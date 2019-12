Lý lịch bất hảo của kẻ ngáo đá chém thương vong 6 người ở Thái Nguyên

Một ngày sau khi xảy ra vụ thảm sát 6 người, công an tỉnh Thái Nguyên đã quyết định khởi tố bị can đối với Hoàng Văn Chín về tội Giết người.

Ngày 27/12, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên đã ký quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hoàng Văn Chín về tội Giết người theo khoản 1, Điều 93 Bộ luật Hình sự. Đồng thời, công an đã gửi quyết định khởi tố sang Viện kiểm sát cùng cấp đề nghị phê chuẩn.

Hoàng Văn Chín sinh năm 1976 trú tại thôn Lương Bình 2, huyện Định Hoá, tỉnh Thái Nguyên. Vụ thảm sát gây rúng động do Chín thực hiện xảy ra tại xóm nghèo Lương Bình 2, xã Sơn Phú, huyện Định Hoá, tỉnh Thái Nguyên.

Theo lời khai ban đầu của Chín, rạng sáng 26/12, do quá tức giận khi cãi nhau nên Chín đã dùng búa sát hại vợ mình là chị Ma Thị Hưởng khiến chị tử vong tại chỗ. Không dừng lại, gã chồng cuồng loạn cầm dao ra đường, tiếp tục sát hại người thân và hàng xóm.



Tại hiện trường, có tổng cộng 6 nạn nhân bị chém. Hung thủ bỏ chạy khỏi nơi gây án. Chủ tịch huyện Định Hóa cho biết, ngoài vợ của Chín thì có 3 nạn nhân trong số những người bị chém trên đã tử vong tại chỗ. Hai người bị thương được đưa đi viện cấp cứu nhưng sau đó đã có 1 người tử vong tại Tại hiện trường, có tổng cộng 6 nạn nhân bị chém. Hung thủ bỏ chạy khỏi nơi gây án. Chủ tịch huyện Định Hóa cho biết, ngoài vợ của Chín thì có 3 nạn nhân trong số những người bị chém trên đã tử vong tại chỗ. Hai người bị thương được đưa đi viện cấp cứu nhưng sau đó đã có 1 người tử vong tại Bệnh viện , hiện còn một người đang nguy kịch.

Sơ đồ đường đi của bị can thảm sát 5 người tại Thái Nguyên. Ảnh: Zing .vn



Trong các nạn nhân, chị Ma Thị Hưởng, (sinh năm 1976, vợ của Chín), ông Hoàng Văn Luận, sinh năm 1973 (cán bộ tư pháp xã Sơn Phú), bà Trần Thị Hường (vợ ông Luận) đây là cặp vợ chồng hàng xóm nhà Chín, ông Lường Văn Bánh (sinh năm 1974, anh rể bị can), anh Hoàng Văn Nam (sinh năm 1994, cháu bị can), anh Lường Văn Hoàng (SN 1966), cùng trú xóm Lương Bình 2.

Theo một số người hàng xóm, sau khi Chín bỏ đi, chị Hường cố lết sang nhà trưởng thôn kêu cứu nhưng vì vết thương nặng nên không qua khỏi. Trong số này chỉ còn ông Lường Văn Hoàng đang nguy kịch, được cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên.



Sau nhiều tiếng lẩn trốn trên núi, Chín đã bị công an bắt giữ tại gần nơi gây án. Tại cơ quan công an, nghi phạm khai nhận nghiện ma tuý nhiều năm, thời gian gần đây thì thường xuyên sử dụng heroin và ma tuý đá.

Your browser does not support HTML5 video. Clip truy bắt kẻ ngáo đá chém thương vong 6 người ở Thái Nguyên

Xem thêm:

Hà Ly (t/h)