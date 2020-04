Thuốc Rabeto-40: Hướng dẫn sử dụng và những lưu ý cần nắm rõ

Thông tin về thuốc Rabeto-40

Rabeto-40 có thành phần Rabeprazol natri 40mg.

Chỉ định:

Thuốc Rabeto-40 được chỉ định dùng điều trị bệnh trào ngược dạ dày , thực quản sướt hoặc loét, ợ nóng và các triệu chứng khác, kết hợp với trào ngược dạ dày -thực quản sướt hoặc loét. Chữa lành các vết loét tá tràng, các bệnh tăng tiết bệnh, kể cả hội chứng Zollinger- Ellison.



Thuốc được bào chế dưới dạng viên nén bao phim tan trong ruột.

Hướng dẫn sử dụng và liều lượng

Thuốc được dùng cho đường uống.



Phải nuốt viên nén Rabeto-40, không được nhai hay làm nát vụn. Bạn cũng có thể uống thuốc Rabeto-40 cùng với thức ăn.





Rabeto-40 chỉ dùng cho người lớn. Liều dùng như sau:

Chữa bệnh trào ngược dạ dày-thực quản sướt hoặc loét

Liều khuyến cáo dùng cho người lớn là một viên nén Rabeto-40 uống mỗi ngày một lần, trong vòng 4-8 tuần. Nếu bệnh nhân không khỏi sau 8 tuần điểu trị, có thể xem xét điều trị thêm một đợt 8 tuần nữa.





Liều khuyến cáo là một viên, uống mỗi ngày một lần.





Liều khuyến cáo là một viên nén Rabeto-40, uống mỗi ngày một lần trong 4 tuần. Nếu không khỏi, có thể xem xét uống thêm đợt nữa.





Liều khuyến cáo là một viên nén Rabeto-40, uống mỗi ngày một lần, sau bữa ăn sáng, trong thời gian 4 tuần. Phần lớn bệnh nhân loét tá tràng khỏi bệnh trong vòng 4 tuần. Nếu không khỏi, có thể xem xét điều trị thêm.

Liều dùng Rabeto-40 để điều trị bệnh tăng tiết bệnh lý sẽ được thay đổi đối với từng bệnh nhân. Liều khuyến cáo bắt đầu sử dụng cho người lớn là 60mg, mỗi ngày một lần. Phải điều chỉnh liều tùy theo nhu cầu của từng bệnh nhân và phải dùng tiếp tục trong thời gian theo như chỉ định lâm sàng. Một số bệnh nhân có thể dùng liều nhỏ hơn. Một số bệnh nhân có hội chứng Zollinger-Ellison đã đươc điều trị liên tục robeprozol trong thời gian tối đa một năm.



Điều trị ngắn hạn bệnh trào ngược dạ dày thực quản ở bênh nhân thiếu niên 12 tuổi trở lên



Liều khuyến cáo dùng là một viên nén Rabeto-40, mỗi ngày một lần và dùng tối đa trong vòng 8 tuần.





Chống chỉ định

Thuốc Rabeto-40 không dùng cho những người quá mẫn cảm với thành phần của thuốc.

Tương tác thuốc

Làm tăng nồng độ digoxin trong máu. Có thể kéo dài chuyển hóa và bài tiết phenytoin.





Tác dụng phụ

Quá trình điều trị với thuốc Rabeto-40, bệnh nhân có thể gặp một số tác dụng phụ như: nổi mẩn, mề đay, thay đổi huyết học, ảnh hưởng đến chức năng gan, táo bón , tiêu cháy, cảm giác chướng bụng, nặng bụng, nhức đầu.

Chú ý đề phòng

Phải loại trừ khả năng ác tính của loét dạ dày.



Phụ nữ có thai và cho con bú.



Bệnh nhân suy gan.





Thông tin thêm về thành phần Rabeprazol

Rabeprazol thuộc về nhóm hợp chất chống tiết (thuốc ức chế bơm proton benzimidazol thay thế), không có tác dụng kháng cholinergic hoặc đối kháng thụ thể của histamin H2 nhưng chẹn sự tiết acid, do ức chế H+, K+, ATPase dạ dày ở bề mặt tiết của tế bào thành dạ dày.



Ở tế bào thành dạ dày, Rabeprazol được proton hóa, tích lũy và biến đổi thành một sulfernamid. Trong nghiên cứu trong ống nghiệm, Rabeprazol được hoạt hóa về hóa học ở pH 1,2 với nửa đời là 78 giây. Nó ức chế sự vận chuyển acid trong các túi dạ dày lợn với nửa đời 90 giây.



Thuốc Rabeprazol được chỉ định dùng cho bệnh lý hồi lưu dạ dày thực quản, loét tá tràng và hội chứng Zolliger-Elliso.



