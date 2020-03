Ly hôn và thân phận phụ nữ dưới góc nhìn của luật sư 

Không có cơ hội cứu vãn hôn nhân thì ly hôn là một cách giải thoát an toàn cho cả hai phía, nhưng sau đó người phụ nữ được gì, mất gì?

Dù ai là người đề nghị ly hôn , thì trong lòng vợ hoặc chồng đều canh cánh nỗi buồn khi chia tay. Nhưng hôn nhân không thể cứu vãn được thì ly hôn là một cách giải quyết an toàn. Thế nhưng, đằng sau mỗi vụ ly hôn phần lớn xuất hiện những bi kịch mới cho thân phận người phụ nữ với nhiều tổn thương từ tinh thần đến cuộc sống vật chất. Còn đàn ông, họ như “chim sổ lồng” tự do bay lượn giữa cánh đồng bao la…

Nhận thức càng cao, sóng ngầm càng dữ dội

Anh T. và chị Đ. Đều là chuyên viên cao cấp đang công tác trong một cơ quan thuộc ngành tư pháp. Họ quen nhau và yêu nhau vì nhận thấy rằng cùng làm chung ngày có thể dễ dàng cảm thông, chia sẻ về nghề nghiệp cũng như cuộc sống hàng ngày. Qua nhiều tháng tìm hiểu, họ quyết định về chung một nhà. Ban đầu cuộc sống vợ chồng vô cùng hạnh phúc. Sau giờ tan làm, họ cùng nhau về nhà nấu cơm, ăn uống, tâm sự với nhau chuyện công việc rất ăn ý. Thậm chí vợ chồng còn học được từ nhau rất nhiều kỹ năng, kiến thức cần có trong công việc.

Thế nhưng mâu thuẫn bắt đầu nảy mầm từ khi họ mang công việc ở cơ quan về thảo luận sâu, rồi nảy sinh tranh cãi. Vì trình độ chuyên môn của cả hai ngang ngửa nhau nên không ai chịu phục ai. Giống như việc, cơm sôi nhưng không ai chịu bớt lửa để phải thành cơm khê, đổ đi. Và sau đó, anh T. chán ăn cơm đổi món sang “ăn phở”. Anh đi tối ngày, có khi vợ gọi điện còn tắt máy chẳng buồn nghe. Về vợ hỏi thì lấy lý do bận rồi tiếp khách các kiểu.

Cặp vợ chồng càng trí thức càng khó hòa giải

Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, chị Đ, viết chồng “ăn vụng” bên ngoài nên đã dằn mặt chồng lá đơn ly hôn. Nào ngờ anh T. đồng ngay lập tức. Rồi họ đưa nhau ra tòa dường như chỉ để hợp thức hóa việc chia tay bằng các thủ tục pháp lý, nhẹ nhàng và êm thấm trong không khí “hòa bình và hữu nghị”. Sau khi tòa tuyên án xong, anh T. từ từ đi đến bên vợ, chân thành đưa tay ra để chờ đón một cái bắt tay lần cuối từ vợ cũ. Nhưng thật bất ngờ, anh nhận lại một cái tát trời giáng như cơn sóng ngầm đang trào lên từ nỗi bất hạnh của người vợ khiến cả phòng xét xử cũng như hội đồng xét xử vô cùng sửng sốt. Có lẽ, bản án của tòa khiến chị T. chợt nhận ra những cơn sóng dữ mà chị kìm nén bấy lâu trong lòng không còn có cơ hội để… dạy sóng nữa, chị phải sả nó ra.

Một trường hợp ly hôn khác đó là của vợ chồng chị T.M.. Chị và chồng cùng là giảng viên trường đại học ở một thành phố miền Trung. Tại phiên tòa giải quyết yêu cầu thuận tình ly hôn, anh chồng đã trình bày nguyên nhân dẫn đến sự đổ vỡ này bằng một câu vô cùng sốc: “Nhà tôi không có lửa – lửa tình yêu, lửa lòng và cả lửa… bếp”.

Theo chị T.M., vì cũng là giảng viên đại học như chồng, công việc trường học đã không cho họ có thời gian ở bên nhau rồi mâu thuẫn lặng lẽ hình thành trong cuộc sống vợ chồng. Và không ai chịu nhận mình sai nên cuối cùng đành quyết định đường ai nấy đi. Vợ chồng chị T.M. thỏa thuận phân chia tài sản chung là một ngôi biệt thự đồ sộ trong khu đô thị mới. Trách nhiệm nuôi con gái 4 tuổi giao cho vợ. Sau ly hôn, anh rời khỏi nhà đến sống ở chung cư cao cấp. Còn chị? Hàng ngày cứ hơn 6h sáng đưa con đi học; đến 21h đi dạy thêm về sang nhà đón con gái. Hai mẹ con lại lầm lũi đi về ngôi biệt thự rỗng tuếch không hơi ấm con người. Chị M. sống lặng lẽ như vậy kể từ khi ly hôn.

Phụ nữ hậu ly hôn cần tỉnh táo và cẩn thận

Ly dị, đó là sự chấm dứt một mối quan hệ hôn nhân nhưng cũng có thể là sự bắt đầu một cuộc sống mới. Hậu ly hôn, ưu thế xã hội thuộc về phái nam và vấn đề tìm thêm một nửa của họ dễ dàng hơn. Nhưng với phụ nữ, nếu không tỉnh táo và cẩn thận thì đã cay đắng sau ly hôn sẽ còn cay đắng hơn. Đã trải qua nhiều vụ án, nhiều phiên tòa xét xử ly hôn, đối mặt với bị đơn hoặc nguyên đơn, luật sư Đoàn Thị Lan không sợ những giọt nước mắt mà chỉ sợ những gương mặt im lặng, đôi mắt vô hồn nhìn vào khoảng không. Khi đối diện với những gương mặt đó, luật sư Lan biết chắc chắn rằng, phương án hòa giải là không thể xảy ra được.

Phụ nữ còn nước mắt để khóc, khóc cho vơi đi nỗi đau là còn có thể cứu vãn được. Sau khi họ tỉnh táo lại, nghe phân tích, khuyên giải của luật sư , họ có thể hàn gắn với chồng mình. Nhưng khi họ đã im lặng, không còn khóc nữa thì có lẽ luật sư cũng chẳng còn gì để nói cho cuộc hôn nhân này, mà chỉ tìm phương án giải quyết sao cho hạn chế sự thiệt thòi cao nhất cho thân chủ mình và cặp vợ chồng càng trí thức càng khó giải quyết.

Hậu ly hôn, con cái mới là thân phận bi đát nhất

Có những vụ ly hôn nghe thật buồn cười nhưng ly đã cạn tình thì có hàng trăm lý do biện minh cho quyết định của mình. Khi tình yêu còn tồn tại thì người ta chấp nhận khuyết điểm của nhau, nhưng khi tình yêu không còn thì người ta đang chịu đựng khuyết điểm của nhau. Mấy ai hiểu được rằng, đời sống vợ chồng đến một lúc nào đó không còn tình yêu nữa mà chỉ còn tình nghĩa lúc tuổi xế chiều.

“Cuộc sống muôn màu muôn vẻ, mỗi người mỗi cảnh, vậy nên nếu có thể, xin đừng ly hôn! Sau ly hôn, nhiều người nói về thân phận người phụ nữ nhưng sau ly hôn, tôi muốn nhắc đến thân phận của những đứa trẻ thơ. Bọn trẻ là kết quả của những năm tháng yêu nhau, là những thân phận bi đát nhất của một cuộc hôn nhân tan vỡ. Vết thương lòng của phụ nữ năm tháng sẽ qua đi nhưng sự thiếu thốn tình yêu thương của bố mẹ đối với trẻ thơ thì không gì có thể bù đắp được. Đứng dưới góc độ phụ nữ, tôi xin, nếu còn có thể xin đừng ly hôn, nhưng đứng về góc độ luật sư, tôi xin hãy dành những điều kiện về tinh thần, vật chất tốt nhất cho trẻ thơ khi ngồi vào xử lý án ly hôn”, luật sư Đoàn Thị Lan phân tích.

Nga Đỗ (t/h)