Lý giải nguyên nhân hơn 2000 cá nhân, tổ chức gửi đơn, ký tên xin khoan hồng cho bị cáo Phạm Nhật Vũ

Ngày 23/12, TAND TP Hà Nội tiếp tục ngày làm việc thứ 6 xét xử 14 bị cáo liên quan đến thương vụ Mobifone mua 95% cổ phần AVG với phần tự bào chữa của các bị cáo và phần bào chữa của luật sư.

Trong phiên xử hôm nay, HĐXX thông báo bị cáo Phạm Nhật Vũ có đơn xin vắng mặt tại tòa do vấn đề sức khỏe. Phía bệnh viện cũng đã xác nhận về tình hình Sức Khỏe của bị cáo. Ông Phạm Nhật Vũ xin giữ nguyên lời khai như trong kết luận điều tra và cáo trạng cũng như lời khai trước tòa. Vì thế HĐXX đề nghị, luật sư vẫn bào chữa cho bị cáo Vũ như bình thường.

Trước tòa, luật sư bào chữa của bị cáo Vũ nêu quan điểm về việc thân chủ bị đề nghị mức án 3 – 4 năm tù về tội Đưa hối lộ. Cụ thể, luật sư bào chữa cho rằng, thân chủ của mình đã thừa nhận tội này, đồng tình với việc truy tố. Tuy nhiên, luật sư mong tòa có thể xem xét về việc ông Vũ không hứa hẹn có lợi ích vật chất với các bị cáo về nhận hối lộ.

Thêm nữa, sau khi thấy vụ việc có dấu hiệu vi phạm, ông Vũ đã chủ động hủy hợp đồng, trả toàn bộ số tiền cả để đảm bảo không gây thất thoát tiền của của Nhà nước. Thậm ông Vũ đã trả thêm toàn bộ lãi suất, chi phí thuê tư vấn và các chi phí phát sinh khác mà Mobifone đã chi cho việc mua bán với số tiền hơn 329 tỷ đồng.

Bị cáo Phạm Nhật Vũ

Theo các luật sư bào chữa, việc này thể hiện sự ăn năn của bị cáo trong vụ việc này. Hơn nữa, không Vũ không hề trốn tránh trách nhiệm, dám đối mặt với sự thật, tận tâm khắc phục hậu triệt để hậu quả khi ông Vũ hoàn toàn có điều kiện không trở về Việt Nam để lẩn trốn, thoái thác trách nhiệm. Song ông Vũ đã về Việt Nam để đối mặt và chủ động khắc phục triệt để hậu quả.

Các luật sư bào chữa nhấn mạnh, trong hơn 20 năm qua, ông Vũ đã hỗ trợ hàng nghìn tỷ đồng, xây dựng hàng trăm công trình, hỗ trợ gia đình thương binh liệt sĩ, trợ giúp hàng vạn người đân vùng bão lũ khó khăn. Ông Vũ cũng có đóng góp lớn trong công tác đối ngoại, kết nối kiều bào nước ngoài, thu hút vốn đầu tư từ nước ngoài về Việt Nam.

Theo luật sư Trần Hoàng Anh – người bào chữa cho ông Vũ: Hiếm có vụ án nào mà gia đình bị cáo chưa có đơn xin khoan hồng thì đông đảo cá nhân, tổ chức uy tín trong và ngoài nước đã có đơn xin bảo lãnh, khoan hồng cho ông Phạm Nhật Vũ khi đang trong thời gian xét xử như này.

Cụ thể, đã có 1.731 cá nhân, hơn 300 tổ chức xã hội ở nhiều lĩnh vực đã gửi đơn, ký tên xác nhận, xin bảo lãnh, xin khoan hồng cho ông Phạm Nhật Vũ. Trong đó có rất nhiều cá nhân có uy tín trong và ngoài nước như: Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, ngài Kirsan Ilyumzhinov, cựu Tổng thống đầu tiên của Nước cộng hoà Kalmykia thuộc Liên bang Nga (1993-2010); ngài Konstantin Vasilievich Vnukov, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Liên bang Nga tại Việt Nam; ngài Atkov Oleg Yurevich, phi công vũ trụ, Giáo sư – Anh hùng Liên bang Xô-Viết; Thượng toạ, Tiến sỹ Manor Kumar, Phó trụ trì thánh tích Bồ đề đạo tràng, phụ trách tháp Đại Giác, Ấn Độ...) và 300 tổ chức xã hội ở nhiều lĩnh vực đã xác nhận, xin bảo lãnh, xin khoan hồng cho ông Phạm Nhật Vũ.

Luật sư Hoàng Anh nói thêm, các nội dung trong đơn này đều khẳn định, trong 20 năm kinh doanh và sinh sống ở Việt Nam, ông Vũ âm thầm làm từ thiện và có đóng góp rất lớn cho các cá nhân, tổ chức xã hội với số tiền hàng nghìn tỷ đồng. Sau khi vụ án xảy ra, gia đình xin xác nhận được 1.300 tỷ, còn con số thực tế thì nhiều hơn rất nhiều. Như vậy, luật sư bào chữa rất mong HĐXX xem xét, giảm nhẹ mức án cho bị cáo.

Vợ ông Phạm Nhật Vũ: "Chồng tôi không bỏ trốn dù có nhiều cơ hội"

Thu Nga (t/h)