Thuốc Predrithalon: Công dụng, liều dùng và những lưu ý cần biết

Thông tin về thuốc Predrithalon

Thuốc Predrithalon chứa thành phần Dexamethasone acetate 0,5mg.





Chỉ định

Dùng cho liệu pháp không đặc hiệu bằng steroid, khi cần điều trị tích cực, như điều trị tình trạng bệnh hen, dị ứng nặng, phản ứng sau truyền máu, viêm thanh quản rít.



Dùng phối hợp với các cách điều trị khác trong phù não, trong sốc do nhiều nguyên nhân khác nhau.

Thuốc Predrithalon chứa thành phần Dexamethasone





Dùng dexamethasone trước khi sinh trong chuyển dạ trước kỳ hạn (giữa tuần 24 và 34) để thúc đẩy quá trình trưởng thành thai như phổi, mạch máu não.



Liệu pháp bổ trợ bằng dexamethasone trong điều trị viêm màng não phế cầu, viêm mô liên kết.





Cách dùng và liều điều trị

Thuốc Predrithalon dùng bằng đường uống, vào giữa các bữa ăn và chia liều.





Liều dùng:





Liều ban dầu ở người lớn, uống 07,5-9mg/ngày, tùy theo bệnh và thường chia làm 2-4 lần.



Trẻ em, uống 0,024-0,34mg/kg/ngày, hoặc 0,66-10mg/kg/ngày chia làm 4 lần.



Sử dụng liều thấp bằng hoặc dưới 1,5mg/ngày, uống 1 lần trong ngày vào buổi sáng.

Chống chỉ định

Quá mẫn cảm với Dexamethasone hoặc các hợp phần khác của thuốc.



Nhiễm toàn thân.



Nhiễm virus tại chỗ hoặc nhiễm khuẩn lao, lậu chưa kiểm soát được bằng thuốc kháng khuẩn và khớp bị hủy hoại nặng.

Tác dụng phụ

Đặc biệt với việc dùng thuốc lâu dài và liều cao:



Rối loạn nước điện giải: hạ kali huyết, kiềm máu, giữ muối nước.



Rối loạn nội tiết và chuyển hóa: hội chứng cushing, ngừng bài tiết ACTH teo vỏ thượng thận đôi khi vĩnh viễn, giảm dung nạp glucose, tiểu đường, kinh nguyệt không đều, rậm lông, ngừng phát triển ở trẻ em.



Rối loạn về xương-cơ: teo cơ, chậm hòi phũ, yếu cơ, Rối loạn về xương-cơ: teo cơ, chậm hòi phũ, yếu cơ, loãng xương



Rối loạn tiêu hóa: loét dạ dày-tá tràng, xuất huyết, thủng, loét ruột nôn, viêm tụy cấp, viêm thực quản, trướng bụng.



Rối loạn với da: teo da, chậm liền sẹo, ban xuất huyết, bầm máu, mụn trứng cá, rậm lông.



Nếu gặp bất cứ những triệu chứng bất thường nào trên đây, người bệnh hãy thông báo sớm cho bác sĩ để có hướng xử lý.

Chú ý đề phòng

Dexamethasone phải kết hợp điều trị kháng sinh toàn thân và các liệu pháp hỗ trợ khi cần.



Nếu cần thiết phải điều trị bằng dexamethasone lâu dài, chỉ dùng thuốc với liều thấp nhất có thể và thường dùng như một thuốc hõ trợ cho điều trị khác.



Khi ngừng liệu pháp toàn thân kết hợp với liều dược lý, phải giảm liều dần cho đến khi chức nắng của trực dưới đôi-yên-thượng thận được hồi phục.



Thời kỳ cho con bú, dexamethasone vào sữa mẹ có nguy cơ đối với trẻ.



Thuốc nên được bảo quản nơi khô ráo, tránh ánh sáng, dưới 30 độ C.

Thông tin về thành phần Dexamethasone

Dược lực:



Dexamethasone là fluomethylprednisolon, glucorticod tổng hợp, hầu như không tan trong nước.





Dược động học:



Hấp thụ: thuốc được hấp thu tốt qua đường tiêu hóa, cũng hấp thu tốt ở ngay vị trí dùng thuốc. Thuốc được hấp thu cao ở gan, thận và các tuyên thượng thận.



Phân bố vào tất cả các mô trong cơ thể, thuốc qua được nhau thai và một lượng nhỏ qua sữa mẹ. Thuốc liên kết với protein huyết tương tới 77% và chủ yếu là albumin.



Chuyển hóa ở gan chậm.



Thải trừ: thải trừ qua nước tiểu, hầu hết ở dạng steroid không liên hợp. Thời gian bán thải khoảng 36-54 giờ.

Tác dụng

Dexamethasone tác dụng bằng cách gắn kết vào các thụ thể ở tế bào, chuyển vị vào nhân tế bào và ở đó đã tác động đến một số gen được dịch mã. Dexamethasone có tác dụng chống viêm, chống dị ứng và ức chế miễn dịch, còn có tác dụng đến cân bằng điện giải thì rất ít.

Nói về hoạt lực chống viêm, dexamethasone mạnh hơn hydrocortisone 30 lần.



Dexamethasone được dùng bằng đường uống, tiêm bắp, tiêm tại chỗ, hít hoặc bôi tại chỗ để điều trị các bệnh mà corticosteroid được chỉ định, trừ suy tuyến thượng thận như shock do chảy máu, do chấn thương, do phẫu thuật hoặc do nhiễm khuẩn, phù não do u não, các bệnh viêm khớp ,…

Đối với liều tác dụng dược lý, dexamethasone dùng toàn thân gây ức chế tuyến yên gây giải phóng corticotropin (ACRTH) làm cho vỏ tuyến thượng thận ngừng tiết hormone corticosteroid nội sinh (gây suy vỏ tuyến thượng thận thứ phát).





Chỉ định

Dùng để kháng viêm, dùng trong viêm gan mãn tính, viêm câu thận, viêm mũi dị ứng, viêm xoang, viêm khớp, viêm đa khớp, hen suyễn.





Liều lượng và cách dùng



Người lớn: điều trị cấp tính, uống 3mg/ngày, nếu bệnh nặng uống 4-6mg/ngày đến khi đạt kết quả thì hạ liều dùng.



Liều duy trì, uống ½-1mg/ngày.



Trẻ em, uống ¼- 2mg/ngày tùy theo độ tuổi.



Liều dùng 1 ngày, chia làm 2-3 lần, uống sau bữa ăn.





Chống chỉ định

Loét dạ dày tá tràng



Bệnh đái tháo đường



Bệnh do virus



Tăng huyết áp



Nhiễm nẫm toàn thân, nhiễm khuẩn lao, lậu...

Tác dụng phụ





Khi dùng kéo dài: loét dạ dày tá tràng, ứ nước và muối, hội chứng cushing, teo vỏ thượng thận, loãng xương, teo cơ.



