Lý giải nguyên nhân giá gas tăng sốc trở lại sau nhiều tháng giảm liên tiếp

7h sáng ngày 1/5, giá gas bán lẻ của các thương hiệu tại TP.HCM sẽ đồng loạt tăng giá sau nhiều tháng giảm giá liên tiếp.

Chiều ngày 30/4, Công ty Gas Pacific Petro, công ty City Petro và công ty ESGas cho biết từ ngày 1/5 giá gas tăng 34.000 đồng/bình 12 kg.

Tương tự, Công ty TNHH MTV Dầu khí TP.HCM (Saigon Petro), Công ty gas Thủ Đức cũng công bố giá bán gas tăng 34.000 đồng/bình 12 kg, tương đương tăng 2.834 đồng/kg.

Theo đó, giá bán lẻ tối đến người tiêu dùng khoảng từ 311.000 đồng/bình 12 kg đến không quá 335.000 đồng/bình 12 kg, tùy thương hiệu. Đây là mức tăng giá trở lại sau ba tháng giảm giá liên tiếp. Thời gian qua, tổng mức giảm của giá gas lên tới 109.000 đồng/bình 12 kg.

Giá gas tăng trở lại sau thời gian giảm liên tiếp.

Được biết, nguyên nhân của đợt tăng giá lần này là do giá gas bình quân nhập khẩu thế giới áp dụng cho tháng 5/2020 vừa được công bố tăng thêm 105 USD so tháng trước, lên mức 340 USD/tấn.

Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp xác nhận có tình trạng thiếu hụt nguồn cung nên giá gas tháng này đã tăng mạnh trở lại.

Trao đổi thêm với PV Pháp luật TP.HCM, đại diện Công ty Gas Pacific cho biết giá gá tăng nhẹ hơn so với sự báo. Trước đó, vào ngày 21/4, giá gas thế giới tháng 5 được dự báo tăng 110.5 USD/tấn, tương đương tăng 36.000 đồng/bình 12 kg. Tuy nhiên, đến cuối tháng tháng 4, giá gas đã được chốt ở mức tăng thấp hơn.

Về diễn biến của giá dầu tại thị trường châu Á, trong phiên giao dịch chiều ngày 30/4, vào lúc 15h40 theo giờ Việt Nam, giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giao kỳ hạn tại thị trường châu Á tăng 13,6% (tương đương 2,05 USD) lên 17,11 USD/thùng, giá dầu Brent tăng 7,6% (1,71 USD) lên 24.25 USD/thùng với các hợp đồng mua bán dầu giao tháng 6/2020.

Your browser does not support HTML5 video.

Giá xăng dầu giảm sâu kỷ lục