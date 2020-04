3 bệnh nhân COVID-19 âm tính rồi lại dương tính, có phải do tái nhiễm?

Theo thông tin từ Sở Y tế Quảng Ninh , 2 ca bệnh COVID-19 là BN50 và BN149 đã có kết quả âm tính sau một thời gian điều trị, nhưng sau đó có diễn biến phức tạp và dương tính trở lại. BN50 có 2 lần xét nghiệm âm tính, sau đó khi xét nghiệm lại thì tiếp tục có 2 lần cho kết quả dương tính. BN149 sau khi xét nghiệm kết quả âm tính thì lần xét nghiệm sau lại cho kết quả dương tính.

Theo tiêu chuẩn của Bộ Y tế, người bệnh có 2 lần xét nghiệm âm tính liên tiếp là đủ tiêu chuẩn công nhận khỏi bệnh. Trước đó, BN21 tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cũng có kết quả xét nghiệm diễn biến phức tạp tương tự.

Đây được coi là những ca bệnh khác thường trong danh sách trường hợp nhiễm COVID-19 tại Việt Nam. Giám đốc Sở Y tế Quảng Ninh, ông Nguyễn Trọng Diện cho hay ông đã theo dõi y văn và phát hiện ở Hàn Quốc có hơn 50 ca có tình trạng này. Ở Trung Quốc, khi nghiên cứu dùng huyết thanh của bệnh nhân khỏi bệnh truyền kháng thể cho bệnh nhân nặng cũng gặp vấn đề và đã xuất hiện trường hợp tái nhiễm.

Ông Diện cho biết: "Chúng tôi đang theo dõi sát trường hợp bệnh nhân 50, bệnh nhân 149 và sẽ xét nghiệm sau mỗi 48 giờ đảm bảo thật cẩn trọng, tránh nguy cơ lây nhiễm trở lại". Theo ông Diện, do COVID-19 chưa có thuốc điều trị đặc hiệu, nên khi cơ thể khỏe mạnh, hàng rào miễn dịch tăng cường thì virus sẽ yếu đi; ngược lại khi cơ thể yếu đi, hệ miễn dịch kém thì virus lại bùng lên, do đó xuất hiện tình trạng "âm tính rồi dương tính trở lại".

Hiện Quảng Ninh đã tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm lại cho BN50 và 149. Hiện các bệnh nhân vẫn đang trong quá trình điều trị, chưa công bố khỏi bệnh nên các kết quả xét nghiệm có thể thay đổi. Bộ Y tế quy định dù có đủ các tiêu chuẩn công bố khỏi bệnh thì các bệnh nhân vẫn phải cách ly thêm 14 ngày để tránh nguy cơ tái nhiễm virus SARS-CoV-2.

