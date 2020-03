Thuốc Lomerate điều trị viêm loét dạ dày và hướng dẫn sử dụng cho từng đối tượng

Chỉ định

Thuốc Lomerate có thành phần Lansoprazol 30mg, Domperidon maleat 10mg. Được chỉ định trong điều trị viêm loét dạ dày thực quản do trào ngược dạ dày. Dùng để điều trị dài hạn cho bệnh nhân viêm loét thực quản đã chữa lành để phòng ngừa tái phát.



Điều trị các chứng bệnh trào ngược dạ dày – thực quản.

Phối hợp với phác đồ kháng khuẩn thích hợp để điều trị tiệt căn H.pylorry và bệnh loét tá tràng, làm giảm nguy cơ tái phát.



Chữa lành vết loét dạ dày do dùng thuốc kháng viêm không steroid.



Phòng ngừa loét dạ dày và loét tá tràng do dùng thuốc kháng viêm không steroid.

Ở bệnh nhân có nguy cơ cao.

Kiểm soát chứng buồn nôn và nôn có nguồn gốc thần kinh trung ương và thần kinh ngoại biên.

Chống nôn ở bệnh nhân dùng thuốc kìm hãm tế bào và trị liệu bằng phóng xạ.





Điều trị hội chứng Zollinger Ellinson.

Hướng dẫn liều lượng và cách sử dụng



Thuốc Lomerate được dùng để uống, và nên uống trước khi ăn ít nhất 30 phút. Trường hợp cảm thấy khó nuôt trôi, bạn có thể tháo viên nag ra và uống các vi hạt, không nhai hay nghiền nát vi hạt.



Thời gian dùng kéo dài 8 tuần, vì có thể gặp khối u carcinoid khi dùng kéo dài.



Lomerate dùng cho bệnh nhân đang điều trị dưới sự kê đơn của bác sĩ.





Liều lượng:

Người lớn và trẻ em dưới 12 tuổi

Trường hợp điều trị viêm loét thực quản do trào ngược, uống lần 1 viên, 1 lần/ngày trong 4 tuần. Khi chưa khỏi hẳn thì dùng thêm 4 tuần nữ.



Trường hợp điều trị dài hạn cho bệnh nhân viêm thực quản đã chữa lành, phòng ngừa tái phát, uống lần 1 viên, 1 lần/ngày.



Điều trị triệu chứng bệnh trào ngược dạ dày-thực quản, uống ngày 1 viên.



Trong phối hợp với phác đồ kháng khuẩn thích hợp để điều trị tiệt căn H.pylory và bệnh loét tá tràng, làm giảm nguy cơ tái phát, dùng Lansoprazol 30 mg, Amoxicillin 1 g, hoặc Clarithromycin 500 mg và Tinidazol tắt cả được dùng 2 lần/ngày trong 10 ngày.





Đối với bệnh nhân cần điều trị bằng thuốc kháng viêm không steroid liên tục

Dùng trong chữa lành vết loét dạ dày do dùng thuốc kháng viêm không steroid, thông thường nên uống lần 1 viên, 1 lần/ngày trong vòng 4-8 tuần.



Phòng ngừa loét dạ dày và tá tràng do dùng thuốc kháng viêm không steroid ở bệnh nhân có nguy cơ cao, uống lần 1 viên, 1lần/ngày.





Đối với bệnh nhân cần điều trị bằng thuốc kháng viêm không steroid liên tục

Chữa lành vết loét dạ dày do dùng thuốc steroid, uống 1 lần 1 viên, trong 1 ngày. Sử dụng trong vòng 4-8 tuần.



Phòng ngừa loét dạ dày và loét tá tràng do dùng thuốc kháng viêm không steroid ở bệnh nhân có nguy cơ cao, uống lần 1 viên, 1 lần/ngày.



Điều trị hội chứng Ellinson, dùng liều khởi đầu, uống lán 1 viên, 1 lần/ngày. Sau đó điều chỉnh liều tùy theo đáp ứng của từng bệnh nhân.





Với người tổn thương chức năng thận



Không cần điều chỉnh liều, những bệnh nhân thận nên cẩn trọng khi fung dùng thuốc này.





Người tổn thương chức năng gan

Không cần điêu chỉnh liều ở những bệnh nhân tổn thương gan ở mức độ nhẹ. Bệnh nhân tổn thương gan nặng nên cẩn trọng khi dùng thuốc này.



Người mắc chứng khó tiêu- đầy hơi, mỗi ngày 1 viên, dùng 1-2 tuần.





Cách xử lý khi quá liều

Thuốc kháng cholinergic, thuốc chống Parkinson, thuốc chống histamine với các tinh chất kháng histamine có thể giúp ích để kiểm soát các phản ứng ngoại tháp. Không có thuốc độc đặc hiệu với domperidon, nhưng khi gặp quá liều, có thể có ích nếu giải độc bằng rửa dạ dày và uông than hoạt.



Thuốc Lansoprazol không thoát được khỏi tuần hoàn bằng thẩm tách lọc máu. Trong một trường hợp quá liều, bệnh nhân đã dùng 600 mg lansoprazol mà không gây phản ứng.





Chống chỉ định

Thuốc Lomerate không dùng cho những bệnh nhân nhạy cảm với bất cứ thành phần nào của thuốc hay dẫn xuất Benzimidazol và với Domiperidon.





Phụ nữ có thai 3 tháng đầu.





Tác dụng phụ

Thuốc có thể gây tác dụng phụ cho đường tiêu hóa, khiến bạn cảm giác buồn nôn, nôn, tiêu chảy, táo bón, đau bụng, khô miệng, viêm hầu, bất thương về vị giác.



Ảnh hưởng đến thần kinh như nhức đầu, chóng mặt, buồn ngủ, mất ngủ, run.



Da phát ban, nổi mề đay, ngứa, Da phát ban, nổi mề đay, ngứa, rụng tóc trong một số trường hợp.



Phản ứng gan, có thể tăng enzyme trong gan.



Huyết học: giảm tiểu cầu, thiếu máu, giảm bạch cầu, giảm bạch cầu trung tính, giảm bạch cầu a eosin (hiếm).



Hay một số phản ứng khác như mệt, sốt, đau khớp, vú to ở nam giới, chảy sữa (hiếm), mờ mắt.

Khuyến cáo, trước khi dùng thuốc cần loại trừ khả năng ác tính của loét dạ dày hoặc bệnh ác tính của thực quản. Do thuốc này có thể cải thiện các triệu chứng loét ác tính và như vậy, có thể làm chậm trễ sự chuẩn đoán ung thư.

Đề phòng

Khi có bất cứ nghi ngờ về loét dạ dày tá tràng, nên loại trừ khả năng bệnh lý ác tính. Bởi điều trị bằng lansoprazol có thể làm giảm các triệu chứng chậm trễ về việc chẩn đoán, sự an toàn của thuốc cho trẻ em dưới 12 tuổi chưa được chứng minh.



Nên thận trong khi kê toa cho phụ nữ có thai. Chưa có dữ liệu lâm sàng về việc dùng thuốc trên đối tượng này.



Phụ nữ trong thời kỳ cho con bú cũng không nên dùng, mặc dù chưa có nghiên cứu lâm sàng lansoprazol có tiết sữa mẹ hay không.



Người điều khiển xe máy, nếu gặp các vấn đề về thần kinh trung ương, chóng mặt, mờ mắt không nên lái xe hay vận hành máy móc.

