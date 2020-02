Lý giải về những bệnh nhân mắc COVID-19 'siêu lây lan' như tại Anh và Hàn Quốc

Dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (COVID-19) bùng phát từ cuối tháng 12/2019 tại Vũ Hán, Trung Quốc. Dịch bệnh lây lan với tốc độ nhanh chóng hơn cả dịch SARS cách đây 17 năm.



Nhiều tháng qua, các nhà khoa học đã dày công nghiên cứu về cách thức lây lan cũng như tìm cách khắc chế loại virus mới này. Nhiều nghiên cứu đã chứng minh, một người mắc COVID-19 có khả năng lây nhiễm bệnh cho 2-3 người khác. Một số người mang mầm bệnh nhưng không lây nhiễm virus cho bất cứ ai. Nhưng một số người khác có thể mang virus lây lan cho rất nhiều người với tỷ lệ cao hơn trung bình, được gọi là các trường hợp "siêu lây lan".



Trên thế giới đã ghi nhận 2 trường hợp "siêu lây lan" tại Anh và Hàn Quốc. Tại Anh, đó là ông Steve Walsh, 53 tuổi, doanh nhân quốc tịch Anh được phát hiện nhiễm virus khi tham dự một hội thảo tại Singapore từ ngày 20 đến 22/1.

Doanh nhân Steve Walsh đã truyền bệnh cho 11 người

Doanh nhân này được cho là lây bệnh từ một người đàn ông đến từ Vũ Hán cũng tham dự hội thảo. Ông Steve Walsh được cho là đã lây truyền virus sang 11 người khác, gồm 5 công dân Pháp, 5 người khác là công dân Anh cùng một người Tây Ban Nha.



Trường hợp mới đây nhất tại Hàn Quốc, ca siêu lây nhiễm là một người phụ nữ 61 tuổi, sống tại Daegu, cách thủ đô Seoul khoảng 300km. Người này được xác định là ca nhiễm thứ 31 ở Hàn Quốc và đã khiến 38 người khác mắc bệnh.

Theo Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh Hàn Quốc, 38 người này bao gồm 23 trường hợp cùng tham dự buổi thánh lễ tại nhà thờ tại thành phố Daegu và 15 trường hợp khác có liên quan đến người phụ nữ này.

Một người phụ nữ Hàn Quốc được cho là đã truyền bệnh cho ít nhất 38 người



Theo South China Morning Post, ông Leong Hoe Nam - một chuyên gia về bệnh truyền nhiễm tại Trung tâm chuyên gia Mount Elizabeth Novena nhận định một bệnh nhân nếu truyền nhiễm cho ít nhất 5 - 10 người khác sẽ được coi là một trường hợp "siêu lây lan".



Tờ báo này cũng dẫn lời ông Tikki Pangestu, một học giả tại Trường Chính sách công Lý Quang Diệu ở Singapore lý giải, các trường hợp "siêu lây lan" tức là một người nhiễm bệnh thường xuyên di chuyển nhiều nên có nguy cơ lây nhiễm virus tới nhiều người khác ở các địa điểm khác nhau.



Thực tế, trong các dịch bệnh truyền nhiễm sẽ có một vài trường hợp "siêu lây lan" như vậy. Các trường hợp tương tự đã xuất hiện ở dịch SARS và MERS, cũng do các chủng khác của virus corona gây nên.

Tuy nhiên, chuyên gia này trả lời trong một cuộc phỏng vấn với CNA rằng, thực tế thông tin một người mắc COVID-19 có thể lây truyền cho 2 - 3 người khác chỉ là những số liệu ước tính dựa trên dữ liệu có sẵn. Chuyên gia này nhấn mạnh, rất khó để xác định (tỷ lệ trung bình một bệnh nhân có thể lây nhiễm) đặc biệt là khi tình hình thay đổi mỗi ngày.



Do hệ miễn dịch hay nhiều nguyên nhân khác



Vì sao những bệnh nhân này có khả năng lây nhiễm cho nhiều người khác hơn mức bình thường. Liệu họ có trở thành mối lo ngại đặc biệt trong việc phòng chống dịch bệnh hay không?

Các chuyên gia đưa ra một số lý do giải thích tỷ lệ truyền nhiễm ở các bệnh nhân "siêu lây lan" lại cao hơn tỷ lệ trung bình trên. Ooi Eng Eong, Phó Giám đốc Chương trình Bệnh truyền nhiễm tại Trường Y Duke-NUS, đưa ra 3 lý do giải thích hiện tượng này. Thứ nhất, những người có khả năng truyền bệnh cho nhiều người khác đơn giản vì họ có nhiều mối quan hệ xã hội hơn. Chẳng hạn, việc họ giao thiệp với nhiều người, vô tình ho vào tay và sau đó bắt tay hoặc chia sẻ đồ ăn với người khác mà không rửa tay có thể khiến virus lây lan.



Thứ hai, những trường hợp "siêu lây lan" có thể là những người có hệ miễn dịch kém nên họ tự làm lây lan một lượng lớn virus từ cơ thể của mình cho người khác.

Các nhà khoa học chưa thể lý giải chính xác tại sao lại có những trường hợp "siêu lây lan"



Thứ ba, những người "siêu lây lan" có thể chỉ đơn giản là những người không có thói quen phòng dịch tốt khi ho hoặc hắt hơi và cuối cùng làm lây nhiễm tới nhiều người.



Ông Ooi nhận định, trong khi vẫn còn nhiều yếu tố sinh học bên trong lý giải cho các trường hợp này thì các nhà nghiên cứu vẫn chưa thể xác định được các nhân tố trên trong tương lai gần. "Khi những trường hợp này rất nhỏ, các nhà khoa học sẽ không thể nói được liệu những gì họ phát hiện ra là ngẫu nhiên hay kết quả từ thực tế", chuyên gia này cho biết.



Ngoài ra, phải lưu ý một điều, những trường hợp siêu lây lan có khả năng xảy ra hơn nếu những người xung quanh những trường hợp này là những người dễ bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh như người già, trẻ em và những người mắc các bệnh nghiêm trọng khác.

Hsu Li Yang, một giáo sư đứng đầu chương trình bệnh truyền nhiễm tại trường Sức Khỏe Cộng đồng Saw Swee Hock ở Đại học Singapore cho rằng, những người như vậy không nên bị kỳ thị bởi việc lây nhiễm cho nhiều người khác không hoàn toàn là lỗi của họ.

