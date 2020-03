Thuốc Domridon: Công dụng, liều dùng và tác dụng phụ cần biết

Chỉ định dùng thuốc Domridon



Thuốc Domridon dùng để điều trị các chứng buồn nôn, chán ăn, Thuốc Domridon dùng để điều trị các chứng buồn nôn, chán ăn, đầy bụng , khói tiêu, ợ hơi trong, ợ nóng.



Các chứng bệnh thường gặp ở người lớn như, viêm dạ dày mạn, sa

Điều trị các chứng sau cắt dạ dày, đang dùng thuốc chống ung thư hay L-dopa. Các chứng bệnh thường gặp ở người lớn như, viêm dạ dày mạn, sa dạ dày , trào ngược thực quản.Điều trị các chứng sau cắt dạ dày, đang dùng thuốc chống ung thư hay L-dopa.



Dùng cho trẻ, trị các bệnh nôn chu kỳ, nhiễm trùng hô hấp trên, đang dùng thuốc chống ung thư.

Liều dùng và cách sử sụng

Trong điều trị các chứng buồn nôn và nôn do bất kỳ nguyên nhân.



Người lớn dùng 10-20mg, mỗi lần cách 4-8 giờ.



Trẻ em, dùng 0,2-0,4mg, mỗi lần cách 4-8 giờ.



Triệu chứng khó tiêu.



Người lớn 10-20mg, 3 lần/ngày trước khi ăn và 10-20mg vào buổi tối. Thời gian dùng không được vượt quá 12 tuần.



Không khuyến cáo dùng để dự phòng nôn sau phẫu thuật.





Chống chỉ định của thuốc

Domridon không dùng cho bệnh nhân uqas mẫn với thành phần của thuốc.



Người xuất huyết tiêu hóa, tắc ruột cơ học, thủng ruột.



U tuyến yên tiết prolactin.





Tác dụng phụ của thuốc Domrido

Trong quá trình dùng thuốc bệnh nhân có thể gặp các tác dụng phụ như nhức đầu, căng thẳng, buồn ngủ.



Người nổi mẩn, phản ứng Người nổi mẩn, phản ứng Dị ứng thoáng qua.



Chứng chảy sữa, vú to ở nam giới, ngực căng to hoặc đau nhức.



Khô miệng, khát nước, co rút bụng, tiêu chảy.

Lưu ý về thành phần Domperidon trong thuốc

Domperidon là chất kháng dopamine, có tính chất tương tự như metoclopramid hydroclorid. Thuốc hầu như không có tác dụng phụ lên các thụ thể dopamin ở não nên domperidon không có ảnh hưởng lên tâm thần và thần kinh.

Domperidon kích thích nhu động của ống tiêu hóa, làm tăng trương lực cơ thắt tâm vị và làm tăng biên độ mở rộng của cơ thắt môn vị sau bữa ăn, nhưng lại không ảnh hưởng lên sự bài tiết của dạ dày.



Domperidon được dùng để điều trị triệu chứng ăn không tiêu, thường liên quan đến sự chậm làm rỗng dạ dày, trào ngược dạ dày thực quản và viêm thực quản như cảm giác đầy bụng, mau no, căng tức bụng, đau bụng trên.



Đầy hơi, đầy hơi, ợ hơi.



Cảm giác nóng

Điều trị chứng buồn nôn và nôn,do các nguyên nhân khác nhau. Cảm giác nóng bỏng sau xương ức có hoặc không kèm theo ợ chất chứa trong dạ dày lên miệng.Điều trị chứng buồn nôn và nôn,do các nguyên nhân khác nhau.



Thuốc đặc biệt hiệu quả trong trường hợp buồn nôn, nôn gây ra do thuốc đồng vận dopamin dùng ở bệnh nhân bệnh Parkinson (như L-dopa và bromocriptin).

Lưu ý khi dùng thuốc

Thuốc Domperidon vốn là thuốc làm tăng nhu động ruột. Do đó, nếu dùng với liều không thích hợp sẽ gây nên rối loạn đường tiêu hóa.



Người bị tắc ruột cơ học, có chảy máu đường huyết sẽ gây tai biến, nhất là trẻ em.



Domperidon cũng nằm trong danh mục thuốc có khả năng gây hiện tượng xoắn đỉnh. Trường hợp tiêu chảy nhiều, nôn nhiều sẽ mất nhiều muối, nhiều nước, có sự hạ thấp kali máu thì khả năng gây xoắn đỉnh càng dễ bộc lộ.

Domperidon dùng để điêu trị các chứng khó tiêu

Domperidon có thể dùng cho người bệnh Parkinson, trong trường hợp không có các biện pháp chống nôn khác an toàn hơn và không được dùng kéo dài quá 12 tuần.



Phụ nữ dùng domperidon làm tăng tiết prolactin gây chảy sữa, đau đầu vú, vú to, gây rối loạn kinh nguyệt.



Chưa có bằng chứng gây quái thai nhưng chưa có thông tin đầy đủ về độ an toàn cho thai, do đó phụ nữ có thai và cho con bú không nên dùng. Thuốc không gây dị dạng thai nhưng có thể gây hiện tượng nhịp tâm thất nhanh làm nguy hiểm đến tính mạng người mẹ.



Đối với trẻ em dưới 1 tuổi, vì chức năng chuyển hóa và chức năng hàng rào máu não chưa phát triển hoàn chỉnh nên không loại trừ hoàn toàn khả năng thấm qua hàng rào máu não của thuốc. Do đó, cần có ý kiến của chuyên gia trước khi sử dụng



Trẻ em lớn hơn 1 tuổi, trẻ bị nôn do nhiều lý do, có khi không cần dùng thuốc hoặc có thể chọn dùng các thuốc khác vẫn có hiệu quả, ít độc hơn. Do đó, phụ huynh chỉ sử dụng domperidon cho trẻ khi thật cần thiết, đúng chỉ định và khi không có thuốc khác tốt hơn thay thế. Dạng thích hợp dùng cho trẻ em là thuốc đạn, dạng thuốc cốm, sủi bọt (gói 10mg), hỗn dịch uống (5mg/5ml). Tốt nhất, nên tham khảo ý kiến bác sĩ về liều lượng trước khi dùng.

Tác dụng phụ

Có một vài trường hợp co thắt ruột thoáng qua được ghi nhận ở trẻ em. Nếu xảy ra trường hợp này, chỉ cần dừng sử dụng thuốc sẽ phục hồi.

Ngủ gà, mất định hướng và phản ứng ngoại tháp, đặc biệt ở trẻ em.

Người bệnh có biểu hiện ngộ độc xuất hiện sau khi uống từ 30 phút đến 6 giờ như, ưỡn người, gồng người, co giật, lè lưỡi, vẹo cổ, mắt nhìn lên, cơn xoay mắt bất thường... dễ bị tổn thương viêm não - màng não, xuất huyết não.

Đối với trẻ sơ sinh, thuốc còn gây tím tái, lơ mơ, bỏ bú, rối loạn nhịp thở, rất nguy hiểm. Nếu xảy ra quá liều, nên cho bệnh nhân uống than hoạt và đưa ngay tới cơ sở y tế gần nhất để điều trị và theo dõi.

Your browser does not support HTML5 video.

Khó tiêu, đầy bụng sẽ biến mất nếu làm cách này - Mẹo vặt cuộc sống

Minh Tú (t/h)