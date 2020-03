Lưu ý khi uống thuốc Smart-Air 10mg điều trị chứng hen phế quản ở mọi độ tuổi

Tìm hiểu thuốc Smart-Air 10mg





Thuốc Smart-Air 10mg có thành phần thuốc Montelukast sodium.





Chỉ định





Dùng trong dự phòng và điều trị hen phế quản mạn tính cho người lớn và trẻ em từ 6 tháng tuổi trở lên. Tác dụng dự phòng các triệu chứng hen ban ngày và ban đêm, điều trị người hen nhạy cảm với aspirin và dự phòng cơn thắt phế quản do gắng sức.

Smart-Air 10mg dùng điều trị hen phế quản cho người lớn tuổi và trẻ em từ 2 tuổi trở lên

Smart-Air 10mg làm giảm triệu chứng ban ngày và ban đêm của viêm mũi dị ứng (viêm mũi dị ứng theo mùa ở người lớn và trẻ em từ 2 tuổi trở lên và viêm mũi Dị ứng quanh năm ở người lớn và trẻ em từ 6 tháng tuổi trở lên).

Hướng dẫn sử dụng thuốc Smart-Air 10mg





Thuốc Smart-Air 10mg uống mỗi ngày 1 lần lúc no hoặc đói.





Điều trị chữa hen, người bệnh uống thuốc vào buổi tối.



Trong viêm mũi dị ứng, thời gian dùng thuốc tùy thuộc vào nhu cầu của từng bệnh nhân.





Người vừa bị bệnh hen vừa bị viêm mũi dị ứng, nên uống mỗi ngày 1 viên vào buổi tối.





Theo lứa tuổi:





Đối với bệnh nhân từ 15 tuổi trở lên bị hen và/hoặc viêm mũi dị ứng: mỗi ngày 1 viên 10 mg hoặc 2 viên 5 mg.

Trẻ em 6 đến 14 tuổi bị hen hay bị viêm mũi dị ứng: mỗi ngày 1 viên 5 mg.





Dùng ngày 1 viên 4mg cho trẻ em từ 2 đến 5 tuổi.



Cho trẻ em từ 6 tháng đến 2 tuổi bị hen, hay trẻ em bị mũi dị ứng quanh năm, mỗi ngày 1 viên 4 mg.





Khuyến cáo của dược sĩ



Tác dụng điều trị hen của Montelukast trên các thông số kiểm tra hen sẽ đạt dược trong vòng 1 ngày. Người bệnh nên tiếp tục dùng Montelukast dù cơn hen đã bị khống chế, cũng như trong các thời kỳ bị hen nặng hơn. Đồng thời, cần điều chỉnh liều cho bệnh nhân suy thận,suy gan nhẹ và trung bình, người cao tuổi và từng giới tính.





Tác dụng điều trị liên quan tới các thuốc chữa hen khác





Thuốc Montelukast có thể dùng phối hợp cho người bệnh đang theo các chế độ điều trị khác.

Nó được dùng để giảm liều các thuốc phối hợp như thuốc giãn phế quản, corticosteroid dạng hít hoặc uống. Người bệnh không nên thay thế đột ngột thuốc corticosteroid dạng hít hoặc uống bằng Montelukast.





Vài lưu ý khi dùng thuốc Montelukast điều trị hen phế quản





Thuốc Montelukast sodium, MSD (singulair) thường có 3 dạng là viên bao phim 10mg, viên nhai 4mg, gói cốm 4mg.



Về cơ bản, thuốc được chỉ định dành chủ yếu cho bệnh nhân lớn tuổi, trẻ em trên 6 tháng tuổi để dự phòng và điều trị hen phế quản mạn tính. Đồng thời, dùng để dự phòng cơn thắt phế quản do gắng sức, giảm các triệu chứng ban ngày và ban đêm của viêm mũi dị ứng.









Theo



Theo Báo SKCĐ, FDA (Cơ quan Quản lý Thuốc và Thực phẩm Mỹ) đã đưa ra cảnh báo về tác dụng phụ của montelukast. Người bệnh có thể gặp các tác dụng phụ về tâm thần, bao gồm suy nghĩ hoặc ành động tự tử. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia chăm sóc Sức Khỏe và bệnh nhân hay người chăm sóc không nhận thức được rủi ro này.



Vì thế, nếu người bệnh từng có tiền sử bị tâm thần nên trao đổi với bác sĩ trước khi bắt đầu điều trị.





Để tránh các rủi ro khi sử dụng montelukast, có thể thay thế bằng loại thuốc khác (nếu rủi ro lớn hơn lợi ích). Hiện nay có nhiều loại thuốc dị ứng an toàn và hiệu quả cũng đang được sử dụng phổ biến rộng rãi.



Các chuyên gia y tế ên hỏi bệnh nhân về bất kỳ tiền sử bệnh tâm thần trước khi bắt đầu điều trị, xem xét các rủi ro và lợi ích của montelukast khi quyết định kê đơn hoặc tiếp tục cho bệnh nhân dùng thuốc. Bên cạnh đó, tư vấn cho tất cả các bệnh nhân về nguy cơ biến cố tâm thần khi kê đơn montelukast cũng như cảnh báo về các tác dụng phụ này trong thông tin kê đơn hiện có.



Nên khuyến cáo bệnh nhân và người chăm sóc nên ngừng dùng montelukast, liên hệ với chuyên gia chăm sóc sức khỏe ngay khi xuất hiện triệu chứng thay đổi hành vi hoặc các triệu chứng tâm thần kinh mới, suy nghĩ hoặc hành vi tự tử xảy ra.





Cần theo dõi tất cả các bệnh nhân được điều trị bằng montelukast cho các triệu chứng tâm thần kinh. Các chuyên gia chăm sóc sức khỏe và bệnh nhân được khuyến khích báo cáo các sự kiện bất lợi hoặc tác dụng phụ liên quan đến việc sử dụng các sản phẩm này cho các cơ quan liên quan.





Xử trí cơn hen phế quản cấp