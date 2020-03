Lưu ý khi dùng thuốc Fluzinstad 5 trị chứng đau nửa đầu

Đau nửa đầu là mộ dạng đau đầu đặc biệt, chiếm khoảng 10% dân số, thừng gặp ở nữ là phần nhiều, với tỷ lệ gấp 3 lần. Nó là một hội chứng thần kinh với những triệu chứng điển hình như thay đổi khả nằng cảm nhận của các giác quan, đau đầu và buồn nôn.

Chứng đau nửa đầu thường kèm theo triệu chứng buồn nôn





Chứng đau nứa đầu điển hình thường chỉ ảnh hưởng một bên đàu, nhức và kéo dài từ 4-72 giờ đồng hồ, kèm theo những triệu chứng buồn nôn, nôn mửa, sợ ánh sáng, âm thanh. Về nguyên tắc điều trị là dùng thuốc giảm đau , thuốc chống nôn nếu bị buồn nôn và tránh các yếu tố gây đau đầu.

Những biện pháp dự phòng bệnh đau nửa đầu là một phần quan trọng trong điều trị bệnh này, bao gồm uống thuốc hay bổ sung dinh dưỡng, thay đổi lối sống như tăng cường thể dục và tránh các yếu tố kích hoạt cơn đau. Mục tiêu của biện pháp dự phòng là để giảm tần số, mức độ đau và giảm thời gian của những cơn đau, đồng thời tăng hiệu quả của các biện pháp cắt cơn đau.





Vài điều về thuốc dự phòng chứng đau nửa đầu

Có rất nhiều phương thuốc được dùng để điều trị chứng bệnh này. Tùy thuộc vào tình trạng bệnh nặng hay nhẹ để chỉ định dùng các loại thuốc khác nhau. Nếu người mắc bệnh ở mức độ nhẹ, thường sẽ dùng thuốc giảm đau. Người mắc bệnh nặng hơn sẽ được kê thuôc dự phòng.

Việc sử dụng thuốc dự phòng chứng đau nửa đầu cũng có nhiều loại, và cũng tùy thuộc vào thể trạng từng người bệnh mà có chỉ định dùng thuốc cho thích hợp.

Với bệnh nhân đau nửa đầu có kèm theo đau dạ dày sẽ được dùng thuốc dự phòng như dihydroergotamin, có tác dụng duy trì thế cân bằng vận mạch ở não, kháng serotonin. Hay thuốc pizotifen dùng cho nam giới phì đại tuyến tiền liệt. Trong số đó còn có cả flunarizin, được dùng nhiều và phổ biến hơn, giúp ngăn chặn sự tích tụ ion canxi trong tế bào thần kinh, phòng đau nửa đầu.

Thuốc Fluzinstad 5: Cách dùng và những lưu ý

Thuốc Fluzinstad 5 có chứa thành phần Flunarizin. Dưới đây là những thông tin về thuốc.





Chỉ định:

Fluzinstad 5 đươc chỉ định dùng dự phòng và điều trị chứng đau nửa đầu. Bên cạnh đó còn dùng trong chữa trị chứng rối loạn tiền đình như hoa mắt, chóng mặt, ù tai...

Thiếu tập trung, rối loạn trí nhớ, kích động và rối loạn giấc ngủ.

Co cứng cơ khi đi bộ hoặc nằm, dị cảm, lạnh đầu chi.





Liều lượng theo chỉ định và cách dùng

Thuốc Fluzinstad 5 chống chỉ định với những người mẫn cảm với các thành phần của thuốc

Với người khởi đầu, dùng 10 mg ngày 1 lần vào buổi tối.

Những người trên 65 tuổi, dùng 5 mg ngày 1 lần.



Trường hợp dùng duy trì, có thể giảm xuống 5 mg/ngày.





Chống chỉ định

Fluzinstad 5 chống chỉ định với những người quá mẫn cảm với thành phần của thuốc.

Người có tiền sử trầm cảm

Người mắc rối loạn vận động, triệu chứng như: ngoại tháp, Parkinson.

Người đang dùng thuốc chẹn bêta.





Các tương tác với thuốc

Trong quá trình uống thuốc Fluzinstad 5, người bệnh không nên dùng rượu, thuốc trị động kinh, thuốc ngủ, thuốc chống trầm cảm, an thần, thuốc uống tránh thai.





Tác dụng phụ của Fluzinstad 5

Có thể gây ra cảm giác hoa mắt, mệt mỏi. Nếu dùng kéo dài sẽ mắc trầm cảm.







Chú ý đề phòng





Thận trọng khi áo dụng thuốc cho bệnh nhân lớn tuổi, người gia, bệnh nhân huyết áp thấp, suy thận.



Phụ nữ có thai không nên dùng.

Khi sử dụng thuốc không nên lái xe hay vận hành máy móc.

Your browser does not support HTML5 video.

Chứng đau nửa đầu bên trái và cách điều trị không dùng thuốc - HANOITV