Thuốc trị mụn Myspa 10mg: Hiểu đúng và dùng đúng

Thông tin về thuốc Myspa trị mụn trứng cá



Thuốc Myspa được chỉ định để điều trị các dạng Thuốc Myspa được chỉ định để điều trị các dạng mụn trứng cá nặng, đặc biệt là Mụn trứng cá dạng nang bọc.

Hướng dẫn cách dùng và liều lượng

Liều khởi đầu, dùng 0,5-1mg/kg/ngày, chia 2 lần trong 15-20 tuần.



Liều tối đa cho phép là 2mg/kg/ngày đối với mụn trứng cá nặng, Mụn trứng cá ở ngực hay ở lưng.



Liều duy trì, dùng 0,1-1mg/kg/ngày. Nên ngừng điều trị trong vòng 2 tháng trước khi tái sử dụng.



Uống thuốc trong bữa ăn, không nhai thuốc và tránh tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng, kiêng rượu.





Chống chỉ định



Thuốc Myspa không dùng cho những người quá mẫn với thành phần của thuốc.



Phụ nữ mang thai và cho con bú.



Không hiến máu trong thời gian dùng thuốc.





Tương tác thuốc

Không sử dụng vitamin A, minocycline, tetracylin và rượu.



Ngưng sử dụng các thuốc bôi trị mụn khác trước khi uống thuốc.





Chú ý đề phòng với

Những người cần sử dụng các biện pháp tránh thai liên tục.



Trong khi dùng thuốc, không đi lột da mặt, không dùng sáp nhổ lông.



Kiểm tra cận lâm sang khi có đái tháo đường, béo phì, nghiện rượu, rối loạn chuyển hóa lipid.





Hiểu rõ công dụng isotretinoin để dùng an toàn



Mụn trứng cá là nỗi ám ảnh của rất nhiều người, làm mất cảm giác tự tin khi đứng trước đám đông, giao tiếp. Bên cạnh những loại thuốc bôi ngoài da cũng có nhiều chị em tìm mua các loại thuốc dạng uống về để điều trị mụn. Isotretinoin là một trong số đó.





Isotretinoin là gì?



Isotretinoin là thuốc được chỉ định để điều trị mụn trứng cá nặng không đáp ứng với các biện pháp điều trị khác, đặc biệt là với mụn bọc. Bên cạnh đó, isotretinoin còn được dùng trong điều trị trứng cá đỏ và viêm tuyến mồ hôi nhiễm trùng, viêm nang lông sừng hóa (bệnh Darier), sừng hóa lòng bàn tay bàn chân, bệnh vảy phấn đỏ chân tóc.

Tác dụng của isotretinoin

Giảm bài tiết tuyến bã, giảm viêm và dự phòng keratin hóa trong mụn trứng cá





Nếu dùng liều 0,1mg/kg/ngày, tỉ lệ giảm bài tiết của tuyến bã là khoảng 75%. Nếu dùng liều 0,3-0,5mg/kg/ngày thì tỉ lệ này là 90%. Trường hợp dùng liều cao hơn và dùng đủ liệu trình để điều trị trứng cá thì có thể phòng được tái phát trứng cá nhiều năm.

Nhờ tác dụng giảm bài tiết chất bã nhờn này mà làm giảm sự tạo thành các nhân trứng cá, giảm oxid nitrit và dẫn đến giảm tình trạng viêm và phòng keratin hóa trong mụn trứng cá.





Thuốc làm giảm tiết bã nhờn bên trong da

Khi giảm bài tiết chất bã nhờn sẽ làm thay đổi độ pH ở bề mặt da, giảm được sự tập trung và sinh trưởng của vi khuẩn Propioni Bacterium acnes , loại vi khuẩn đóng vai trò chính viêm nhiễm trong mụn trứng cá.



Thuốc isotretinoin được chỉ định dùng cho các trường hợp mụn trứng cá nặng, trung bình, trứng cá bọc, trứng cá mạch lươn, trứng cá nang. Không khuyến khích dùng cho trường hợp trứng cá dạng nhẹ.



Giúp phục hồi làn da bị tổn thương do ánh sáng







Đó là những khi da bạn tăng hoặc giảm sắc tố như tàn nhang, da đồi mồi, giãn mao mạch, nhăn da, Viêm da tróc vảy... Dùng isotretinoin thoa mỗi tối từ 9-12 tháng, kết hợp với dùng kem chống nắng ban ngày, sẽ cải thiện được tình trạng trên.





Tác dụng phụ không mong muốn

Bên cạnh những tác dụng điều trị bệnh da liễu, thuốc có những tác dụng phụ không mong muốn, như: Thay đổi công thức máu, đau đầu, viêm kết mạc, khô mắt, tăng triglycerid (một loại mỡ trong máu có hại), tăng transaminase (một loại men do gan sản xuất), giảm HDL (một loại mỡ có lợi trong máu)...

Đáng chú ý hơn là thuốc có thể gây quái thai, trầm cảm và có khuynh hướng tự tử.



Tuy những tác dụng phụ này hiếm gặp hơn, nhưng nếu không may xảy ra, hậu quả rất nghiêm trọng.



Ở những bệnh nhân nam, chưa có nghiên cứu nào khẳng định sử dụng isotretinoin là an toàn với phôi thai có bố sử dụng isotretinoin.



Vì thế, tốt nhất, nam giới không nên có con trong thời gian sử dụng thuốc isotretinoin. Nếu muốn có con thì nên dừng uống thuốc.



Lưu ý, isotretinoin là một loại thuốc có khả năng tích lũy trong cơ thể, khi ngừng thuốc mà có con ngay bệnh nhân vẫn có thể gặp phải những nguy cơ sinh con quái thai - dị tật.

Sử dụng isotretinoin làm sao cho an toàn?

Để tránh những tác dụng phụ ngoài ý muốn, khi dùng thuốc, bệnh nhân cần lưu ý những điều sau:



Cả nam nữ, nếu bạn muốn có con trong vòng 3 tháng tới thì không nên dùng thuốc.

Trước, trong và sau quá trình dùng thuốc isotretinoin, phải có biện pháp tránh thai trong vòng 3 tháng trước, và tốt nhất là 1 năm.

Đối với bệnh nhân nữ, hãy chắc chắn là không mang thai trước khi sử dụng thuốc.

Khuyến cáo không sử dụng thuốc với phụ nữ đang cho con bú



Trẻ em trên 12 tuổi, khi sử dụng thuốc, phụ huynh nên theo dõi sát sao, nhằm kịp thời phát hiện và phân biệt những thay đổi tâm lý của trẻ, đề phòng những tác dụng phụ của thuốc.



