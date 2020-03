Dùng thuốc Vinpocetin trị thiểu năng tuần hoàn não, người bệnh nhớ lưu ý những điều này

Thuốc Vinpocetin: Công dụng và liều dùng

Chỉ định

Vinpocetin được chỉ định dùng bằng đường uống, để làm giảm những dấu hiệu tâm thần và thần kinh của các rối loạn mạch não khác nhau, rối loạn tuần hoàn não sau đột quỵ, suy giảm trí năng do mạch, xơ vữa động mạch não, bệnh não do cao huyết áp và sau chấn thương.

Giúp điều trị rối loạn mạch mạn tính của võng mạc và mạch mạc.

Người bị suy giảm thính lực tuổi già kiểu tiếp nhận, bệnh Ménière và ù tai.





Hướng dẫn sử dụng

Uống từ 15-30 mg/ngày hoặc 5 - 10 mg/lần x 3 lần/ngày





Chống chỉ định và tác dụng phụ

Thuốc Vinpocetin chống chỉ định với những người quá mẫn cảm với các thành phần của thuốc, phụ nữ có thai và cho con bú.



Tác dụng phụ mà thuốc gây ra làm rối lọan giấc ngủ, buồn nôn và nôn.





Chuyên gia lưu ý khi uống thuốc Vinpocetin



Chứng bệnh thiểu năng tuần hoàn não hay còn gọi là thiếu máu não, thường xảy ra dột ngột, do máu tới nuôi tế bào não bị thiếu, gây ảnh hưởng xấu đến chức năng của hệ thần kinh trung ương. Từ đó, ảnh hưởng nghiêm trọng đến Chứng bệnh thiểu năng tuần hoàn não hay còn gọi là thiếu máu não, thường xảy ra dột ngột, do máu tới nuôi tế bào não bị thiếu, gây ảnh hưởng xấu đến chức năng của hệ thần kinh trung ương. Từ đó, ảnh hưởng nghiêm trọng đến Sức Khỏe người bệnh. Loại bệnh này có thể lặp đi lặp lại nhiều lần, nếu không được điều trị dứt điểm.



Có rất nhiều loại thuốc được dùng để điều trị thiểu năng tuần hoàn não, mỗi sản phẩm có những đặc tính và các lưu ý riêng. Một trong số đó phải kể đến Vinpocetin.



Theo tư vấn của PGS.TS. Bùi Quang Huy trên báo Sức khỏe & Đời sống, Vinpocetin là một chất có ảnh hưởng tích cực lên quá trình chuyển hóa ở não, lên tuần hoàn máu.



Tác dụng của Vinpocetin làm giãn các mạch máu ở não và các mạch máu ngoại vi khác, vì thế làm tăng vi tuần hoàn.





Bệnh nhân thiếu máu não dùng thuốc Vinpocetin sau bữa ăn

Bên cạnh đó, thuốc còn làm tăng thu nhận glucose và ôxy, làm tăng tiêu thụ các chất này tại mô não, giúp cải thiện sự chịu đựng thiếu oxygen tại máu não, tăng vận chuyển glucose qua hàng rào máu não.



Người bệnh nên sử dụng Vinpocetin sau bữa ăn, trong quá trình dùng thuốc, nên tránh các đồ uống như rượu, bia và các sản phẩm chứa cồn. Tuy Vinpocetin được dung nạp tốt, thế nhưng trong thời gian dùng thuốc, bệnh nhân có thể gặp một số tác dụng không mong muốn như hạ huyết áp, tim đập nhanh, buồn ngủ về buổi sáng.

Do đó, những người thường xuyên phải hoạt động dài như lái xe, vận chuyển máy móc nên cẩn trọng khi uống loại thuốc này. Có trường hợp hiếm gặp, bệnh nhân có thể cảm thấy choáng váng, nhức đầu, yếu mệt.

Những triệu chứng này sẽ tự hết sau 1 tuần sử dụng thuốc. Tuy nhiên, nếu một trong những biểu hiện này kéo dài thì bạn cần ngừng dùng ngay và đến gặp bác sĩ để được tư vấn chuyển sang loại thuốc tăng tuần hoàn não thích hợp.



Theo TS. Bùi Quang Huy, nếu bệnh nhân sử dụng Vinpocetin kết hợp với thuốc chống trầm cảm 3 vòng (amitriptyline), thuốc bình thần (bromazepam) hoặc thuốc ngủ (gardenal) thì thuốc sẽ làm tăng hiệu quả gây ngủ của các thuốc nói trên.



Đồng thời cũng cần tránh dùng Vinpocetin đồng thời với thuốc chống đông máu heparin. Do đó, nếu như bạn có bệnh tim mạch đang phải dùng heparin thì nên chuyển sang dùng loại thuốc chống thiểu năng tuần hoàn não khác theo chỉ dẫn của bác sĩ.

Minh Tú