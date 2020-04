Lý giải nguyên nhân kỳ lạ khiến Chile tính cả số người chết vào số ca hồi phục do COVID-19

Chile tính cả những người chết do COVID-19 vào số ca bình phục với lý giải rằng: Những người tử vong thì không thể lây nhiễm sang cho người khác.

Chile có lẽ là đất nước duy nhất trên thế giới tính số người tử vong do COVID-19 vào số ca bệnh nhân đã hồi phục.

Liên quan đến vấn đề này, trong buổi họp báo Bộ trưởng Bộ Y tế Chile Jaime Manalich lý giải như sau: "Chúng tôi có 898 bệnh nhân không còn khả năng truyền bệnh. Do đó, chúng tôi coi những người này là bệnh nhân đã hồi phục. Những người này đã qua 14 ngày sau khi được chẩn đoán khỏi bệnh hoặc không may qua đời".

Do đó, Chile quyết định đưa số ca tử vong vào chung nhóm với người hồi phục với lý giải rằng: Những người tử vong thì không thể lây nhiễm sang cho người khác. Theo truyền thông địa phương, không ít người dân địa phương đã "sốc" khi nghe thông tin này.

Tuy nhiên, ông Jaime Manalich nói thêm, phương thức đếm ca hồi phục đặc biệt này dựa theo khuyến nghị của các chuyên gia quốc tế.





Theo dữ liệu từ Đại học Johns Hopkins, Chile ghi nhận ca mắc COVID-19 đầu tiên vào ngày 3/3. Sau đó, virus gây bệnh bắt đầu lây lan mạnh mẽ vào những tuần kế tiếp.

Trước đó, không ít giới chức thương lưu ở Chile đã bị chỉ trích vì lén dùng máy bay riêng đến những vùng nông thôn để trú ẩn, làm gia tăng nguy cơ lây lan virus ở những khu vực này, theo South China Morning Post.



Cụ thể, vào 9/4 vừa qua, truyền thông Chile đưa tin về một số cư dân giàu có ở Santiago đã lén đến các khu vực ven biển bằng máy bay và trực thăng riêng. Cùng ngày, thị trưởng thành phố Felipe Guevara cho biết đã nhận được nhiều phàn nàn về vấn đề này.

Cảnh sát Chile tuần tra trên đường phố Santiago ngày 3/4.

Trước vụ việc này, Bộ trưởng Nội vụ Chile Gonzalo Blumel kêu gọi: " Người Chile cần có nghĩa vụ ở nhà trong kỳ nghỉ lễ Phục sinh để ngăn ngừa dịch virus corona chủng mới lây lan".





Blumel nhấn mạnh: "Những gì xảy ra vào cuối tuần này sẽ chứng minh chúng ta - những người Chile - có trách nhiệm và ý thức như thế nào trong công cuộc đẩy lùi dịch bệnh". Bờ biển Thái Bình Dương và những ngôi làng nhỏ trên núi là điểm đến du lịch quanh năm cho cư dân thành phố. Ông"Những gì xảy ra vào cuối tuần này sẽ chứng minh chúng ta - những người Chile - có trách nhiệm và ý thức như thế nào trong công cuộc đẩy lùi dịch bệnh".

Hiện tại, Chile ghi nhận tổng cộng 7.900 người mắc COVID-19 với 92 trường hợp thiệt mạng và 2.646 bệnh nhân "phục hồi".

