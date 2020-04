Lý lịch bất hảo của gã đàn ông tưới xăng đốt bệnh viện tỉnh vì cho rằng bị từ chối chữa bệnh

Chiều 6/4, lực lượng cảnh sát 113 (Công an tỉnh Quảng Ngãi) bắt giữ ông Đinh Văn Máy (37 tuổi, ngụ huyện Sơn Hà) về hành vi Gây rối trật tự công cộng.

Trước đó, khoảng 15h cùng ngày, ông Máy mang can xăng đến tưới khắp nơi, sau đó châm lửa đốt khu vực phòng khám - Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi. Nhận tin báo, lực lượng cảnh sát 113, Công an tỉnh Quảng Ngãi đến hiện trường khống chế người đàn ông quá khích này.

Cảnh sát 113 Công an tỉnh Quảng Ngãi khống chế, bắt giữ Đinh Văn Máy.



Một chiến sĩ cảnh sát 113 cho biết, thời điểm lực lượng chức năng có mặt người đàn ông này vừa la hét vừa chạy lên tầng 2 bệnh viện. Khi công an tiếp cận thì người này ôm bình cứu hỏa cố thủ và có ý định chống trả.



Nguyên nhân ban đầu được xác định là do ông Máy cho rằng bệnh viện không chữa bệnh cho mình nên đã tưới xăng, châm lửa đốt nơi đây.



Bác sĩ Huỳnh Giới, Giám đốc Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi, cho biết, sáng cùng ngày, ông Máy được chuyển lên từ Bệnh viện đa khoa TP Quảng Ngãi. Qua thăm khám, các bác sĩ nhận định ông này có tiền sử bệnh tâm thần nên chuyển đến Bệnh viện Tâm thần để tiếp tục điều trị.



Máy tại cơ quan điều tra.

Đến chiều Máy bất ngờ quay lại rồi châm lửa đốt. Giám đốc bệnh viện cho biết, ban đầu xác định bệnh viện thiệt hại một số máy móc, trang thiết bị y tế ở phòng khám. May mắn là đội ngũ bảo vệ cùng y, bác sĩ kịp thời dập tắt ngọn lửa, không gây thiệt hại về người.

Tại cơ quan công an, Máy khai nhận từng có bốn tiền án, ba tiền sự về tội trộm cắp tài sản và sử dụng trái phép chất ma tuý từng đi cai nghiện. Máy có vợ nhưng đã ly hôn, cha mẹ đều không còn.

