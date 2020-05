Hậu công khai chuyển giới, Lynk Lee đổi tên mới đầy nữ tính

Thời gian gần đây, ca sĩ Lynk Lee đã công khai come out với công chúng rằng mình là người chuyển giới , sau đó cô rất thoải mái chia sẻ cuộc sống cá nhân của mình trên mạng xã hội . Phía Lynk Lee cũng cho biết mình đã chi gần 200 triệu đồng để “lột xác” thành công với ngoại hình nữ tính, bao gồm: tiêm filler má, sửa mũi, nhấn mí,... nuôi tóc gần 1 năm để có thể dài như bây giờ. Theo nhận xét của một số cư dân mạng, vẻ ngoài của Lynk Lee ngày càng trau chuốt và nữ tính hơn trước.

Mới đây, Lynk Lee lại tiếp tục gây chú ý khi thông báo từ nay sẽ chính thức đổi tên từ Tô Mạnh Linh thành một cái tên nữ tính hơn, là Tô Ngọc Bảo Linh. Trên trang cá nhân, Lynk Lee tâm sự: "Nếu sau này có thấy tên em thì cũng đừng bỡ ngỡ nhé. Cái tên này cũng đã được thống nhất bởi mẹ em từ đầu ạ. Mong một ngày được Facebook đổi tên cho ạ".

Bên cạnh việc thông báo đổi tên, Lynk Lee cũng tung thêm loạt ảnh mới chụp bằng điện thoại, tự tin khoe nhan sắc. Giọng ca 'Tạm biệt nhé' cho hay, dù lên đồ 'lồng lộn' nhưng do không có nhiều thời gian, trang điểm và làm tóc còn hơi xuề xòa, ảnh chụp bằng điện thoại nên chưa lung linh như mong đợi. Dự kiến trong thời gian sắp tới, cô sẽ tiếp tục đi phẫu thuật để chỉnh sửa những khuyết điểm còn sót lại trên cơ thể, đồng thời thực hiện clip nói toàn bộ hành trình chuyển giới của mình với khán giả.

Về việc xưng hô, giọng ca sinh năm 1988 từng tâm sự: "Lynk thích được gọi bằng tên, xưng là bạn hoặc em sẽ dễ thương hơn. Thật ra gọi bằng anh hay chị cũng được, nếu gọi bằng anh cũng được thôi nhưng gọi bằng chị thì đỡ hơn nhỉ dù vẫn hơi ngại đấy". Trước sự thay đổi bất ngờ này, nhiều người hâm mộ bày tỏ sự tiếc nuối với hình tượng nam tính trước đó của Lynk Lee. Về việc này, Lynk Lee cho hay bản thân vô cùng đồng cảm với khán giả, nhưng trước kia cô không hề thoải mái khi tạo dáng trong trang phục nam giới và để tóc ngắn. Lynk Lee cũng cho hay hiện giờ đang cảm thấy rất thoải mái vì được sống đúng với chính mình, không còn phải cố gồng trở nên nam tính như khi xưa.

Chi Nguyễn (t/h)