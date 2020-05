Lý giải về hiện tượng một số bệnh nhân COVID-19 không có triệu chứng

Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) Hoa Kỳ công bố số liệu ước tính có khoảng 25% những người nhiễm virus SARS-CoV-2 không hề biểu hiện triệu chứng đồng thời cho rằng đây có thể chính là lý do mà dịch COVID-19 lại lây lan với tốc độ chóng mặt ở đất nước này. Với bệnh cúm, tỷ lệ này từ 5 tới 25%.

TS NewsGerardo Chowell - nhà dịch tễ học, toán học Đại học bang Georgia (Mỹ), cho rằng tỉ lệ thực tế của các ca bệnh không có triệu chứng trên thế giới có thể đang ở mức rất cao, khoảng 30% hoặc 40%.

Những người này không biết mình mắc bệnh và chỉ có thể được phát hiện qua xét nghiệm. Bệnh nhân COVID-19 không triệu chứng được giới khoa học đánh giá làm nguồn lây bệnh âm thầm và rất khó kiểm soát.

Các bác sĩ đưa ra sự khác biệt giữa không có triệu chứng và không có tiền triệu chứng. Người bệnh nhân không có triệu chứng tức là không có bất cứ dấu hiệu bệnh nào từ lúc bị phát hiện nhiễm virus tới lúc khỏi bệnh.

Còn không có tiền triệu chứng là bệnh nhân không có dấu hiệu bệnh lúc xét nghiệm dương tính nhưng sau đó các biểu hiện sốt, ho, khó thở… mới dần xuất hiện rõ ràng hơn.

Trong 2 trường hợp trên, điều khiến các bác sĩ lo ngại và thấy ngạc nhiên hơn là người bệnh không có triệu chứng từ lúc mắc bệnh tới khi tự khỏi

“Những người không có dấu hiệu bệnh lây nhiễm virus cho người khác là một lý do chính dẫn tới đại dịch. Thậm chí nếu bạn cảm thấy khỏe, bạn vẫn có nguy cơ lây nhiễm virus cho người khác”, Giáo sư y học và vi sinh vật học William Petri ở Đại học Virginia, khẳng định.



Vì sao một số bệnh nhân COVID-19 không có triệu chứng



Hiện tượng một số bệnh nhân nhiễm COVID-19 không có triệu chứng khiến các nhà khoa học đau đầu đi tìm lời giải đáp. Hiện có 2 giả thuyết được đưa ra lý giải cho sự việc này.

Trong quá trình này, hệ miễn dịch thu được gồm các kháng thể có thể nhận biết và tiêu diệt virus SARS-CoV-2.

Giáo sư Warner Greene, nhà miễn dịch học của Đại học California San Francisco cho rằng, lý do là hệ miễn dịch bẩm sinh của con người - lớp bảo vệ đầu tiên trong cơ thể. Lưu ý nó không phải là kháng thể, không phải tế bào T (đóng vai trò trung tâm trong miễn dịch) mà là hệ miễn dịch bẩm sinh mạnh và có thể kiểm soát được virus.

Giả thuyết thứ hai là một số người bị nhiễm virus với số lượng ít hơn. Các nghiên cứu ở Trung Quốc cho thấy những bệnh nhân có lượng virus lớn hơn thường có các triệu chứng nặng hơn.

Tuy nhiên, giáo sư Greene không ủng hộ ý tưởng này. Ông cho rằng có nhiều yếu tố bên trong cơ thể quyết định ai sẽ ốm nặng.

Hiện tại, các nhà khoa học đang tìm kiếm các dấu ấn sinh học khác để nhận định một người có khả năng chống chọi với virus corona của từng cơ địa tới mức độ nào.

Cơ thể phản ứng như thế nào khi nhiễm virus corona