. Chỉ có khoảng 5% phải ngừng điều trị. Khi gặp các biểu hiện bất thường, bệnh nhân cần thông báo cho bác sĩ điều trị biết.



Bên cạnh đó, thầy thuốc cần theo dõi thường xuyên người bệnh về những dấu hiệu của hội chứng loét và chảy máu đường tiêu hóa, thông báo cho người bệnh theo dõi sát những dấu hiệu của nguy cơ này. Nếu xảy ra thì phải ngừng thuốc. Những người đang dùng thuốc mà có rối loạn thị lực cần được kiểm tra, đánh giá về mắt.



Với phụ nữ có thai, giống như các thuốc ức chế tổng hợp và giải phóng prostaglandin khác, piroxicam gây nguy cơ tăng áp lực phổi tồn lưu ở trẻ sơ sinh do đóng ống động mạch trước khi sinh nếu các thuốc này được dùng trong 3 tháng cuối thai kỳ. Piroxicam còn ức chế chuyển dạ đẻ, kéo dài thời gian mang thai và độc tính đối với đường tiêu hóa ở người mang thai. Do đó, không dùng piroxicam cho người mang thai 3 tháng cuối hoặc gần lúc chuyển dạ,



