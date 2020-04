Lý do gel rửa tay của Dược phẩm Hoa Sen bị Bộ Y tế ra công văn thu hồi trên toàn quốc

Trong bối cảnh dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus corona (COVID-19) đang diễn biến phức tạp, nước rửa tay là một sản phẩm không thể thiếu giúp bảo vệ Sức Khỏe người dân và trở thành một mặt hàng "hot" trên thị trường thì mới đây, một sản phẩm gel rửa tay lại được phát hiện không đảm bảo chất lượng và bị yêu cầu thu hồi.



Cụ thể, theo công văn của Cụ thể, theo công văn của Cục Quản lý Dược Bộ Y tế , sản phẩm không đạt chất lượng nói trên là gel rửa tay có tên Lotuphil Hand Sanitizer Gel (số công bố: 000586/20/CBMP-HCM cấp ngày 17/02/2020, số Lô SX: 01. 02. 20; HD: 01. 02.2023).

Lotuphil Hand Sanitizer Gel do Công ty TNHH Dược phẩm Hoa Sen (số 41/1 đường Lê Văn Thọ, Phường 11, quận Gò vấp, TP.HCM) sản xuất và chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường.

Trước đó, Trung tâm kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm TP Hà Nội đã lấy mẫu sản phẩm gel rửa tay Lotuphil Hand Sanitizer Gel tại Công ty TNHH Thương mại và Tư vấn đầu tư Trí Việt - Quầy 221 tầng 2 trung tâm Hapulico, số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.

Kết quả kiểm nghiệm cho thấy, mẫu thử không đáp ứng yêu cầu về hàm lượng methanol: 62,3%. Nhãn công dụng trên sản phẩm cũng ghi không đúng bản công bố, theo VTV.

Do đó Cục Quản lý Dược thông báo đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc sản phẩm mỹ phẩm gel rửa tay Lotuphil Hand Sanitizer Gel (số Lô SX: 01. 02. 20; HD: 01. 02.2023) do Công ty TNHH Dược phẩm Hoa Sen với lý do: chứa hàm lượng methanol vượt quá giới hạn cho phép; công dụng ghi trên nhãn nhiều hơn công dụng ghi trên Phiếu công bố sản phẩm.

Công ty TNHH Dược phẩm Hoa Sen phải gửi thông báo thu hồi gel rửa tay Lotuphil Hand Sanitizer Gel tới những nơi phân phối, sử dụng; tiến hành thu hồi và gửi báo cáo về Cục Quản lý Duợc truớc ngày 20/4/2020.

Cục Quản lý Dược cũng đề nghị Sở Y tế Hà Nội, Sở Y tế TP.HCM kiểm tra, giám sát việc thu hồi sản phẩm không đạt chất lượng và việc thực hiện các quy định hiện hành về sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm của Công ty TNHH Dược phẩm Hoa Sen; xử lý vi phạm theo quy định của Pháp luật

Kiều Đỗ (t/h)