Mife 10: Thuốc tránh thai khẩn cấp và lưu ý chị em cần nhớ kỹ trước khi dùng

Thông tin về thuốc Mife 10



Thuốc Mife 10 được bào chế dưới dạng viên nén, đóng gói hộ 1 vỉ * 1 viên nén.



Chỉ định:



Thuốc Mife 10 với thành phần Mifepristone có tác dụng cho những trường hợp Thuốc Mife 10 với thành phần Mifepristone có tác dụng cho những trường hợp tránh thai khẩn cấp sau giao hợp mà không được bảo vệ.



Hướng dẫn liều lượng sử dụng



Thuốc Mife 10 được dùng cho đường uống.



Sau khi giao hợp trong vòng 120 giờ, dùng 1 viên. Tuy nhiên, nó sẽ hiệu quả hơn nếu dùng sớm.

Không nên dùng quá 2 lần trong môt chu kỳ.



Thuốc chống chỉ định cho những trường hợp



Bệnh của tuyến thượng thận hoặc bệnh nhân Bệnh của tuyến thượng thận hoặc bệnh nhân hen suyễn nặng khó kiểm soát.



Người đang điều trị corticosteoid.



Những người bị Những người bị Dị ứng với mifepriston.



Không dùng cho phụ nữ có thai hoặc cho con bú



Các tương tác thuốc

Thuốc Mife 10 chứa thành phần Mifepriston sẽ có tương tác nếu bạn dùng với Ketoconazol, itraconazol, erythromycin và nước trái cây (nho). Điều này có thể chặn lại sự dị hoá của mifepriston (tăng nổng độ trong huyết thanh).

Hay sử dụng với Rifampion, dexamethason và một số thuốc chống động kinh (phenytoin, phenobarbital, carbamazepin) sẽ tăng chuyển hoá mifepriston (giảm nồng độ trong huyết thanh).

Bên cạnh đó là thuốc kháng viêm không steroid (NSAID), là thuốc kháng prostaglandin nên chúng làm giảm hiệu quả điều trị của mifepristone.

Chú ý đề phòng



Nó không thể thay thế biện pháp ngừa thai thường xuyên.



Nếu bạn giao hợp không an toàn sau điều trị sẽ làm tăng nguy cơ có thai ngoài ý muốn.



Những bệnh nhân hen suyễn, tắc nghẽn đường hô hấp mãn tính, xuất huyết hoặc bệnh tim mạch hoặc các yếu tố liên quan đến thiếu máu hoặc thiếu máu.



Cảnh báo không an toàn với bệnh nhân rối loạn chuyển hóa porphyrin.

Khả năng đa dụng của thuốc có Mifepristone và những điều cần lưu ý

Theo DS Phạm Nga trên báo Sức khỏe & Đời sống, Mifepristone là một steroid tổng hợp có tác dụng kháng progesteron (do đối kháng chạy đua ở các thụ thể), được tìm ra vào năm 1980.



Tại thị trường nước ta, Mifepristone có viên mifestad, chứa 10mg mifepriston.



Thuốc có tác dụng ngăn chặn những tác động của progesteron lên màng trong tử cung và màng bụng. Việc này dẫn đến tình trạng thoái hóa và sự bong ra của niêm mạc màng trong tử cung, do đó ngăn ngừa hoặc phá vỡ sự gắn chặt của bào thai vào tử cung.

Sự sinh khả dụng của thuốc khoảng 70% sau khi uống, nồng độ cồn đỉnh trong huyết tương đạt được trong vòng từ 1-2 giờ sau khi uống liều duy nhất. Nó có thời gian bán hủy khoảng 20-30 giờ và thải trừ chủ yếu qua phân, một ít qua thận.

Theo chỉ định, thuốc Mifepristone có tác dụng ngừa thai khẩn cấp, trong vòng 120 giờ qua giao hợp. Nhiều nhà khoa học nghiên cứu, thấy rằng tỷ lệ thất bại của mifepriston là 1,5% còn levonorgestrel là 2,3%. Còn tỷ lệ dung nạp của mifepriston là 94% còn levonorgestrel là 91%.

Thuốc Mifepriston có ưu điểm gì?

Giúp tránh tai biến có thể xảy ra khi phá thai hàng ngày bằng thủ thuật: Thủng tử cung, rách tử cung, tác dụng của thuốc gây tê, gây mê. Bên cạnh đó, phương pháp này cũng kín đáo, tự nhiên, đơn giản và giảm được thời gian chờ được thực hiện thủ thuật. Phương pháp thực hiện tại nhà cần có sự theo dõi của bác sĩ. Nó cũng cho tỷ lệ thành công cao, tự nhiên và đơn giản.





Tuy nhiên, thuốc Mifepriston cũng có không ít nhược điểm:

Những trường hợp chống chỉ định như suy tuyến thượng thận mãn, mẫn cảm với thuốc, đang điều trị cortecosteroid lâu dài, rối loạn xuất huyết.

Thuốc Mife 10 chứa Mifepristone không thay thế biện pháp ngừa thai thường xuyên

Người đang dùng thuốc chống đông, mang thai đã hơn 49 ngày, mang thai ngoài tử cung, mắc bệnh về tim mạch, người bị bệnh ưa chảy máu, rối loạn porphyrin.



Phụ nữ trên 35 tuổi và nghiện thuốc lá (trên 10 điếu/ngày), đái tháo đường.

Tác dụng phụ của thuốc

Thuốc gây chảy máu. Tất cả dùng thuốc đều bị chảy máu, nhiều hay ít tùy thuộc vào tuổi thai.

Có khoảng 1,4% người dùng thuốc này cần phải uống thuốc cầm máu. Bên cạnh đó, tỷ lệ băng huyết phải can thiệp cấp cứu trong số trên 4.000 ca sảy thai do dùng thuốc này tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương chiếm khoảng 1-2 phần nghìn.

Ngoài ra, thuốc gây khó chịu ở dạ dày , buồn nôn, nôn và có triệu chứng tiêu chảy.



Bạn nên uống thuốc xa bữa ăn, không dùng rượu trong thời gian dùng thuốc, có khoảng 0,25% trường hợp bị hạ huyết áp.



Ở một số trường hợp bị nhức đầu, khó chịu, choáng váng, ớn lạnh, sốt nhẹ, nổi mề đay, đỏ da, ban đỏ (lupuss) hoặc bị eczema (0,2%).



Bạn chỉ nên dùng thuốc khi có chỉ định của bác sĩ và được giám sát chặt chẽ.

