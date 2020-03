Thuốc Fexogold 40mg: Công dụng, liều dùng và tác dụng phụ

Thông tin về thuốc Fexogold 40mg

Fexogold 40mg được bào chế dưới dạng viên nén, thuộc thành phần Febuxostat 40mg.



Chỉ định

Thuốc Fexogold 40mg dùng trong điều trị tăng axit uric máu mãn tính ở người bị gout.

Thuốc uống cùng với bữa ăn.

Liều lượng

Đối với liều điều trị tăng axit uric trong máu ở bệnh nhân gout, Febuxostat được khuyến cáo dùng 40mg-80mg mỗi ngày. Liều khởi đầu, dùng 40mg mỗi ngày. Đối với bệnh nhân không đạt được lượng axt uric trong huyết thanh ít hơn 60 ml/dL sau 2 tuần dùng 40mg, được khuyến cáo chuyển sang dùng Febuxostat 80mg. Thuốc không bị ảnh hưởng bởi các thức ăn và các thuốc kháng axit.



Thuốc Fexogold 40mg

Bệnh nhân suy gan mức độ nhẹ đến trung bình không cần điều chỉnh liều. Nồng độ axit uric trong huyết thanh có thể dưới 6ml/dl sau 2 tuần điều trị bằng thuốc febuxostat.

Bệnh nhân gout: Bùng phát bệnh gout có thể xảy ra sau khi bắt đầu dùng febuxostat do thay đổi nồng độ axit uric trong huyết thanh, dẫn đến sự huy động urat từ các mô. Dự phòng bùng phát này bằng cách dùng kết hợp với một loại thuốc kháng viêm không steroid (NSAID) hoặc colchincin vào lúc bắt đầu dùng febuxostat. Điều trị dự phòng có thể mang lợi ích đến 6 tháng.Tuy nhiên, nếu bệnh gout bùng phát xảy ra trong quá trình điều trị, nên ngưng sử dụng thuốc.

Thuốc không dùng cho những bệnh nhân đang điều trị bằng azathioprine hoặc mercaptopurine.



Febuxostat là chất ức chế Xanthine oxidase, nó làm thay đổi sự chuyển hóa của theophylline, một chất nền của Xanthine oxidase ở người. Do đó, nên thận trọng khi dùng kết hợp 2 thuốc này.



Vì là chất ưc chế Xanthine oxidase, nên dùng đồng thời Febuxostat với các chất được chuyển hóa bởi Xanthine oxidase có thể lầm tăng nồng độ của các thuốc này trong huyết tương, gây nên ngộ độc.



Không dùng Febuxostat ở những bệnh nhân được điều trị bằng azathioprine hoặc mercaptopurine.

Duy trì chế độ ăn uống bình thường, trừ khi có chỉ định khác của bác sĩ.

Quá trình dùng thuốc Febuxostat có thể gặp một số tác dụng phụ như: buồn nôn, đau khớp, phát ban, tức ngực, yếu hoặc tê tay, chân.

Febuxostat cũng có thể làm tăng men gan, gây tổn thương gan và một số tác dụng phụ khác.





Cần nói cho bác sĩ biết nếu bạn đã từng có triệu chứng đau ngực,cấy ghép nội tạng, ung thư, đột quỵ, hội chứng Lesch- Nyhan, suy tim, suy thận hay bệnh gan.



Đối với phụ nữ có thai, chỉ sử dụng Febuxostat khi thuốc mang lợi ích cho mẹ hơn hẳn những nguy cơ tiềm ẩn cho thai nhi. Đến nay, chưa có nghiên cứu đầy đủ và có kiểm soát ở phụ nữ mang thai.



Thận trọng khi dùng thuốc với phụ nữ cho con bú, co nhiều thuốc chứa Febuxostat bài tiết vào sữa mẹ.



Tính an toàn và hiệu quả của Febuxostat chưa được thiết lập ở bệnh nhi dưới 18 tuổi.

