Thuốc Profertil hỗ trợ sinh sản: Hướng dẫn sử dụng và tác dụng phụ cần lưu ý

Thành phần thuốc Profertil

Thuốc Profertil có chứa thành phần chính là Clomiphene, trọng lượng 50mg. Thuốc có số đăng ký VN-6700-02.





Tác dụng thuốc Profertil:

Điều trị chứng không rụng trứng hoặc rối loạn chức năng buồng trứng ở phụ nữ.



Phụ nữ mắc hội chứng buồng trứng đa nang.



Phụ nữ vô kinh nguyên phát hoặc thứ phát.



Phụ nữ Phụ nữ vô sinh , hiếm muộn do giảm hoạt động chức năng buồng trứng.



Sử dụng cho nam giới vô sinh hiếm muộn do tinh trùng ít, chất lượng kém.





Hướng dẫn sử dụng và điều trị



Phụ nữ:





Uống ngày 1 viên, dùng trong 5 ngày. Nếu có rụng trứng nhưng không thụ thai thì có thể lập lại điều trị.



Chỉ định sử dụng tối đa 6 đợt. Đợt đầu sử dụng, nếu không rụng trúng, bạn có thể tăng liều lên 2 viên, dùng ngày 1 lần và liên tiếp trong 5 ngày.



Tối đa 3 đợt, nếu không xảy ra rụng trứng. Tối đa 6 đợt, nếu rụng trứng mà không thụ thai.





Nam giới:

Dùng ½ viên/ngày, ít nhất 6 tháng.





Chống chỉ định các trường hợp

Phụ nữ có thai.



Người bệnh gan.



Xuất huyết tử cung chưa được chẩn đoán.



Tiền sử có triệu chứng thị giác khi dùng clomiphene.



Chứng vô sinh khác không phải do rối loạn buồng trứng, u nang buồng trứng.





Bệnh nhân suy tuyến yên hoặc suy buồng trứng nguyên phát.



Người suy giảm chức năng gan và tiền sử bị bệnh gan.





Các tác dụng phụ có thể gặp

Trong quá trình sử dụng thuốc Profertil có thể gây tác dụng phụ như bốc hỏa, khó chịu vùng bụng, mắt nhìn mờ, phì đại buồng trứng, nổi mẩn, rối loạn thần kinh trung ướng, chức năng gan bất thường, đa thai.





Đề phòng với bệnh buồng trứng đa nang.





Thông tin về thành phần Clomiphene

Clomiphene là một chất kháng Estrogen tổng hợp.



Tác dụng của Clomiphene





Clomiphene được dùng để điều trị vô sinh, không rụng trứng, đôi khi có thể gây đa thai.



Thông thường, quá trình rụng trứng xảy ra do kích thích của hai nội tiết tố hướng sinh dục, gồm nội tiết tố kích thích nang trứng và nội tiết tố hoàng thể hóa, giài phóng tuyến yên, dưới sự điều khiển của vùng hạ đồi.



Không rụng trứng là nguyên nhân gây vô sinh thường gặp, do cơ thể sản xaaust quá ít nội tiết tố hướng sinh dục.

Clomiphene là thuốc giúp kích thích khả năng rụng trứng

Tác dụng của Clomiphene ngăn chặn tác động của nội tiết tố estrogen trên vùng hạ đồi. Bình thường, estrogen làm giảm phóng thích các nội tiết tố hướng sinh dục, sẽ gây ra quá trình rụng trứng.



Có đôi khi, nó còn kết hợp Clomiphene với nội tiết tố hướng sinh dung trong điều trị vô sinh.



Theo chia sẻ của bác sĩ Cẩm Tú trên báo Sức khỏe& đời sống , người bệnh nên sử dụng thuốc theo sự chỉ dẫn của bác sĩ. Clomiphene và một số thuốc gây rụng trứng khác nên được cân nhắc ki dùng, bời nó có thể gây ra nhiều nguy cơ cho Sức Khỏe như:

Hội chứng quá kích cho buồng trứng

Trong một số ít trường hợp, những loại thuốc này kích thích quá mạnh vào buồng trứng để sinh ra buồng trứng chín, dân đến buống trứng có thể bị phù nề. Điều đó khiến cho buồng trứng tràn vào vùng xương chậu và khoang bụng, gọi là hội chứng quá kích buồng trứng. Khi tiết stradiol quá nhiều có thể dẫn tới các biến chứng sức khỏe nghiêm trọng và cần phải nhập viện.





Gây mang đa thai

Khi sử dụng thuốc rụng trứng, bệnh nhân có thể sẽ tăng số lượng trứng được giải phóng dẫn tới mang đa thai. Như vậy, sẽ gây nguy cơ sinh non cao hơn.





Suy buồng trứng sớm



Mỗi người phụ nữ sẽ có một số lượng trứng chín nất định khi đến thời kỳ kinh nguyệt. Việc sử dụng thuốc rụng trứng, có thể khiến nhiều trứng được giải phóng hàng tháng, do vậy gây ra sự suy giảm về số lượng trứng dẫn đến suy buồng trứng sớm.

Mãn kinh sớm

Phụ nữ 50 tuổi thường bắt đầu mãn kinh, tuy nhiên cũng có một vài trường hợp xảy ra sớm ở độ tuổi 27 tới 42. Điều này có thể là do các thuốc gây rụng trứng có thể gây rối loạn nội tiết. Bên cạnh đó, thuốc cũng kích thích buồng trứng sản sinh quá nhiều trứng, khiến trứng bị canjn kiệt sớm và gây mãn kinh.

Có thể gây ung thư

Điều này dựa trên nghiên cứu được thực hiện ở những phụ nữ 35-54 tuổi, nhằm đánh gia tác động của vô sinh và khi sử dụng thuốc rụng trứng. Kết qủa chỉ ra rằng, những phụ nữ chưa sinh đẻ tăng nguy cơ bị ung thư buống trứng.



Tuy nhiên, nguyên nhân chính xác vẫn chưa được xác định rõ nhưng vẫn cần thảo luận với bác sĩ về các biến chứng có thể xảy ra do việc sử dụng những thuốc này.

Minh Tú (t/h)