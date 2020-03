Thuốc tiêu đờm Acetylcystein 200mg: Liều dùng và một số lưu ý trước khi sử dụng

Thuốc có thành phần Acetylcystein 200mg. Chỉ định điều trị tiêu nhầy trong các bệnh phế quản - phổi cấp và mãn tính, kèm theo tăng tiết chất nhầy.

Hướng dẫn liều lượng và cách dùng

Thuốc Acetylcystein 200mg có tác dụng làm tiêu chất nhày, điều trị hỗ trợ cho những bệnh nhân bị tiết chất nhầy bất thường, bệnh nhầy nhớt hay trong những bệnh lý có đờm nhầy đặc quánh như viêm phế quản cấp và mạn tính.





Liều thông thường, thuốc Acetylcystein 200mg được dùng như sau:





Người lớn và trẻ em trên 7 tuổi, dùng 200mg, chia 2-3 lần/ngày.



Trẻ em từ 2- 7 tuổi, dùng 200mg, chia ngày 2 lần/ngày.



Trẻ em dưới 2 tuổi, dùng 100mg, chia 2 lần/ngày.

Dùng trong giải độc do quá liều parcetamol: liều khởi đầu 140mg/kg,tiếp theo cách 4 giờ uống một lần với 70mg/kg và uống tổng cộng thêm 7 lần.



Lưu ý: Acetylcystein có hiệu quả nhất khi dùng trong vòng 8 giờ sau khi bị quá liều với paracetamol. Sau thời gian này, hiệu quả sẽ giảm đi. Tuy nhiên, bắt đầu điều trị chậm hơn 24 giờ sau đó có thể vẫn còn lợi ích. Acetylcystein có hiệu quả nhất khi dùng trong vòng 8 giờ sau khi bị quá liều với paracetamol. Sau thời gian này, hiệu quả sẽ giảm đi. Tuy nhiên, bắt đầu điều trị chậm hơn 24 giờ sau đó có thể vẫn còn lợi ích.



Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, để hiệu quả và an toàn khi sử dụng, bệnh nhân dùng theo sử chỉ định của bác sĩ.





Thuốc được hòa tan trước khi uống.





Chống chỉ định



Acetylcystein 200mg không dùng cho người quá mẫn với thành phần của thuốc.



Bệnh nhân hen hay có tiền sử co thắt phế quản.



Trẻ em dưới 2 tuổi.





Tương tác khi dùng thuốc

Không được dùng đồng thời Acetylcystein 200mg với các thuốc giảm ho vì nó có thể gây tắc nghẽn dịch nhầy nghiêm trọng do giảm phản xạ ho. Nên hỏi ý kiến bác sĩ trước khi kết hợp sử dụng.



Người bệnh nên uống tetracyclin cách xa thời gian uống Acetylcysteine ít nhất 2 giờ. Người bệnh nên uống tetracyclin cách xa thời gian uống Acetylcysteine ít nhất 2 giờ.



Acetylcystein có thể làm tăng tác dụng giãn mạch và ức chế tập tiểu cầu của nitroglycerin.

Acetylcystein là một chất khử, không nên phối hợp với các chất có tính oxy hóa.





Tác dụng phụ

Thuốc Acetylcystein có thể gây ra các tác dụng phụ như:



Trường hợp hiếm gặp: rối loạn tiêu hóa, viêm miệng, ù tai.



Phản ứng quá mẫn như co thắt phế quản, phù mạch, nổi mẩn à ngứa, hạ huyết áp hay đôi khi tăng hyết áp có thể xảy ra.



Cũng có thể gặp chứng đỏ bừng , buồn nôn và nôn, sốt, ngất, đổ mồ hôi, đau khớp, nhìm mờ, rối loạn chức năng gan, nhiễm acid, co giật, ngừng hô hấp hoặc ngừng ti.

Chú ý đề phòng với những trường hợp

Trong trường hợp dùng Acetylcystein điều trị quá liều paracetamol ở phụ nữ mang thai có hiệu quả, an toàn và có khả năng ngăn chặn được độc tính cho gan ở thai nhi cũng như ở người mẹ.

Thuốc dùng được cho người cho con bú.



Những người đang lái xe và vận hành máy móc, nên thận trọng khi dùng thuốc do tác dụng phụ của thuốc gây ra như nhức đầu, buồn ngủ, ù tai (thường ít gặp).





3 điều nên nhớ khi sử dụng acetylcystein để tiêu đờm



Thuốc acetylcystein là một chất điều hóa chất nhầy theo kiểu làm tan đờm. Thuốc tạo thuận lợi để người bệnh tống đờm ra ngoài bằng phản xạ ho, bằng dẫn lưu tư thế hoặc bằng phương pháp cơ học, đối với những người không có khả năng khạc đờm như trẻ nhỏ, người già yếu...



Tuy nhiên, theo báo Tuy nhiên, theo báo Sức Khỏe & đời sống, người bệnh khi dùng thuốc acetylcystein có 3 điều nên lưu ý.



Đầu tiên, người bị bệnh hen hoặc có tiền sử bệnh hen (do nguy cơ phản ứng co thắt phế quản với tất cả các dạng thuốc chứa acetylcystein), người đã Đầu tiên, người bị bệnh hen hoặc có tiền sử bệnh hen (do nguy cơ phản ứng co thắt phế quản với tất cả các dạng thuốc chứa acetylcystein), người đã Dị ứng với thuốc acetylcystein trước đó, nhất định không được sử dụng.

Thuốc acetylcystein không nên dùng với các thuốc ho khác

Ngoài thị trường, acetylcystein có mặt trong rất nhiều sản phẩm với tên gọi khác nhau. Người mắc bệnh cần đọc kỹ các thành phầ của thuốc để xem xét có thành phầm acetylcystein ở trong các loại thuốc đó hay không, trước khi sử dụng. Bệnh nhân cũng nên nói rõ về tiền sử bệnh trạng, các phản ứng với thuốc để các bác sĩ tránh kê đơn có chứa acetylcystein.

Lưu ý thứ hai, tuyệt đối không được dùng acetylcystein với các thuốc ho khác, như thuốc giảm ho hay bất cứ thuốc nào làm giảm bài tiết phế quản. Quá trình điều trị, bệnh nhân có thể xuất hiện nhiều đờm loãng ở phế quản, cần phải hút đờm ra, nếu người bệnh giảm khả năng ho.



Điều thứ ba, bệnh nhân có thể gặp những tác dụng phụ buồn nôn, nôn, buồn ngủ, nhức đầu, ù tai, viêm miệng, chảy nước mũi nhiều, phát ban, mày đay... Chứng co thắt phế quản, phản ứng dạng phản vệ toàn thân thường hiếm gặp nhưng vẫn nên đề phòng, bởi nó có thể xảy ra với các tất cả dạng thuốc có chứa acetylcystein. Vì thê, để hạn chế nôn và buồn nôn do thuốc gây nên, bệnh nhân nên dùng dung dịch acetylcystein pha loãng.





Đồng thời, có thể ức chế, đề phòng phản ứng quá mẫn với thuốc như phát ban, ngứa, buồn nôn, nôn, chóng mặt, có thể dùng kháng histamin trước khi dùng acetylcystein.



Những thông tin trên mang tính chất tham khảo, điều tốt nhất và nên làm nhất chính là nên hỏi ý kiến bác sĩ trước khi dùng.

Your browser does not support HTML5 video.

Mẹo -đánh tan- đờm trong cổ họng- Mẹo vặt cuộc sống

Minh Tú (t/h)