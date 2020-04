Thuốc Sibetinic Soft điều trị chứng đau nửa đầu: Liều dùng và những điểm cần lưu ý khi sử dụng

Thông tin về thuốc Sibetinic Soft

Thuốc Sibetinic Soft chứa thành phần Flunarizin 5mg. Thuốc bán ngoài thị trường được đóng gói dạng: Hộp 6 vỉ, mỗi vỉ 10 viên; Hộp 10 vỉ mỗi vỉ 10 viên. Lọ 100 viên.

Chỉ định

Thuốc Sibetinic Soft được dùng để dự phòng và điều trị chứng đau nửa đầu



Triệu chứng rối loạn tiền đình như hoa mắt, chóng mặt, ù tai.

Chứng thiếu tập trung, rối loạn trí nhớ, kích động và rối loạn giấc ngủ.



Co cứng cơ khi đi bộ hoặc nằm, dị cảm, lạnh đầu chi.





Hướng dẫn cách dùng và liều lượng

Khởi đầu, dùng 10mg ngày 1 lần vào buổi tối.



Người lớn trên 65 tuổi, dùng 5mg ngày 1 lần.



Trường hợp dùng duy trì, có thể giảm còn 5mg/ngày.





Chống chỉ định

Không dùng cho những người quá mẫn với thành phần của thuốc.



Người có tiền sử bệnh Người có tiền sử bệnh Trầm cảm



Bệnh nhân có tiề sử rối loạn vận động như triệu chứng ngoại tháp, Parkinson.



Đang dùng thuốc chẹn benta.





Tương tác thuốc



Thuốc Sibetinic Soft gây tương tác khi uống rượu, thuốc trị động kinh, thuốc ngủ, thuốc chống trầm cảm, an thần, thuốc tránh thai.

Tác dụng phụ gây ra

Hoa mắt, mệt mỏi. Nếu dùng kéo dài gây trầm cảm.





Chú ý đề phòng

Chú ý thận trọng khi dùng thuốc Sibetinic Soft cho người lớn tuổi, bệnh nhân huyết áp thấp, suy thận.



Không dùng cho phụ nữ có thai, khi lái xe hay vận hành máy móc.





Thông tin về thành phần Flunarizine

Flunarizine là thuốc dự phòng đau nửa đầu cổ điển. Dùng để để điều trị các triệu chứng do rối loạn chức năng hệ thống tiền đình, bao gồm thiểu năng tuần hoàn não, suy giảm oxy tế bào não chóng mặt, nhức đầu nguyên nhân do mạch máu, rối loạn kích thích, mất trí nhớ, kém tập trung và rối loạn giấc ngủ.



Theo TS. Nguyễn Anh, cũng như các loại thuốc khác, Flunarizine có một số tác dụng phụ ngoài ý muốn. Ví dụ như triệu chứng buồn ngủ, do đó, liều khởi đầu dược chỉ định dùng vào buổi tối, trước khi đi ngủ.



Giai đoạn này, nếu bệnh nhân gặp triệu chứng trầm cảm hay các tác dụng phụ khác nên ngưng điều trị. Trường hợp uống sau 2 tháng mà không có sự cải thiện, được xem như là không đáp ứng được thuốc và nên ngừng uống thuốc này.



Còn khi bệnh nhân đáp ứng thuốc tốt và cần điều trị duy trì thì nên giảm. Tùy trường hợp bệnh nhân, bác sĩ theo dõi sẽ có chir định dùng liều dùng cụ thể. Nếu điều trị duy trì phòng cơn đau nửa đầu thành công và dung nạp thuốc tốt, bệnh nhân có thể ngưng sử dụng thuốc trong 6 tháng và chỉ bắt đầu điều trị lại nếu bệnh tái phát.



Với điều trị triệu chứng chóng mặt, liều hằng ngày tương tự như dùng cho đau nửa đầu, nhưng liều khởi đầu chỉ kéo dài cho đến khi kiểm soát được triệu chứng. Sau 1 tháng uống thuốc, nếu tình trạng chóng mặt không được cải thiện thì được coi là không đáp ứng với thuốc và nên ngừng điều trị.



Trong quá trình dùng thuốc, có thể gia tăng triệu chứng ngoại tháp, trầm cảm và bộc phát hội chứng parkinson, dễ gặp nhất ở người già. Khi sử dụng mà thấy cảm giác mệt mỏi gia tăng, nên ngừng điều trị ngay.



Bên cạnh đó, trong quá trình dùng thuốc, bệnh nhân phải được khám đều đặn theo kỳ hạn, đặc biệt, trong giai đoạn điều trị duy trì để có thể phát hiện sớm triệu chứng ngoại tháp hay trầm cảm.



Rượu, thuốc an thần, thuốc ngủ có thể làm gia tăng tác dụng phụ buồn ngủ. Do đó, những người lái xe hay vận hành máy móc nên cẩn trọng trong quá trình dùng Flunarizine.



Không dùng kết hợp thuốc với thuốc chẹn benta. Trong quá trình sử dụng, bệnh nhân có thể gặp các tác dụng phụ khó chịu như tăng cân, cảm giác nóng ran trong người.

