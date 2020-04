Những điều cần lưu ý khi uống thuốc Koruan trong điều trị giãn cơ

Thuốc Koruan có thành phần Eperison, có hàm lượng 500mg.

Thuốc Koruan dùng để điều trị chứng liệt cứng do bện mạch máu não, liệt cứng do tủy, thoái hóa đốt sống cổ, di chứng sau phẫu thuật.



Viêm quanh khớp vai và thắt lưng.

Đối với liều cho người lớn: Uống 3 viên/ngày, chia 3 lần và uống sau mỗi bữa ăn.



Thuốc Koruan sẽ được chỉnh liều dựa theo đội tuổi và mức độ bệnh.

Koruan không dùng cho bệnh nhân mẫn cảm với thành phân trong thuốc.



Bệnh nhân nên giảm liều hoặc ngưng sử dụng khi bị yếu sức, chóng mặt, buồn ngủ hoặc các triệu chứng khác.



Không nên lái xe hay sử dụng máy móc khi uống thuốc.

Eperisone hydrochloride thuộc nhóm thuốc giãn cơ, có tác dụng điều trị, cải thiện các triệu chứng khác nhau có liên quan đến sự tăng trương cơ lực, nhờ cắt đứt các vòng xoắn bệnh lý của sự có thắt cơ vân.



Vùng tác động chủ yếu của Eperisone là ở trên tủy sống, làm giảm phản xạ của tủy và tạo ra sự giãn cơ vân nhờ làm giảm sự nhạy cảm của thoi cơ thông qua hệ thống ly tâm gamma. Thêm vào đó, tác dụng giãn mạch của thuốc làm tăng sư tuần hoàn. Eperisone cải thiện các triệu chứng tăng trương lực cơ liên quan đến các bệnh hội chứng đốt sống cổ, viêm quanh khớp vai và thắt lưng.

Điều trị liệt cứng do mạch máu não, liệt cứng do tủy, thoái hóa đốt sống cổ , di chứng sau phẫu thuật, bao gồm cả u não tủy, di chứng sau chấn thương, xơ cứng cột bên teo cơ, bại não, thoái hóa tủy, bệnh mạch máu tủy vad các bệnh lý não tủy khác.

Người lớn, uống 3 viên/ngày, chia làm 3 lần sau mỗi bữa ăn.

Liều lượng nên được điều chỉnh theo tuổi của bệnh nhân và mức độ trầm trọng của triệu chứng.Chống chỉ định dùng cho phụ nữ mang thai và cho con bú, trẻ me do chưa rõ độ an toàn của thuốc.