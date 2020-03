Thuốc Pyraneuro: Công dụng, liều dùng và tác dụng phụ cần biết

Thành phần





Vitamin B1, vitamin B6, vitamin B12.





Công dụng





Thuốc Pyraneuro được dùng trong các trường hợp thiếu vitamin nhóm B, đau đầu , trẻ em suy nhược, chậm lớn.



Điều trị các trường hợp bất ổn về hệ thần kinh như đau dây thần kinh, viêm dây thần kinh ngoại biên, viêm dây thần kinh mắt, viêm dây thần kinh do tiểu đường và do rượu, viêm đa dây thần kinh, dị cảm, hội chứng vai cánh tay, suy nhược thần kinh, đau dây thần kinh tọa và co giật tăng cảm ứng của hệ thống thần kinh trung ương.



Bệnh zona.



Dự phòng và điều trị chứng buồn nôn, nôn trong thời kỳ mang thai.



Điều trị chứng thiếu máu do thiếu vitamin B6 và B12.



Giúp phục hồi và duy trì sức khỏe sau khi bệnh, trong thời gian làm việc quá sức hay đối với người già.





Hướng dẫn cách dùng





Người lớn dùng một ngày 2 viên, mỗi lần một viên.



Trẻ em trên 12 tuổi dùng ngày 1 viên.



Xử trí khi quá liều





Nếu dùng vitamin B6 liều cao2-7g/ngày hay trên 0,2 g/ngày trong 2 tháng sẽ làm tiến triển bệnh thần kinh giác quan, với các triệu chứng mất điều hòa và tê cóng chân tay.



Những triệu chứng này sẽ mất dần sau 6 tháng ngưng sử dụng thuốc.



Lưu ý



Chống chỉ định: Thuốc không dùng cho người quá mẫn cảm với vitamin B1, vitamin B6 và các thành phần khác của thuốc Pyraneuro.



Bệnh u ác tính.



Người có bệnh cơ địa Người có bệnh cơ địa Dị ứng (hen, eczema).



Tương tác thuốc.



Vitamin B6 làm tăng tác dụng của thuốc ức chế thần kinh cơ, làm giảm hiệu quả của levodopa nhưng tương tác này sẽ không xaryb ra,nếu dùng kèm một chất ức chế men dopa decarboxylase.

Đồng thời,vitamin B6 cũng làm giảm hoạt tính của altretamin, làm giảm nồng độ phenobarbital và phenytoin trong huyết thanh.



Các thuốc như hydralazin, isoniazid, penicillamin và các thuốc tránh thai đường uống có thể làm tăng nhu cầu vitamin B6.







Tác dụng phụ









Thuốc Pyraneuro có chứa vitamin B1, tác dụng phụ đôi khi gây phản ứng quá mẫn, đôi ki có cảm giác kim châm, ngứa, đau, nỏi mề đay, yếu sức, đổ mồ hôi, nôn, mất ngủ, nghẹn cổ họng, phù mạch, suy hô hấp, phù phổi, xuất huyết tiêu hóa, giảm mạch và hạ huyết áp thoáng qua, trụy mạch và tử vong.





Thuốc Pyraneuro trị đau nửa đầu

Còn vitamin B6, nếu dùng liều cao trong thời gian dài có thể làm tiến triển nặng thêm bệnh thần kinh ngoại vi.



Đề phòng: Bên cạnh đó, hiệu quả và an toàn khi dùng thuốc cho trẻ em chưa được đánh giá.



Phụ nữ trong giai đoạn thai kỳ, cho con bú: Vitamin B6 cũng có thể ức chế sự tiết sữa do ngăn chặn tác động của prolactin.

Một số thông tin cần biết về thành phần vitamin B1 và B6





Vitamin B1



Tác dụng:









Phòng và điều trị bệnh beri-beri.





Có chức năng điều trị các trường hợp đau nhức dây thần kinh lưng, hông, dây thần kinh sinh ba (khi phối hợp với vitamin B6 và B12).





Điều trị các trường hợp mệt mỏi, kém ăn, suy dinh dưỡng, rối loạn tiêu hóa.



Các trường hợp mệt mỏi, kém ăn, suy dinh dưỡng và rối loạn tiêu hóa.





Nhìn chung, vitamin B1 dễ dung nạp nên không gây thừa.





Tác dụng dễ gặp là dị ứng.





Vitamin B6





Vitamin B có tác dụng phòng và điều trị thiếu hụt vitamin. Nguyên nhân dẫn đến thiếu hụt vitamin là do thiếu dinh dưỡng, vì vậy, tốt nhất là nên bổ sung vitamin bằng cách cải thiện chế độ ăn.



Nhu cầu bổ sung về vitamin B6 có thể ần thiết trong các trường hợp nghiện rượu, Nhu cầu bổ sung về vitamin B6 có thể ần thiết trong các trường hợp nghiện rượu, bỏng , suy tim sung huyết, sốt kéo dài, cắt bỏ dạ dày , lọc máu, cường tuyến giáp, nhiễm khuẩn, bệnh đường ruột như ỉa chảy, viêm ruột), kém hấp thu liên quan đến bệnh gan - mật.

Nếu dùng quá thừa hỗn hợp các vitamin và muối khoáng có thể có hại cho mẹ và thai nhi, cần phải tránh.



Tác dụng phụ: Nếu dùng quá liều vitamin B6 với liều 200mg/ ngày, kéo dài trên 2 tháng có thể gây bệnh thần kinh ngoại vi nặng. Bệnh tiến triển từ dáng đi không vững và tê cóng bàn chân đến tê cóng và vụng về bàn tay. Những tình trạng này có thể hồi phục khi ngừng thuốc, mặc dù vẫn còn để lại ít nhiều di chứng.



Chứng hiếm gặp như buồn nôn và nôn.

