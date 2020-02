Những lưu ý đặc biệt khi sử dụng thuốc tránh thai hàng ngày, chị em cần nắm rõ để đảm bảo hiệu quả

Nhận diện thuốc tránh thai hàng ngày

Thuốc tránh thai xuất hiện lần đầu vào năm 1950, từ đó cho đến nay nó không ngừng được cải thiện, phát triển và đem lại nhiều lợi ích co phụ nữ. Theo WebMD, thuốc tránh thai hàng ngày có tác dụng ngừa thai hiệu quả lên đến 99%, nếu biết sử dụng đúng cách.



Thành phần thuốc tránh thai hàng ngày chỉ có progestin mà không có estrogen. Thuốc còn có tên gọi là minipill. Trong đó, tất cả những viên thuốc có proestin trong chu kỳ đều hoạt động, không có viên nào không hoạt động.





Thuốc tránh thai hàng ngày có hai loại phổ biến: Loại 21 viên và loại 28 viên

Cơ chế hoạt động của thuốc này là làm dày chất nhầy cổ tử cung để tinh trùng không thể đến được với trứng. Cùng với đó, các hormone trong thuốc cũng làm thay đổi niêm mạc tử cung, vì vậy việc cấy trứng được thụ tinh rất khó xảy ra.





Trên mỗi vỉ sẽ đánh dấu số ngày đề nhắc nhở người sử dụng



Hiện nay, trên thị trường có các loại thuốc ngừa thai phổ biến như:

Thuốc tránh thai hàng ngày 21 viên, tức là vỉ chỉ có 21 viên



Thuốc tránh thai hàng ngày vỉ 28 viên: trong đó có 21 viên thuốc ngừa thai và 7 viên thuốc giả dược.



Để dễ nhận biết và sử dụng đúng, trên mỗi vỉ thuốc người ta thường đánh dấu số ngày.





Thuốc tránh thai: Ưu điểm và nhược điểm



Loại thuốc này có tác dụng tránh thai và tất nhiên cũng có những ưu nhước điểm nhất định.

Về mặt ưu điểm:

Không chỉ có tác dụng trong việc kế hoạch hóa gia đình, tránh mang thai ngoài ý muốn, thuốc tránh thai còn có những tác dụng bất ngờ dành cho Sức Khỏe và làm đẹp như:



Làm đẹp da: Thuốc giúp ức chế sự tăng cao nồng độ testosterone do thay đổi hormon trong các giai đoạn dậy thì, Phụ nữ sau sinh , mãn kinh...



Đồng thời, giảm tình trạng tiết bã nhờn trên da, ngăn chặn tình trạng mụn, điều hòa nội tiết tố nữ.



Ổn định chu kỳ kinh nguyệt: Sử dụng thuốc giúp thời gian rụng trứng đúng ngày, chu kỳ kinh ổn định hơn, ngoài ra còn giúp giảm đau bụng kinh, giảm lượng máu kinh khi tới kỳ.



Thuốc có tác dụng hạn chế các nguy cơ gây một số bệnh phụ nữ nư u vú lành tính, ung thư nội mạc tử cung, ung thư buồng trứng…

Tuy nhiên, cũng tùy vào thể trạng mà thuốc có những tác dụng phụ nhất định. Trong trường hợp này, bạn cần xem xét để đổi sang chế phẩm khác cho phù hợp hơn.





Các tác dụng phụ thường thấy:

Buồn nôn, nhức đầu, tăng cân

Cảm giác bứt rứt, khó chịu, cảm giác nặng ở chân.



Cảm giác tức nhẹ ở vú, ra máu âm đạo giữa chu kì, giảm mức độ và độ dài kỳ kinh, chậm kinh hoặc mất kinh, thay đổi ham muốn tình dục.





Uống thuốc tránh thai hàng ngày như thế nào cho an toàn, hiệu quả?



Với hai loại thuốc trên chúng sẽ có cách sử dụng khác nhau:



Thuốc tránh thai 21 viên: Với thuốc này bạn dùng mỗi ngày một viên và bắt đầu từ ngày thứ 1 của chu kỳ kinh nguyệt. Uống liên tục trong suốt 21 ngày. Trường hợp kinh nguyệt đã xảy ra trong ngày thứ 5 thì uống viên đàu tiên vào ngày thứ 5. Cũng tương tự, bạn uống ngày một viên và kiên trì cho đến khi hết vỉ. Sau khi hết vỉ đầu, bạn nghỉ khoảng 7 ngày và tiếp tục uống vỉ thứ 2, kể cả kinh nguyệt có kinh nguyệt có xuất hiện vào ngày nào.

Nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng

Lưu ý: Dù dùng thuốc nhưng bạn nên dùng kèm bao cao su khi quan hệ tình dục. Hay để hiệu quả, bạn nên kiêng quan hệ trong 7 ngày kể từ khi bắt đầu uống thuốc.



Thuốc tránh thai 28 viên: Vỉ này có 21 viên tránh thai và 7 viên giả dược. Về cách uống thuốc này cũng tương tự như với loại thuốc trên. Mỗi ngày uống 1 viên cho đến hết 28 viên thì chuyển sang vỉ khác luôn mà không nghỉ.





Những lưu ý khi uống thuốc tránh thai hàng ngày

Loại thuốc này không quy định giờ uống tối ưu. Tuy nhiên, nên uống vào một thời điểm cố định trong ngày để tránh quên thuốc. Thời gian uống tốt nhất là vào buổi sáng để trong trường hợp quên thuốc thì có thể uống bù một viên vào buổi chiều hoặc tối cùng ngày. Bạn có thể uống thuốc cùng hay sau bữa ăn.



Trường hợp bạn muốn thay đổi giờ uống thuốc, nên bắt đầu thay đổi khi uống một vỉ thuốc mới. Thay đổi theo thời gian tiến lên, với khoảng thời gian trì hoãn không vượt quá 12 giờ.



Nếu đi du lịch nước ngoài và có chênh lệch múi giờ vẫn nên tiếp tục thuốc theo múi giờ của nước mình. Nếu không thể thay đổi giờ uống, nên uống sớm hơn bình thường và không được uống muộn quá 12 giờ.





Với những người sau đây bạn không nên uống thuốc tránh thai hàng ngày:



Phụ nữ trên 35 tuổi và sử dụng thuốc lá thường xuyên.



Người bị ung thư buồng trứng.



Người bị bệnh tim, đột quỵ.



Người thừa cân, béo phì.



Người mắc chứng đau nửa đầu.



Những người bị bệnh gan, huyết áp cao hay đang sử dụng các loại thuốc khác



Đối với phụ nữ có thai, WHO khuyến cáo, sau sinh 6 tuần mẹ bầu có thể sử dụng thuốc ngừa thai loại POPs. Uống loại thuốc này không làm ảnh hưởng đến chất lượng của sữa cũng như sự tiết . Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn bạn nên tham khảo ý kiến của bác sĩ chuyên môn.

Sau khi ngừng sử dụng thuốc tránh thai phụ nữ vẫn có thể có thai như bình thường





Một vấn đề khiến chị em lo lắng đó chính là, liệu uống thuốc tránh thai hàng ngày có gây vô sinh không. Hãy yên tâm nhé, bởi trong mỗi viên thuốc này chứa hormon sinh dục nữ, uống hàng ngày giúp duy trì lượng hormon trong cơ thể để làm cho trứng không rụng.

Đồng thời, thuốc còn làm mỏng niêm mạc tử cung để trứng nếu có được thụ tinh cũng không thể làm tổ được. Bên cạnh đó, thuốc tránh thai hàng ngày cũng làm đặc chất dịch nút cổ tử cung, giúp ngăn tinh trùng đi qua và làm giảm sự di chuyển của tinh trùng trong ống dẫn trứng. Do vậy, hiệu quả ngừa thai lên đến 99% và cũng chưa có nằng chứng nào cho thấy thuốc có thể gây vô sinh. Phụ nữ vẫn có thể có thai lại sau khi ngưng sử dụng.

Hướng dẫn sử dụng thuốc tránh thai

Minh Tú (t/h)