Thuốc Hapacol 500mg giảm đau, hạ sốt: Sử dụng như thế nào để an toàn cho trẻ?

Thông tin về thuốc Hapacol 500mg



Hapacol 500mg được bào chế dưới dạng viên nén sủi bọt, đóng gói dạng: Hộp 10 vỉ, mỗi vỉ 4 viên; hộp 4 vỉ mỗi vỉ 4 viên nén sủi bọt.





Chỉ định dùng thuốc

Thuốc Hapacol 500mg được chỉ định dùng trong hạ sốt, giảm đau cho trẻ khi bị cảm cúm

Hapacol 500mg được chỉ định dùng hạ sốt , giảm đau cho trẻ trong các trường hợp cảm cúm, sốt xuất huyết, nhiễm khuẩn, nhiễm siêu vi, mọc răng, dùng sau khi tiêm, chủng, sau phẫu thuật,...





Hướng dẫn về liều lượng và cách dùng

Thuốc Hapacol 500mg có 2 dạng, gồm uống và đặt trực tràng:





Ở dạng dùng để uống





Bạn cho một viên thuốc vào cốc nước, đợi khi tan hoàn toàn thì cho trẻ uống. Nếu trẻ sốt trên 38.5 độ C, bố mẹ hãy thực hiện các bước sau để tăng hiệu quả điều trị thuốc:



Cởi bỏ bớt quần áo cho trẻ để giữ sự thông thoáng.



Cho trẻ uống thêm chất lỏng.



Để trẻ nằm ở nơi thoáng mát



Nếu cần, cho trẻ tắm bằng nước ấm, có nhiệt độ thấp hơn 2 độ C so với thân nhiệt của trẻ.





Ở dạng đặt trực tràng





Với trẻ từ 1-2 tuổi, dùng 120 mg; trẻ em từ 4-11 tháng tuồi dùng ít hơn, 80 mg.



Thuốc đẻ đưa vào trực tràng cứ thực hiện trong 4-6 giờ một lần, khi cần.



Liều trực tràng cho trẻ em dưới 2 tuổi nên tùy theo mỗi bệnh nhi.



Tốt nhất, trước khi sử dụng nên hỏi ý kiến của bác sĩ để được tư vấn rõ ràng và cụ thể.





Lưu ý:





Mỗi lần dùng thuốc cách nhau 4 giờ và dùng không quá 4g/ngày. Bố mẹ không được dùng paracetamol để tự điều trị giảm đau quá 10 ngày ở người lớn hoặc quá 5 ngày ở trẻ em, trừ khi được bác sĩ hướng dẫn.



Không dùng paracetmol cho người lớn và trẻ em để tự điều trị sốt cao trên 39.5 độ C, sốt kéo dài trên 3 ngày hay sốt tái phát, trừ khi do bác sĩ hướng dẫn điều trị trong trường hợp đặc biệt.



Để tránh quá liều, không nên cho trẻ dùng quá 5 liều paracetamol để giảm đau, hạ sốt trong vòng 24h, trừ khi đươc hướng dẫn của bác sĩ.



Liều paracetamol thường dùng hoặc đưa trực tràng để giảm đau và hạ sốt cho trẻ em trên 11 tuổi là 325-650 mg, cứ 4-6 giờ một lần khi cần thiết. Tuy nhiên không được dùng quá 4g một ngày. Liều 1 lần hớn hơn 1 g có thế hữu ích để giảm đau ở một sồ người bệnh.



Với liều uống, dưới dạng viên nén giải phóng kéo dài 650 mg, để giảm đau ở người lớn và trẻ em 12 tuổi trở lên là 1,3g cứ 8 giờ một lần, khi cần thiết. Không dùng quá 3,9g mỗi ngày.





Hapacol 500mg và chống chỉ định

Thuốc được chống chỉ định dùng cho người mẫn cảm với thuốc và suy tế bào gan.



Người bị thiếu máu nhiều lần.



Có bệnh tim, phổi, thận hay gan.



Người thiếu hụt men G6PD.

Trong quá trình dùng thuốc Hapacol 500mg, tránh uống rượu, cũng không dùng chung với các thuốc khác có chứa paracetamol.





Tác dụng của thành phần Paracetamol

Paracetamol là chất chuyển hóa có hoạt tính của phenacetin, giúp gảm đau, hạ sốt hữu hiệu và có thể thay thế aspirin. Tác dụng của paracetamol làm giảm thân nhiệt ở người bệnh sốt nhưng hiếm khi giảm thân nhiệt ở người bình thường. Thuốc tác động lên vùng dưới đồi, gây hạ nhiệt tăng do giãn mạch và tăng lưu lượng máu ngoại biên.

Paracetamol ít tác động đến hệ tim mạch và hô hấp. Nó không làm thay đổi cân bằng acid- base, không gây kích ứng, xước hay chảy máu dạ dày



Paracetamol không có tác dụng trên tiểu cầu hoặc thời gián chảy máu.



Thuốc được chỉ định để giảm đau hạ sốt từ nhẹ đến vừa.



Trong hạ sốt, paracetamol thường được dùng để giảm thân nhiệt ở người bệnh khi sốt mà không gây ảnh hưởng tới tiến trình của bệnh cơ bản và có thể che lấp tình trạng của người bệnh.



Chống chỉ định





Thuốc paracetamol không dùng cho người bệnh thiếu máu nhiều lần, người bệnh tim, phooirm, thận hoặc gan.





Người có mẫn cảm với thuốc.



Bệnh nhân thiếu hụt men G6PD.





Lưu ý:





Có một số trường hợp đặc biệt, thuốc không giúp hạ sốt, bạn nên cho trẻ nhập viện ngay, không nên dùng một ngày quá 6 liều quy định liên tiếp.

Bố mẹ cần lưu ý, khi trẻ bị sốt quá 3 ngày, dùng thuốc không hạ sốt và sốt quá cao, nhiệt độ cơ thể lên đến 40-41 độ C thì nên vừa cho trẻ dùng thuốc hạ sót và vừa cho đi viện ngay.



Nếu trong quá trình dùng thuốc, thấy xuát hiện các triệu chứng dị ứng, nên dừng thuốc ngay. Dị ứng thường gặp như là: ban đỏ, nổi mề đay, rối loạn tạo máu,...



Cùng với đó gây độc tính thận nếu lạm dụng dài ngày.

