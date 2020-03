Thuốc Lipitusar trị rối loạn mỡ máu: Hướng dẫn cách dùng và một số lưu ý cần nắm rõ

Thuốc Lipitusar - thông tin cần biết

Thành phần của thuốc Lipitusar chính là Atorvastatin.

Chỉ định

Thuốc dùng để làm giảm cholesterol toàn phần, LDL- cholesterol, polipoprotein B và triglycerid và để làm tăng HDL-cholesterol ở các bệnh nhân có tăng cholesterol máu nguyên phát.



Điều trị cho người bệnh rối loạn betalipoprotein máu, không đáp ứng đầy đủ với chế độ ăn.





Đồng thời, cũng được chỉ định để làm giảm cholesterol toàn phần và LDL-cholesterol ở các bệnh nhân có tăng cholesterol máu có tính gia đình đồng hợp tử khi chế độ ăn.





Hướng dẫn sử dụng và liều dùng

Thuốc Lipitusar có thể dùng bất cứ lúc nào trong ngày, không cần chú ý đến bữa ăn.



Dùng để tăng cholesterol máu, có tính gia đình dị hợp tử và không có tính gia đình: rối loạn lipid máu hỗn hợp, dùng liều khởi đầu 10-20mg, 1lần/ngày.



Đối với những bệnh nhân cần giảm LDL cholesterol nhiều, trên 45%, có thể bắt đầu bằng liều 40mg, 1lần/ngày. Tối đa khoảng liều điều trị của thuốc từ 10-80mg một lần mỗi ngày.

Bệnh nhân sau khi bắt đầu điều trị hoặc sau khi tăng liều atorvastatin, cần đánh giá các chỉ số lipid máu trong vòng 2 tới 4 tuần và để điều chỉnh liều cho thích hợp.

Trong tăng cholesterol máu có tính chất gia đình đồng hợp tử, dùng 10-80mg/ngày, phối hợp với những biện pháp hạ lipid khác.



Dùng trong điều trị phối hợp, có thể dùng Atorvastatin phối hợp với resin nhằm tăng hiệu quả điều trị.





Người suy thận không cần điều chỉnh liều.





Chống chỉ định

Chống chỉ định cho người mẫn cảm với thuốc ức chế men khử HMG-CoVA.



Bệnh nhân gan tiến triển hoặc tăng transaminase huyết thanh liên tục mà không rõ nguyên nhân.

Phụ nữ có thai và cho con bú.

Các tương tác thuốc

Thuốc Lipitusar dùng phối hợp với thuốc chống đông sẽ làm tăng thời gian chảy máu hoặc thời gian prothrombin. Do đó, cần phải theo dõi prothrombin ở các bệnh nhân dùng phối hợp với thuốc chống đông.



Dùng thuốc phối hợp với Cyclosporine, erythromycin, gemfibrozil, thuốc ức chế miễn dịch, niacin, gây nguy cơ tăng nguy cơ bệnh cơ.



Hay phối hợp với Digoxin, gây tăng nhẹ nồng độ digoxin trong huyết thanh.





Các tác dụng phụ ngoài ý muốn



Nhìn chung, thành phần Atorvastatin của thuốc Lipitusar được dung nạp tốt, các tác dụng phụ thường ở mức độ nhẹ và thoáng qua như: táo bón, đầy hơi, khó tiêu, đau bụng, buồn nôn, nôn, đau đầu, chóng mặt.

Cẩn thận đề phòng



Bệnh nhân dùng thuốc Lipitusar cần chú ý loại trừ các nguyên nhân gây rối loạn lipid máu thứ phát và cần định lượng các chỉ số lipd. Nên được tiến hành định lượng định kỳ, với khoảng cách không dưới 4 tuần.



Chú ý, quá trình điều trị với các thuốc ức chế men khử HMG-CoA nếu creatine kinase tăng, bị viêm cơ hoặc nồng độ các men gan trong huyết thanh tăng cao gấp 3 lần giới hạn bình thường thì nên giảm liều hoặc ngưng điều trị.



Bệnh nhân rối loạn chức năng gan, bệnh nhân uống rượu nhiều nên thận trọng khi dùng. Cùng với đó, bệnh nhân cần có chế độ ăn kiêng hợp lý khi đang sử dụng thuốc. Chế độ ăn này nên duy trì trong suốt quá trình điều trị với thuốc.





Thông tin về thành phần Atorvastatin



Atorvastatin là thuốc thuộc nhóm ức chế HMG- CoA reductase, có tác dụng làm giảm cholesterol. Thuốc ức chế ở sản sinh cholesterol ở gna bằng cách ức chế một enzyme tạo cholesterol là HMG- CoA reductase. Thuốc làm giảm mức cholesterol chung cũng như như cholesterol LDL trong máu.



Đồng thời, làm giảm mức LDL cholesterol chậm tiến triển và thậm chí có thể đảo ngược bệnh mạch vành. Bên cạnh đó, atorvastatin cũng có thể làm giảm nồng độ triglycerid trong máu, mà nồng độ triglycerid trong máu cao cũng liên quan với bệnh mạch vành.

Liều lượng phù hợp

Atorvastatin nên dùng với liều khởi đầu là 10mg, ngày 1 lần.Liều dùng cho phép từ 10-80mg, ngày 1 lần, sử dụng không liên quan đến bữa ăn.



Chống chỉ định ở những người mẫn cảm với thành phần của thuốc. Người bệnh gan tiến triển nặng, tăng men gan dai dẳng không tìm được nguyên nhân. Phụ nữ đang có thai và cho con bú. Tác dụng phụ có thể gặp thường nhẹ và thoáng qua.





