Vitamin tổng hợp rất tốt nhưng không phải ai cũng được dùng

Vitamin tổng hợp được tạo nên từ rất nhiều loại hợp chất, được chiết xuất trực tiếp từ thực vật. Khi cơ thể không nhận được đủ các loại vitamin và khoáng chất cần thiết thì việc bổ sung vitamin tổng hợp nhằm cân bằng lại sự thiếu hụt này là rất cần thiết, giúp cơ thể khỏe mạnh, phòng ngừa bệnh tật.

Vitamin tổng hợp có công dụng gì?

Đối với những trường hợp này cần dùng vitamin tổng hợp:



Khi bữa ăn không cân bằng



Ngủ không đủ giấc



Người có vấn đề về sức khỏe, bị ốm hay căng thẳng



Không dung nạp được lactose



Ăn chay



Bị trầm cảm,…



Nếu như mắc một trong các trường hợp này, bạn nên được tư vấn bác sĩ để bổ sung vitamin tổng hợp theo nhu cầu của cơ thể.



Nói về thời điểm thích hợp để bổ sung vitamin tổng hợp, buổi sáng chính là thời gian tốt nhất để bạn bổ sung nguồn thực phẩm chức năng này. Cùng với đó các vitamin B sẽ giúp chuyển hóa thức ăn, làm tăng cường năng lượng vào buổi sáng.



Tuy nhiên, bạn cũng không nên uống kết hợp canxi với vitamin tổng hợp. Trường hợp bạn dùng canxi với các loại vitamin tổng hợp có chứa sắt thì nên uống tách hai loại riêng biệt, bởi canxi có thể gây trở ngại cho sự hấp thu sắt. Nếu dùng vitamin tổng hợp vào buổi sáng thì nên dùng canxi vào cuối ngày.





Vitamin tổng hợp và những lưu ý cần biết

Vitamin tổng hợp không thay thế được chế độ ăn uống lành mạnh





Nếu bạn đã không ăn uống lành mạnh, thường xuyên siwr dụng nhiều thực phẩm chứa đường, đồ ăn nhanh, nhiều chất béo… thì việc sử dụng vitamin tổng hợp cũng không thể bù đắp được lượng vitamin mà cơ thể cần hàng ngày hoặc trong thời gian dài.





Vitamin tổng hợp không thay thế cho sự cần thiết của chế độ ăn uống đầy đủ dinh dưỡng

Theo BS Alana Biggers, bác sĩ lâm sàng thuộc Đại học Illinois, Chicago, Mỹ cho biết, sử dụng một loại vitamin không thay thế cho việc ăn uống lành mạnh. Điều tốt nhất để cơ thể có đầy đủ vitamin và khoáng chất bạn cần có một chế độ ăn uống cân bằng bao gồm hoa quả, rau, ngũ cốc nguyên hạt và protein.





Không nên sử dụng quá liều

Các loại vitamin A, vitamin E và sắt đều có thể dẫn đến những vấn đề sức khỏe nếu sử dụng quá liều cần thiết.

Trích tư vấn của BS. Biggers: Nếu bạn đang có một chế độ ăn uống cân bằng và sử dụng thêm vitamin tổng hợp, bạn có nguy cơ bị quá nhiều vitamin và khoáng chất. Một trong số chúng có thể gây hại cơ thể, chẳng hạn nếu quá nhiều vitamin A có thể gây độc gan với tổn thương như xơ gan…





Chú ý đến nhu cầu sử dụng thuốc của từng cá nhân

Cơ thể mỗi người có nhu cầu về sử dụng vitamin và khoáng chất nhất định so với chế độ ăn hằng ngày của họ. Đã có không ít trường hợp sử dụng viên uống vitamin tổng hợp hàng ngày như một thực phẩm cần thiết, tuy nhiên điều này không cần thiết.

Theo tư vấn của dược sĩ Nguyễn Thanh Lâm trên báo Sức khỏe & đời sống, nếu bạn có chế độ ăn uống khoa học, đa dạng và đầy đủ dinh dưỡng và người khỏe mạnh, không ốm đau thì có nghĩa là tự cơ thể đã tổng hợp đầy đù các dưỡng chất cần thiết. Điều quan trọng hơn cả thuốc là nằm ở virtamin bạn tổng hợp hằng ngày.

Với phụ nữ mang thai, khi sử dụng vitamin tổng hợp nên nhờ đến sự tư vấn của bác sĩ





Với những người đang điều trị bệnh ung thư hay có tiền sử gia đình mắc bệnh ung thư, trước khi dùng vitamin tổng hợp nên xin ý kiến bác sĩ chuyên khoa. Bởi, vitamin tổng hợp có thể làm ảnh hưởng đến việc điều trị vì nó cung cấp năng lượng, làm cho tế bào ung thư phát triển.





Cẩn thận với các phản ứng phụ khi quá liều

Dùng quá liều vitamin A, D, E hoặc K có thể gây ra các phản ứng phụ nghiêm trọng. . Có một số khoáng chất tìm thấy trong vitamin cũng có thể độc nếu dùng quá liều. Biểu hiện quá liều vitamin bao gồm táo bón, tiêu chảy, đau dạ dày , ăn không ngon, tiêu chảy, rụng tóc và cảm giác ngứa ran trong miệng...



Có trường hợp cũng có thể bị sụt cân, thay đổi chu kỳ kinh nguyệt, đau đầu nghiêm trọng, Có trường hợp cũng có thể bị sụt cân, thay đổi chu kỳ kinh nguyệt, đau đầu nghiêm trọng, đau lưng , đau cơ và khớp, có máu trong nước tiểu, da dễ bị bầm hoặc chảy máu và nhợt nhạt. Cũng không nên uống nhiều hơn một loại sản phẩm vitamin tổng hợp, trừ khi đã được hướng dẫn của bác sĩ.



Tránh uống vitamin với sữa, chất bổ sung canxi và các thuốc kháng acid. Uống chung như vậy sẽ gây khó khăn cho cơ thể trong việc hấp thụ canxi.



Vitamin tổng hợp có thể được truyền qua sữa mẹ, vì vậy, cần tham khảo ý kiến của bác sĩ trước khi dùng thuốc nếu đang cho con bú.

Your browser does not support HTML5 video.

Lưu ý khi uống viên sắt

Xem thêm: Con bị viêm phổi, cha mẹ dùng kháng sinh điều trị cần lưu ý những điều sau





Minh Tú (t/h)