Lý do TP.HCM phong tỏa chung cư trên đường Nguyễn Đình Chiểu.

Ngày 30/4, UBND phường Đa Kao (quận 1, TP.HCM) đã phối hợp cùng Sở Y tế TP.HCM, Trung tâm Y tế quận 1 đã tiến hành phong tỏa và khử khuẩn khu vực lô B2, chung cư 1A-1B trên đường Nguyễn Đình Chiểu do liên quan đến một trường hợp bệnh nhân tái dương tính với COVID-19

Theo đó, 36 hộ dân cùng hơn 90 người sinh sống ở block B của chung cư sẽ được cách ly, lấy mẫu xét nghiệm với virus SARS-CoV-2 . Ngoài ra, do bệnh nhân từng 3 lần xuống mua thực phẩm ở siêu thị cách đó 100 mét nên 4 nhân viên ở đây cũng sẽ được giám sát y tế chặt chẽ và làm xét nghiệm.

Tất cả người dân chung cư được yêu cầu ở trong nhà. Lực lượng chức năng địa phương cho biết sẽ hỗ trợ tiếp tế lương thực, nhu yếu phẩm cho các hộ.

Theo PV Tiền Phong khoảng 13h30 cùng ngày, 2 ô tô biển xanh của lực lượng chức năng đã đến khu vực phong tỏa chở cư dân đi lấy mẫu xét nghiệm.

Trung tâm y tế quận 1 yêu cầu người dân sinh sống tại chung cư trên không nên hoang mang và tuân thủ nghiêm việc cách ly.

"Người dân không nên quá hoang mang. Việc phong tỏa, cách ly, lấy mẫu xét nghiệm những người liên quan bệnh nhân là biện pháp nhằm đảm bảo an toàn ở mức cao nhất trong phòng chống dịch bệnh, đại diện Trung tâm y tế quận 1 cho biết.

Về thời gian thực hiện cách ly phong tỏa, UBND phường Đa Kao cho hay vấn đề này phụ thuộc vào việc xác minh, xét nghiệm các ca tiếp xúc với bệnh nhân tái dương tính.

Tri Thức Trực Tuyến dẫn lời bà Nguyễn Thị Mỹ Lệ - Phó chủ tịch UBND phường Đa Kao cho biết đã thông báo đến ban quản trị chung cư để truyền đạt lại cho người dân không nên hoang mang, lo lắng, UBND phường sẽ tiếp tục phối hợp với ban quản trị chung cư đảm bảo công tác hậu cần cho người dân trong thời điểm này.

Trước đó, tối 29/4, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM đã xác định một ca tái dương tính COVID-19 sinh sống tại chung cư 1A-1B Nguyễn Đình Chiểu. Theo thông tin từ Bộ Y tế, bệnh nhân số 92 (du học sinh Pháp) nhập cảnh vào Việt Nam từ ngày 17/3. Sau khi phát hiện dương tính với COVID-19, bệnh nhân được điều trị tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi (TP.HCM) và xuất viện ngày 14/4.



Tuy nhiên, tới tối 29/4, sau khi mẫu thử cho kết quả dương tính trở lại, bệnh nhân này tiếp tục được đưa đi điều trị tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi.

Như vậy, đến thời điểm này Việt Nam đã có 12 ca dương tính trở lại với COVID-19 sau khi khỏi bệnh.

