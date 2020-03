Lưu ý khi uống thuốc Glucomax điều trị bệnh viêm khớp

Thành phần chủ yếu

Thuốc Glucomax có thành phần Glucosamin Sulfate.

Công dụng

Thuốc dùng hỗ trợ điều trị trong các trường hợp sưng khớp, đau khớp, khó vận động do hội chứng viêm khớp gây ra.



Giúp tăng tạo sụn, tiết dịch khớp, nuôi dưỡng các mô sụn khớp, mạnh gân.





Giảm khô khớp, giảm đau, giúp dễ vận động, tái tạo sụn, khớp.



Phục hồi các chức năng mô liên kết gân, cơ khớp, giảm đau khớp ở các trường hợp giãn dây chằng, Phục hồi các chức năng mô liên kết gân, cơ khớp, giảm đau khớp ở các trường hợp giãn dây chằng, thoái hóa khớp chân, tay, đốt sống cổ và cột sống.



Phòng chống các bệnh Phòng chống các bệnh viêm khớp , khô khớp, thoái hóa khớp, các bệnh lý xương khớp.



Tạo một lớp màng điện tích bên ngoài, giúp bảo vệ lớp màng tế bào sụn khớp, hỗ trợ tránh tổn thương sụn khớp do ma sát trong quá trình chuyển động gây ra.

Hướng dẫn sử dụng

Dùng cho người bị thoái hóa khớp, viêm sưng các khớp, khô khớp, gây đau, khó vận động.



Những người chơi thể thao, vận động nhiều và người cao tuổi.



Uống từ 1-2 viên/ngày, vào sau mỗi bữa ăn.





Hiểu đúng về thành phần Glucosamin Sulfate



Glucosamin sulfate là thành phần tự nhiên cấu thành chất nền (matrix), cùng với các chất tự nhiên khác. Việc bổ sung các thành phần như glucosamine sulfat, collagen type 2, acid hyaluronic, chondroitin,... giúp cho tế bào sụn có đủ nguyên vật liệu để sản xuất sụn mới, bù đắp vào phần sụn đã bị thoái hóa và hư hỏng.

Tác dụng của glucosamin sulfate giúp ích trong quá trình cấu tạo nên sụn khớp





Tuy nhiên, việc bổ sung các chất chỉ giúp ích được một phần nhỏ, nên glucosamin sulfate và một số sản phẩm bổ sung không được coi như thuốc điều trị bệnh thoái hóa khớp. Nói đúng hơn, bản chất của glucosamine chỉ được xem là thực phẩm chức năng, giúp điều trị bệnh thoái hóa xương khớp mà thôi.

Hầu hết, các sản phẩm glucosamin thường được chiết xuất từ các loại sò biển hoặc tổng hợp trong phòng thí nghiệm. Trong đó, gốc sulfat là gốc hóa học quan trọng và cần thiết cho việc tổng hợp sụn trong cơ thể. Vì thế, glucosamin sulfat được các nhà nghiên cứu cho là có hiệu quả hơn là các gốc khác như hydrochloride hay N-acetyl.





Glucosamin chỉ là thực phẩm chức năng, hỗ trợ điều trị bệnh viêm khớp

Trong khi sử dụng, tác dụng phụ của nhóm glucosamin nói chung thường gặp phải chứng rối loạn tiêu hóa nhẹ: Đầy hơi, khó tiêu, cảm giác cồn cào, hay nôn ói. Có một số phản ứng phụ hiếm gặp như rối loạn chức năng gan, thận và hệ miễn dịch. Đã có không ít ý kiến cho rằng, sử dụng glucosamin có thể làm ảnh hưởng đường huyết. Tuy các nhà nghiên cứu đã tiến hành tìm hiểu vấn đề này, nhưng hiện vấn chưa có bằng chứng thống kê.



Đặc điểm của glucosamin không có được tác dụng giảm đau ngay (như các thuốc chống viêm giảm đau không steroid) mà chỉ bắt đầu sau một tuần. Những người bệnh thoái hóa khớp đạt được những cải thiện rõ rệt sau 2-8 tuần dùng thuốc.

Có nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng, glucosamin không phải có hiệu quả với tất cả các bệnh nhân cũng như các loại thoái hóa các khớp khác nhau. Cho nên, nếu sau 3-6 tháng điều trị không thấy hiệu quả hoặc biến chuyển thì nên dừng thuốc hoặc thay đổi thuốc/biện pháp điều trị.



Thuốc không dùng cho phụ nữ có thai, đang cho con bú, trẻ em, trẻ vị thành niên dưới 18 tuổi do chưa có số liệu về an toàn và hiệu quả điều trị.

Minh Tú (t/h)